Пикельхельм: странный шлем Первой мировой

Шлем, у которого на верхушке была пика, или пикельхельм, во время Первой мировой войны был отличительной чертой, визиткой немецких военнослужащих. Но что это за пика, и нужна ли она была вообще с практической точки зрения?

Немецкие пикельхельмы с чехлами и без них / Фото: sammlung.ru

1. Откуда взялась каска этого типа у немцев

Прототипом немецкой каски с пикой послужила русская модель / Фото: commons.wikimedia.org

На самом деле прототипом для нее послужила русская модель, используемая с 1844 года. Разработкой образца занимались, как ни странно, сам Николай I совместно со Львом Ивановичем Киселем, придворным живописцем. Для создания этого «шедевра» брали не совсем стандартный по нашим меркам материал – кожу хорошей плотности. Пика делалась из металла.

В основе каски, разработанной Николаем I и придворным художником, лежат кирасирская русская каска и шлем периода средневековья / Фото: warhead.su

Что касается идеи создания именно этого образца, то в ее основе лежат кирасирская русская каска и шлем периода средневековья, который повсеместно использовался витязями на Руси, а также в азиатских странах.

Пика выполняла декоративную функцию и украшалась конским волосом по особенным случаям / Фото: blogspot.com

Какого-либо практического значения пика не имела. Это был сугубо декоративный элемент, каковым он и остался. Если солдат облачался в парадное обмундирование, к этому шишаку крепили султан, сделанный из конского волоса. Султан отличался по цвету в зависимости от войск. Кавалерия и пехотинцы имели черный отличительный знак, гвардейцы использовали султаны белого цвета, музыканты, независимо от того, к какому роду армии они относились, красный.

В русских войсках каски долго не продержались / Фото: nevsedoma.com.ua

В войска такие каски стали вводить в 1844 г., но продержались там они не очень долго. Спустя год их из эксплуатации стали выводить, и для этого были свои причины.

2. Почему пикельхельм больше ассоциируется с прусской армией

На вооружение Пруссии каски с пиками приняли раньше, чем в России / Фото: adfave.ru

Во-первых, на вооружение в Пруссии его приняли раньше, чем в России. Но узнали о такой особенности обмундирования немецких солдат именно во времена Первой мировой войны, так как они в таких касках с пиками и воевали.

Карл Прусский позаимствовал идею и дизайн каски у Николая I / Фото: pokazuha.org

В Германии пикельхельм появился с подачи русских. Карл Прусский в 1837 года с дружественным визитом приезжал в Россию и в качестве подарка от Николая I он получил один из образцов такой каски. Стоит отметить, что тогда она еще была в разработке и массово не использовалась.

У немецких солдат пика была остроконечной, в отличие от русской округлой / Фото: smolbattle.ru

На Карла подарок оказал сильное впечатления. Вернувшись к себе, принц обратился с просьбой к Фридриху Вильгельму III, своему отцу, чтобы тот и у себя внедрил что-то подобное. Но тот не согласился на авантюру. После смерти императора его трон занял родной брат Карла, и здесь уже ситуация изменилась. Фридрих Вильгельм IV поддержал инициативу брата, и в 1842 г. у солдат уже появился пикельхельм. Между ним и русской версией было только одно отличие – форма пики. У немцев она была остроконечной, а у русских – округлой.

Открытую каску военные носили только при параде, в остальное время на нее надевался чехол / Фото: nevsedoma.com.ua

В Первую мировую войну шлемы уже имели несколько измененный вид. Еще один интересный факт – с открытой пикой каски солдаты носили только при параде. Во все остальное время на каску сверху надевался чехол.

Пикельхельмы оказались непрактичными, они не выдерживали жесткие полевые условия / Фото: nevsedoma.com.ua

Ни одна из моделей, как немецкая, так и наша отечественная, не отличались практичностью. Прежде всего, на изготовление этих касок уходило много финансовых средств. Вторая причина – материал. Кожа нуждалась в специальном уходе, который обеспечить ей в полевых условиях было невозможно. Поэтому в скором времени мокрые пикельхельмы, высохшие естественным путем под солнечными лучами, расслаивались, происходила их деформация. Соответственно, они не только теряли свои эстетические свойства, но и практические. В России от них отказались именно по этой причине.