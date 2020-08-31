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Союз Меча и Орала

22:00. 31 августа 2020 65 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Все признают, что неслыханная катастрофа неминуема. Но не понимают главного: вывести страну из нее способен только революционный класс. (В. И. Ленин)


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#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yZYD0HlIKao

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1690 1398
    Андрей Попов 31 августа 2020 в 22:55

    “вывести страну из нее способен только революционный класс. (В. И. Ленин)” Геи? В америке-европе сейчас это самый революционный класс. **** всех стран соединяйтесь! И любите друг друга.

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