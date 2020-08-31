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Андрей Иванов о протестах в Белоруссии; новости референдума

13:34. 31 августа 2020 237 просмотров 6 коммент. Опубликовал:
Беларусь не сдается. Андрей Иванов о том, как идет подготовка к референдуму, как протестуют против Лукашенко тысячи людей, как прошли протесты в Минске 30 августа. Новости БЕЛРУСИНФО 31 августа 2020 года.

Вступить в инициативную группу по подготовке и проведению референдума: https://ivanov2020.bitrix24site.by/




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5189367.html

Метки: белоруссия, Иванов, лукашенко, народ, Россия, ссср, язык

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5065 3397
    малыш 31 августа 2020 в 14:05

    Прикольно когда Аркадьевич натягивает губы на вдохе и оголяет протезы.

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  • 15490 14384
    жора шапов 31 августа 2020 в 14:29

    Вообще то , на всякий случай, мона спросить, что хочет стадо, для широкой публики. Тем самым проверив его степень дебилизации. Хотя для этого есть соотв. институты и спецслужбы. Тока спросить надо максимально прозрачно , убрав ожидаемые инсинуации.

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    2
  • 14679 8837
    Maleos 31 августа 2020 в 15:07

    Жоржик, шо с вами?! вы же сами недавно точно определили, чего хочет стадо
    США жора шапов 18 августа 2020 в 11:18
    Идиотизм простого человека + майданное разчеловечивание:

    – Требуем повышения тарифов в 7 раз !
    – Требуем отменить безплатную медицину !
    – Требуем уменьшить пенсии и зарплаты !
    – Требуем свободу олигархам для нашего ограбления !
    Действия беларусов ( массово до 30 лет) , имея примеры п-ца по периметру страны, заставляют думать о фразе “Тупой и ещё тупее” даже по сравнению с оставшейся территорией Украины. https://pandoraopen.ru/2020-08-18/premiya-darvina-dlya-belorussii/#comment-539012
    В Хабаровске стадо того же требовало. Оно же везде одинаковое, это стадо: что в Беларуси, что в Хабаровске, что 22% в целом по России, когда сначала голосуют против самих себя https://mmanificarum.blogspot.com/2020/07/blog-post_4.html?view=magazine, а после голосования требуют того, от чего только что отказались на голосовании. Ну не идиоты ли?..

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    • 15490 14384
      жора шаповMaleos 31 августа 2020 в 16:02

      Между прочим , г-н Малеос, в моём комменте от 18.08.2020 слова “стадо” – нет. Там – хуже. Это уж Вы додумали за меня. А здесь АГЛу деваться некуда ,- ему надо довести , в первую очередь стаду (всему), что , хотя блеет оно на 4 стороны света ( кто в лес , кто по дрова ) , и не сложит свои хотелки, – блеет оно по его приказу. А 22 % – это Ваша манипуляция , так как 22% от проголосовавших , а не от общего кол-ва избирателей (по спискам ЦИК). Поэтому манипуляция и пропаганда от Вас , как представителя НОД какой-то нации, вполне ожидаема.

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