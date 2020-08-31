Главная » Мировоззрение, Политика

От Союзного к единому

08:54. 31 августа 2020 171 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Первую волну массовых беспорядков под предлогом недовольства очередной победой Лукашенко на выборах удалось остановить. Мирные толпы под тем же соусом тоже понемногу сдуваются. Но мы же знаем: за спинами демонстрантов и погромщиков — те, кто методично запускают цветные бунты, смертельные для государств и народов.

По опыту первой в Европе волны — во Франции и Чехословакии в 1968 году — технологию доработали, и в 1981-м в Польше пришлось отвечать военным положением. А на рубеже 1980–90-х годов изо всех стран, где прошли так называемые бархатные революции, удержался только Китай — и то ценой уничтожения на площади Тяньаньмэнь (“ворот небесного спокойствия”) тысяч студентов, искренне веривших, что добиваются блага для страны.

Так же верили мятежники в Белграде в 2002-м, в Тбилиси в 2003-м, в Киеве в 2004-м и 2014-м…

Открытым текстом предупреждаю: организавры сами не отступят. Они не раз находили способы подлить бензина в затухающий костёр запущенного ими же бунта. Даже совместные действия сирийских вооружённых сил и ополченцев с воздушно-космическими силами Российской Федерации пока очистили от явных террористов не всю республику: часть бандитов крышуют Соединённые Государства Америки, часть — Турция…

Открытым текстом полагаю: победа Лукашенко — временная. Он отыграл несколько месяцев. И обязан ими воспользоваться, раз уж четверть века оберегал свой народ и землю. Белоруссия избавится от угрозы, только когда союзное государство с Российской Федерацией превратится в единое не на бумаге! А в жизни!

Тут, правда, тоже сложно. Например, как защитить белорусскую промышленность — по большей части государственную — от наших прихватизаторов, всё ещё мечтающих о возврате лихих девяностых?

Но открытым текстом уверен: полномочный представитель президента Российской Федерации по будущему Западному федеральному округу Александр Григорьевич Лукашенко ещё и не с такими задачами справится. Не верь ляхам, батька! Эти поужинают твоей страной не задумываясь. Воссоедини рассечённый ими по живому русский народ! Не теряй времени! Делай!!!

Анатолий Вассерман

Источник: http://voicesevas.ru/news/53926-ot-soyuznogo-k-edinomu.html

Метки: новости / аналитика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Экспертные слушания Общественной Палаты Союзного государства
... кампании по подрыву устоев Союзного государства, искусственному созданию разногласий... Союзному государству сегодня целесообразно проявлять общую позицию, выступать единым ...в расчет союзные отношения, внешнеполитические факторы и исторически единые интересы ...
Союзное государство — это оптимальная форма региональной экономической интеграции
...научно-практической конференции «Союзное государство: достижения,...едином экономическом пространстве с Россией, с опорой на институты Союзного государства. Действительно, Союзное...единые методы регулирования общего рынка, в которых живет благополучно и Союзное...
В Минске патриоты вышли с требованием ускорения строительства Союзного государства Белоруссии и России (ФОТО, ВИДЕО)
... ускорить процесс создания Союзного государства»; «Мы за ЕДИНОЕ Союзное государство с ЕДИНЫМ руководством»; «Объедините... вооруженные силы России и Белоруссии в единую...
Цветы великому Сталину: лево-патриотические силы Белоруссии требуют у Лукашенко и Путина ускорить строительство Союзного государства (ФОТО, ВИДЕО)
...требованиями по ускорению строительства Союзного государства Белоруссии и России...России», «Мы за ЕДИНОЕ Союзное государство с ЕДИНЫМ руководством», «Объедините ...в единую военную организацию!», «Братские народы! Присоединяйтесь к Союзному государству...
Проект реального Союза России и Белоруссии вместо несбывшегося Союзного Государства (ВИДЕО)
... — как государственные образования в рамках единой Русской Цивилизации — к сближению, а... России и Белоруссии вместо несбывшегося Союзного Государства. В качестве рекомендаций по... органы управления и военного командования единым Отечеством. Кроме того, в ...
Слова посла о Союзном государстве спровоцировали Майдан в Минске. Лукашенко готовит обращение к народу.
...Белоруссии договорились о пунктах Союзного договора, касающихся единого парламента и правительства....часть пунктов дорожной карты формирования Союзного государства. Посол заверил, ...историческое заявление будет касаться именно Союзного государства. Не зря ведь...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)