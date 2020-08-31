«На колени!» Ефремов нахамил адвокатам потерпевших

Актер Михаил Ефремов несколько раз позволил себе перейти «на личности» во время заседания Пресненского суда Москвы по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце.

Признавать вину в аварии артист отказался. По его словам, видео, на котором он говорит, что виноват, смонтировано. Ефремов утверждает, что из звуковой дорожки вырезали частицу «не».

«Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду», — заявил он. Актер отметил, что изначально признал вину из-за того, что «был с похмелья нервным».

Кроме того, Ефремов жестко отреагировал на просьбу адвоката потерпевшей стороны показать, как он набрасывает ремень, садясь на пассажирское кресло.

«Вы знаете, слишком дорого стоит мой съемочный день», — отрезал он.

Ефремова также не устроила просьба одного из адвокатов задать ему вопросы сидя.

«Неудобно стоять — тогда на колени! Или можно лечь — мне тоже будет приятно», — заявил артист.

Он также получил замечание от судьи, так как исковеркал фамилию адвоката потерпевших Александра Добровинского, назвав его «Добросвинским». Помимо прочего, актер выразил желание «подпортить жизнь» адвокатской группе потерпевших, сославшись на их «хамское поведение».

Читайте также: «Я не виноват»: Ефремов объяснил, почему признал вину в ДТП