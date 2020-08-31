Осколки разрушенного спутника Земли?
09:10. 31 августа 2020 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Наса в очередной раз сообщило о том, что недалеко от Земли, на расстоянии 120 тыс. километров, пролетит крупный астероид, имеющий разеры от 22 до 50 метров. Скорость астероида 8,16 км. в секунду.
Статья на РИА Новости
Кроме этого астероида имеется ещё целая группа подобных астероидов, нзывмая "Апполоны", чьи орбиты регулярно пересекают орбиту Земли.
Что интересно, ни в данной заметке, ни в других материалах не акцентируется внимание на том факте, что данный астероид является спутником Земли. На это указывает его скорость в 8,16 км в секунду. Чтобы быть спутником Солнца, скорость объекта должна превышать вторую космическую скорость, равную для Земли 11,2 км в секунду.
Уже достаточно давно идут разговоры о том, что у Земли якобы было три естественных спутника, а не одна Луна, как сейчас. Сторонники неославянской мифолгии обычно их называют Леля и Фата.
У меня на данный момент нет каких-либо достоверных данных, которые бы указывали на существование подобных объектов в прошлом. Но если бы подобный объект был разрушен на орбите Земли, то часть его осколков должна была упасть на Землю, оставив характерные следы, например как те, что описаны в моей статье "Как погибла Тартария?".
При этом крупный обломок вполне мог столкнуться с Землёй, оставив следы и вызвав катастрофу, которая описана в моей статье "Другая история Земли".
А вот третья группа объектов, которые в момент взрыва, который разрушил планетоид, получили дополнительный импульс, должны были как раз стать спутниками Земли, которые вращаются вокруг неё по очень вытянутым эллиптическим орбитам, периодически возвращаясь в место очень близкое к точке взрыва (некоторые отклонения могут возникнуть из-за гравитационного воздействия других объектов, таких как Луна или планеты гиганты). С учётом прохождения данного астероида на рассточнии 120 тыс. км мы можем предполодить, что высота орбиаты ещё одного из спутников Земли была около 120 тыс. км.
Другими словами, наличие подобных астероидов не является однозначным доказательством существования других разрушенных спутников Земли, но является косвенным подтверждением. Или, как говорят математики, это необходимое условие, но не достаточное.
Статья на РИА Новости
Кроме этого астероида имеется ещё целая группа подобных астероидов, нзывмая "Апполоны", чьи орбиты регулярно пересекают орбиту Земли.
Что интересно, ни в данной заметке, ни в других материалах не акцентируется внимание на том факте, что данный астероид является спутником Земли. На это указывает его скорость в 8,16 км в секунду. Чтобы быть спутником Солнца, скорость объекта должна превышать вторую космическую скорость, равную для Земли 11,2 км в секунду.
Уже достаточно давно идут разговоры о том, что у Земли якобы было три естественных спутника, а не одна Луна, как сейчас. Сторонники неославянской мифолгии обычно их называют Леля и Фата.
У меня на данный момент нет каких-либо достоверных данных, которые бы указывали на существование подобных объектов в прошлом. Но если бы подобный объект был разрушен на орбите Земли, то часть его осколков должна была упасть на Землю, оставив характерные следы, например как те, что описаны в моей статье "Как погибла Тартария?".
При этом крупный обломок вполне мог столкнуться с Землёй, оставив следы и вызвав катастрофу, которая описана в моей статье "Другая история Земли".
А вот третья группа объектов, которые в момент взрыва, который разрушил планетоид, получили дополнительный импульс, должны были как раз стать спутниками Земли, которые вращаются вокруг неё по очень вытянутым эллиптическим орбитам, периодически возвращаясь в место очень близкое к точке взрыва (некоторые отклонения могут возникнуть из-за гравитационного воздействия других объектов, таких как Луна или планеты гиганты). С учётом прохождения данного астероида на рассточнии 120 тыс. км мы можем предполодить, что высота орбиаты ещё одного из спутников Земли была около 120 тыс. км.
Другими словами, наличие подобных астероидов не является однозначным доказательством существования других разрушенных спутников Земли, но является косвенным подтверждением. Или, как говорят математики, это необходимое условие, но не достаточное.
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