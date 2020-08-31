Канцлер осуждает…
22:23. 31 августа 2020 117 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Чудесное из Берлина.
"Канцлер осуждает прежде всего, что тысячи людей просто из-за участия в мирных протестах были задержаны, она потрясена сообщениями о том, что задержанные подвергаются насилию…"
А нет, это про Белоруссию, про Германию Меркель такого не заявляла.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6135402.html
Кто те Демиурги ,что запустили по планете ,кстати в основном в Западном полушарии ,(вероятно все в Азии ,Африке проглотили уже)этот вирус Ковид ,с тем ,чтобы взбунтовать народ и сносить неугодные правительства.А народ выйдет искренне за снос и всем будет казаться ,что они сами это сделали.Кто это у нас такие ловкие??как их фамилии Хохол?
Удивлён, что Вы оказались здесь раньше Хохла-Русофоба.
Кто запустил?
Ну, Вы спросили! Все знают. Амеры, конечно.
,,,Здрав`ы Бкдь`те,,,
[v первую очередь ПСИхологически]
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В Белоруссии нет демократии,с этим “все” согласны…
а вот в Германии,она “есть”…ТАМ сразу,БЕЗ базаров:
-> “ХАЛЬТ-и-фэйсом-об-АСФАЛЬТ” = демонократия На Лицо…
Ну а в добавок – ДУБИНКОЙ по мозгам,и НЕ вожно КТО там,сэр-ИЛИ-мадам…
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_ТАМошнюю Меркель – ПОРА из власти ГНАТЬ,на Пенсию её ОТПРАВЛЯТЬ!
Власть в Германии,от ЧЛЕНОВ этой СТАРУХИ – Пора Очищать…!
И именно ЭТО,ТАМошний Народ – Стремится выСКАЗАТЬ!
[ТОЖЕ-самое,НУЖНО и в...ТАМошнИХ сосед,них "демократиях" Осуществлять...]
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
г. Эдмонтон. Канада. 01-09-2020.