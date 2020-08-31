Китайская беспилотная платформа для спецназа
10:32. 31 августа 2020 137 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Китай показал новую наземную беспилотную колесную платформу для спецназа НОАК.
Машина может иметь сменный боевой модуль, а также оснащаться различными вспомогательными модулями.
https://thedeaddistrict.blogspot.com/2020/08/new-chinese-ugv.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6133985.html
Вот вроде был человек, но наденет форму возьмёт в руки петарду и вот обезьяна с гранатой это китайская, та смышлёная обезьяна русская и всюду тупая пиндосовская, для всех петарда и форма даёт обратный ход дарвинизации.
Это Вы сгоряча. В стройбате служили? )))))))))))))
“Телетанк” образца 1943 года скопировали, что ли?
А шарик чо, с хлором?