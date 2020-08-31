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Канцлер осуждает…

22:23. 31 августа 2020 117 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Чудесное из Берлина.



"Канцлер осуждает прежде всего, что тысячи людей просто из-за участия в мирных протестах были задержаны, она потрясена сообщениями о том, что задержанные подвергаются насилию…"

А нет, это про Белоруссию, про Германию Меркель такого не заявляла.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6135402.html

Метки: белоруссия, Видео, Германия, коронавирус, Меркель, полиция, протесты, юмор

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 12163 9977
    марина 1 сентября 2020 в 10:02

    Кто те Демиурги ,что запустили по планете ,кстати в основном в Западном полушарии ,(вероятно все в Азии ,Африке проглотили уже)этот вирус Ковид ,с тем ,чтобы взбунтовать народ и сносить неугодные правительства.А народ выйдет искренне за снос и всем будет казаться ,что они сами это сделали.Кто это у нас такие ловкие??как их фамилии Хохол?

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    1
  • 730 618
    Valeriy Bondarik 1 сентября 2020 в 10:41

    ,,,Здрав`ы Бкдь`те,,,

    [v первую очередь ПСИхологически]
    ““““““““““““““““`
    В Белоруссии нет демократии,с этим “все” согласны…
    а вот в Германии,она “есть”…ТАМ сразу,БЕЗ базаров:
    -> “ХАЛЬТ-и-фэйсом-об-АСФАЛЬТ” = демонократия На Лицо…
    Ну а в добавок – ДУБИНКОЙ по мозгам,и НЕ вожно КТО там,сэр-ИЛИ-мадам…
    ““““““““““““““““““
    _ТАМошнюю Меркель – ПОРА из власти ГНАТЬ,на Пенсию её ОТПРАВЛЯТЬ!
    Власть в Германии,от ЧЛЕНОВ этой СТАРУХИ – Пора Очищать…!
    И именно ЭТО,ТАМошний Народ – Стремится выСКАЗАТЬ!
    [ТОЖЕ-самое,НУЖНО и в...ТАМошнИХ сосед,них "демократиях" Осуществлять...]
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    г. Эдмонтон. Канада. 01-09-2020.

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