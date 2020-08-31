От Союзного к единому

Первую волну массовых беспорядков под предлогом недовольства очередной победой Лукашенко на выборах удалось остановить. Мирные толпы под тем же соусом тоже понемногу сдуваются. Но мы же знаем: за спинами демонстрантов и погромщиков — те, кто методично запускают цветные бунты, смертельные для государств и народов.

По опыту первой в Европе волны — во Франции и Чехословакии в 1968 году — технологию доработали, и в 1981-м в Польше пришлось отвечать военным положением. А на рубеже 1980–90-х годов изо всех стран, где прошли так называемые бархатные революции, удержался только Китай — и то ценой уничтожения на площади Тяньаньмэнь (“ворот небесного спокойствия”) тысяч студентов, искренне веривших, что добиваются блага для страны.

Так же верили мятежники в Белграде в 2002-м, в Тбилиси в 2003-м, в Киеве в 2004-м и 2014-м…

Открытым текстом предупреждаю: организавры сами не отступят. Они не раз находили способы подлить бензина в затухающий костёр запущенного ими же бунта. Даже совместные действия сирийских вооружённых сил и ополченцев с воздушно-космическими силами Российской Федерации пока очистили от явных террористов не всю республику: часть бандитов крышуют Соединённые Государства Америки, часть — Турция…

Открытым текстом полагаю: победа Лукашенко — временная. Он отыграл несколько месяцев. И обязан ими воспользоваться, раз уж четверть века оберегал свой народ и землю. Белоруссия избавится от угрозы, только когда союзное государство с Российской Федерацией превратится в единое не на бумаге! А в жизни!

Тут, правда, тоже сложно. Например, как защитить белорусскую промышленность — по большей части государственную — от наших прихватизаторов, всё ещё мечтающих о возврате лихих девяностых?

Но открытым текстом уверен: полномочный представитель президента Российской Федерации по будущему Западному федеральному округу Александр Григорьевич Лукашенко ещё и не с такими задачами справится. Не верь ляхам, батька! Эти поужинают твоей страной не задумываясь. Воссоедини рассечённый ими по живому русский народ! Не теряй времени! Делай!!!

Анатолий Вассерман

Источник: http://voicesevas.ru/news/53926-ot-soyuznogo-k-edinomu.html