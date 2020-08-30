Сводки от ополчения Новороссии 30 августа 2020

В августе суд г. Ростов-на-Дону принял решение вернуть сербского добровольца Горана Чирича домой, то есть в ДНР. У себя на родине его как раз таки объявили в розыск. Статья, по которой его обвиняли, касалась якобы злоупотребления и превышения должностных полномочий. Однако не всё так просто.

Один маленький, но очень важный документ расставил всё по своим местам. В нём говорится о том, что Горан и ещё девять сербских добровольцев преследуются за участие в боевых действиях на Донбассе. За что? За то, что спасали мирное население от украинских нелюдей, воевавших против собственного народа.

Получается, что людей, откровенно говоря, воевавших против украинского фашизма, в Сербии героями не признали. Зато они герои на Донбассе. Донецк стал для Горана второй родиной. Почти год его супруга — Лилия Чирич — ждала любимого из тюрьмы. И, как говорится, дождалась.

Корреспондент «Русской Весны» побеседовал с сербским добровольцем и его супругой:

«Горан, а вы когда ехали домой, какое блюдо больше всего вам хотелось, чтобы приготовила супруга?»

Он улыбается и отвечает по-сербски. Лилия, жена, переводит.

«Какое блюдо хотел, чтобы я приготовила?» — спрашивает.

Горан смеётся.

«Я очень люблю кукурузный салат с крабовыми палочками. Ну мы вместе его готовим… Очень любим вместе готовить, мы это умеем.

Но когда я пришёл домой, то единственное, чего хотелось, — это покоя. Ни телевизор не смотрел, ни музыку не слушал. Даже на гитаре не играл, ничего. Хотелось мира и покоя, тишины».

После контузии у него много шума в голове из-за суженых сосудов. Спит Горан плохо. Кажется, что проснётся — и снова увидит тюрьму. Но откроет глаза — рядом жена. И можно уже не переживать, когда они вместе.

«После камеры меня несколько дней обследовали. Ещё месяц, наверно, будут. Я пока безработный. Сделаем анализы, потом будем решать, то ли в больницу, то ли дома поправляться. Самое главное, что дома с семьёй», — поделился Горан.

В его освобождении участвовали все: правозащитники, журналисты, координационный центр «Война и мир» и лично Андрей Седлов, депутат Сергей Шаргунов, Евгений Мефедов из партии «За правду».

«Помогало очень много людей, они сделали очень много. Мы хотим всем сказать огромное спасибо. Я хочу ещё раз всех поблагодарить, нам было очень тяжело», — на лице мужчины видно слезы. Столько испытаний пройдено за год. И хочется только одного — тихой, спокойной жизни. Больше ничего.

Лилия тоже плачет. Но это, скорее, слёзы радости. Видеть мужа рядом тогда казалось невозможным. Год назад он был задержан на российской границе по запросу сербских спецслужб.

«Спецслужбы Сербии обратились в Интерпол. Это было раньше, чем мы узнали о сфабрикованном деле, по которому обвинили Горана. И было очень тяжело что-то доказать. Пока наши хорошие друзья-сербы не прислали бумаги, в которых говорилось о том, за что Горана разыскивают в Сербии. За его участие в войне на Донбассе! Человек, который прислал эти бумаги, здесь тоже воевал. Он уехал в Сербию и его там осудили. Там много таких. Люди страшно рисковали, когда передавали эти документы. Их могли посадить. А эта бумага сыграла решающую роль. В России на неё обратили внимание и суд, и СМИ. Нам удалось доказать, нашему адвокату, что Горан невиновен», — рассказала Лилия.

Власти Сербии называют таких, как Горан «наёмниками», а простой народ Сербии их уважает. Многие из сербов поехали на Донбасс защищать простых людей. Против них возбуждают дела, их объявляют в международный розыск. Немало на эту тему высказывалась Драгана Трифкович, сербский эксперт, директор Центра геостратегических исследований. Именно она написала подробную статью о деле Горана, тем самым призывая власть и общественность к решению данной проблемы.

«Я был очень благодарен за то, что она помогла раскрыть правду. А она сказала: „Ничего, это моя работа — писать правду о таких людях, потому что в Сербии их преследуют“», — рассказал он.

