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Китайская беспилотная платформа для спецназа

10:32. 31 августа 2020 137 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


Китай показал новую наземную беспилотную колесную платформу для спецназа НОАК.
Машина может иметь сменный боевой модуль, а также оснащаться различными вспомогательными модулями.



















https://thedeaddistrict.blogspot.com/2020/08/new-chinese-ugv.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6133985.html

Метки: дроны, Китай, технологии, фотографии

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