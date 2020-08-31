Главная » Невероятное в мире, Политика

Фейки белорусской оппозиции

14:54. 31 августа 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Подборка различных фейков белорусской оппозиции, которые вбрасывались в социальных сетях и на новостных ресурсах за последние недели.



И еще.









Давайте что-то новое, а то совсем уже стараться перестали.

* * *

Прочее.

1. Прибалтийские лимитрофы вводят санкции против Лукашенко и его окружения. Всего санкции введут против 30 человек. Лукашенко запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию. Надо еще в ЕС и на Украину запретить, чтобы Батька только в Москву и Пекин ездил. Не останавливайтесь.
2. В Кремле заявили, что необходимости в силовой поддержке Лукашенко нет, так как ситуация в Белоруссии находится под контролем местных силовых структур. Как уже говорилось на этот счет, это "рзавертывание на всякий случай" и своеобразный "сигнал", который услышали.
3. Встреча Лукашенко и Путина состоится в Москве до середины сентября. Скорее всего до этого момента мы будем наблюдать оживление тематики Союзного Государства в медийной среде.
4. Лукашенко готов рассмотреть возможность реформирования судебной системы, чтобы сделать ее более независимой от исполнительной власти Белоруссии, так как текущая система "несколько авторитарная". Также Лукашенко пообещал перемены, которые будут двигать общество вперед.
5. Тихановскую анонсировали для выступления в ПАСЕ и СБ ООН. Невероятные путешествия кукольного человека.
6. Вылез Шушкевич и заявил, что Белоруссия должна отказаться от русского языка, выйти из Союзного Государства и ОДКБ, отделиться от РПЦ и идти в Европу. Где-то я это уже слышал. Кстати, упомянутая Тихановская также против Союзного Государства..Сидящий Бабарико ранее призывал выйти из ОДКБ.

* * *

Плюс Лукашенко в живописи.








Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6134831.html

Метки: белоруссия, Видео, выборы, лукашенко, фальсификации, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Провал в информвойне
... соучастия российских СМИ в пропаганде белорусской оппозиции. Вот, как, например, ... нейтрализовать все те информационные фейки, которые и тогда регулярно... наступательных корреспонденций оттуда, разоблачающих фейки западной пропаганды, на новостных лентах...
Программа, которой нет
...Страна.ЮА" о программе белорусской оппозиции, от которой оппозиционеры сейчас... молчание о реальной программе белорусской оппозиции от ее лидеров.https://...заявил, что все это фейк российских СМИ и что Тихановская... же заявлять, что это фейк, и делать вид, что...
Очерняющие Россию организации.
... об ополченцах. В 2018 продвигало фейки об отравлении Скрипалей. [править]BnW... «Плохие новости», в которой используются фейки и вбросы как аргументы против...]Хартия’97 Новостной интернет-портал белорусской оппозиции. Главный офис в Варшаве. Как...
По ситуации с ЧВК в Белоруссии
...связей, называя эти обвинения фейком со стороны Лукашенко.Можно предположить... и строит свою стратегию белорусская оппозиция.Обвиняя Запад в подготовке ...в поддержке оппозиции, Лукашенко стремится показать себя главным хранителем белорусской государственности,...
Владимир Корнилов о протестах в Минске: Любой дончанин поддержал бы сейчас самый жестокий разгон майдана
... лозунгов. Однако можно считать белорусскую оппозицию в сути своей антироссийской?— ...протестов мы видели разгон антироссийских фейков сред демонстрантов. И как...власти.— В Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с французским...
Анатомия протеста: кто, откуда и как руководит беспорядками в Белоруссии при выключенном интернете (ФОТО, ВИДЕО)
..., управляют главным телеграм-каналом белорусской оппозиции Основная площадка для коммуникации между...позавчера ночью именно они вбросили фейк о появлении на улицах ...» является журналист Роман Протасевич — белорусский оппозиционер со стажем. Роман Протасевич...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)