Однако Горан, будучи в «Пятнашке», не получил ни копейки. Только ранение и контузию. За операцию всё платили сами.

«Мы не были наёмниками. Сербы пришли, потому что мы считаем это своим долгом — защитить мирный народ. Русские воевали за нас, когда была война в Югославии. Абхаз (командир боевого подразделения «Пятнашка», — прим. РВ) нас спрашивал: “Вы же пришли сюда не за деньгами, вы патриоты?” — а мы отвечали: “Да!” Мы не получали деньги, но мы были на довольствии, получали питание. А форму сами покупали в 2015 году».

В СИЗО сокамерник Горана — русский — спрашивал его, «сколько он получал за каждого убитого укропа?» Горан с ним даже поссорился:

«Как вам не стыдно? Вы же русский! А мне такой вопрос задаёте! Почему ты, русский, не пошёл воевать?» — я у него спросил. А он: “Не дай Бог, я не хочу войны — я боюсь войны!2

Я сказал, что видел, как дети гибнут, как дома взрываются и люди волосы на себе рвут от горя, поэтому и пришёл сюда — потому что я это всё пережил. Я знал, что будет здесь.

Я с ним ссорился, ругался, доказывал, что пришёл, потому что защитить хотел людей. Мы, сербы, не понимаем, как это можно — убивать мирных людей? Мы пришли как воины — защищать мирное население, не убивать!.. Русские не все пошли, они не все понимают, что такое война; не знают, что такое война. Как тот, что был в СИЗО… Он с этим не сталкивался. А я это всё видел. И было больно смотреть на то, что было в Одессе, в Донецке, в Луганске — на все эти обстрелы… Гражданских мы не трогали, мы только в бою умеем сражаться и погибать. Среди сербов много таких отчаянных. Когда была война в Сербии, русские шли помогать сербам. А когда в России — пришли сербы. Так всегда испокон веков было. Если не царь Николай, то Сербии бы не существовало. Русские ещё тогда нам помогали», — рассказал Горан.

Война войной. Но если бы не она, если бы не все те испытания, через которые они прошли, то кто знает, как бы сложилась судьба этих двух влюблённых в жизнь и друг в друга людей.

«Мы познакомились в Донецке по интернету. Переписывались, а потом встретились, — улыбаясь, вспоминает Лилия. Она сразу поняла, что это “очень порядочный человек”, когда увидела Горана. — Мы долго гуляли по Донецку, разговаривали. У нас было очень много общего».

Когда любишь, говорит Лилия, то сербский выучить — не большая проблема. Горан тоже потихоньку осваивает русский. Пока мы с Гораном общались, Лилия помогала переводить.

Она принимала участие в референдуме 11 мая. Активно помогала молодой республике встать на ноги. Говорит, влюбилась в Горана-воина, потому что понимала: этот человек способен любить и защищать.

«Я бы очень не хотела, чтобы мои дети и внуки жили при этом фашистском, бандеровском режиме и боялись за свою жизнь, — поделилась Лилия. Мы всегда поддерживали друг друга. И когда Горан был на боевых, я его ждала дома. Он изначально только по-сербски говорил. Я не знаю как, но я его понимала. А он понимал меня. Мы, наверно, душой разговаривали…»

Лилия и Горан — оба православные, поэтому сразу и повенчались. Отмечали скромно. Среди гостей были в основном сербы, немного русских. Лилия и Горан вместе пять лет. У них дружная семья. Сын Лилии зовёт Горана «батей». Внук — «дедушка». Невестка его очень любит. Соседи в восторге. Горан всем помогает, он очень добрый человек. Так о нём говорит супруга.

«Мы никак не можем отойти, побыть хоть чуть-чуть наедине, потому что у нас постоянно звонки, кто-то приходит… » — рассказала женщина.

Год в тюрьме сильно сказался на здоровье её мужа. Говорит, несколько дней лежал слабый. Сейчас более менее, но нужна помощь.

«Русская Весна» обращается к нашим читателям с просьбой поддержать семью Чирич и помочь Горану в восстановлении здоровья.

Реквизиты для помощи:

Карта Сбербанка России visa 4817760350341511

Получатель: Чирич Лилия Васильевна.

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Беседовала Лина Штурм