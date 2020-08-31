Союз Меча и Орала
22:00. 31 августа 2020 65 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Все признают, что неслыханная катастрофа неминуема. Но не понимают главного: вывести страну из нее способен только революционный класс. (В. И. Ленин)
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#КонстантинСемин
Основной канал: https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg
Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин
“вывести страну из нее способен только революционный класс. (В. И. Ленин)” Геи? В америке-европе сейчас это самый революционный класс. **** всех стран соединяйтесь! И любите друг друга.