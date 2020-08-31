«На колени!» Ефремов нахамил адвокатам потерпевших
Актер Михаил Ефремов несколько раз позволил себе перейти «на личности» во время заседания Пресненского суда Москвы по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце.
Признавать вину в аварии артист отказался. По его словам, видео, на котором он говорит, что виноват, смонтировано. Ефремов утверждает, что из звуковой дорожки вырезали частицу «не».
«Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду», — заявил он. Актер отметил, что изначально признал вину из-за того, что «был с похмелья нервным».
Кроме того, Ефремов жестко отреагировал на просьбу адвоката потерпевшей стороны показать, как он набрасывает ремень, садясь на пассажирское кресло.
«Вы знаете, слишком дорого стоит мой съемочный день», — отрезал он.
Ефремова также не устроила просьба одного из адвокатов задать ему вопросы сидя.
«Неудобно стоять — тогда на колени! Или можно лечь — мне тоже будет приятно», — заявил артист.
Он также получил замечание от судьи, так как исковеркал фамилию адвоката потерпевших Александра Добровинского, назвав его «Добросвинским». Помимо прочего, актер выразил желание «подпортить жизнь» адвокатской группе потерпевших, сославшись на их «хамское поведение».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1598898283
Из-под маски лицедея вылезла харя быд_ло_хама, его настоящее лицо.
https://www.youtube.com/watch?v=uxAsqTk8mN0
Пегой луной наступает вечер Лысый швейцар зажигает свечи Пудрится цирк в ожиданье встречи С голодною толпой! И через миг на арене алой Вырастет мир на утеху залу Белый маньяк затрясет устало Битой головой! Белый клоун, белый мученик Ради смеха пьяно-жгучего Будет издеваться над собой! Вечером здесь у него заботы Ведь униженье – его работа Но посмеется последним наш Невидимый герой! Но в час, когда полночь погасит краски, Бывший Пьеро поменяет маску Новый из тех, кто над ним смеялся Превратится в гной! Клоун не зря помнит эти лица Вечером – шут, а теперь – убийца В душном трактире он отрешиться С пьяною ордой! В кабаке с визгливой скрипкой За столом от грязи липким Будет хохотать он сатаной! Завтра опять у него заботы Ведь униженье – его работа Но посмеется последним наш Невидимый герой! Кто изгибал на арене спину, Тот испытал, что такое – Сила Пой же, цыган, зажигай-ка милый Белую ты кровь!
Американские психиатры давно в этом разобрались: психопат, человек без совести, лжец, проныра и стяжатель сиюминутных выгод. Кстати, Ефремов сейчас хрестоматийно демонстрирует один из способов самозащиты пойманного за руку психопата. У евреев это называется хуцпа.
По-хорошему, отдать бы его разъярённой толпе на перевоспитание…
На пере… чё?