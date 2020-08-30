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“Вы мне ещё намордник наденьте…”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Прямой эфир.

15:04. 30 августа 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #Аврора #РадиоАврора
Тайм-коды:
1:00-1:23 – цитата М.А.Шолохова
1:29-24:35 – о П.А.Столыпине и его реформах, о профессоре В.Г.Тюкавкине, о И.Л.Горемыкине, С.Ю.Витте и экономическом положении России
24.:40-40:22 – о Брешко-Брешковской, о теореии \

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hgeIQBWQWWo

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