Сводки от ополчения Новороссии 30 августа 2020
- 07:00 Сербский доброволец и дончанка: Любовь и страдания во время войны (ФОТО).
- 06:00 У детей ополченцев ДНР появился шанс служить в Следственном комитете РФ (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:00 Спецы ВСУ были наказаны за кадры с «преступлением» Армии ЛНР.
- 00:30 Здесь был ад: страшный август под «ВСУшниками» и карателями «Айдара» (ВИДЕО).
Сербский доброволец и дончанка: Любовь и страдания во время войны (ФОТО)
В августе суд г. Ростов-на-Дону принял решение вернуть сербского добровольца Горана Чирича домой, то есть в ДНР. У себя на родине его как раз таки объявили в розыск. Статья, по которой его обвиняли, касалась якобы злоупотребления и превышения должностных полномочий. Однако не всё так просто.
Один маленький, но очень важный документ расставил всё по своим местам. В нём говорится о том, что Горан и ещё девять сербских добровольцев преследуются за участие в боевых действиях на Донбассе. За что? За то, что спасали мирное население от украинских нелюдей, воевавших против собственного народа.
Получается, что людей, откровенно говоря, воевавших против украинского фашизма, в Сербии героями не признали. Зато они герои на Донбассе. Донецк стал для Горана второй родиной. Почти год его супруга — Лилия Чирич — ждала любимого из тюрьмы. И, как говорится, дождалась.
Корреспондент «Русской Весны» побеседовал с сербским добровольцем и его супругой:
«Горан, а вы когда ехали домой, какое блюдо больше всего вам хотелось, чтобы приготовила супруга?»
Он улыбается и отвечает по-сербски. Лилия, жена, переводит.
«Какое блюдо хотел, чтобы я приготовила?» — спрашивает.
Горан смеётся.
«Я очень люблю кукурузный салат с крабовыми палочками. Ну мы вместе его готовим… Очень любим вместе готовить, мы это умеем.
Но когда я пришёл домой, то единственное, чего хотелось, — это покоя. Ни телевизор не смотрел, ни музыку не слушал. Даже на гитаре не играл, ничего. Хотелось мира и покоя, тишины».
После контузии у него много шума в голове из-за суженых сосудов. Спит Горан плохо. Кажется, что проснётся — и снова увидит тюрьму. Но откроет глаза — рядом жена. И можно уже не переживать, когда они вместе.
«После камеры меня несколько дней обследовали. Ещё месяц, наверно, будут. Я пока безработный. Сделаем анализы, потом будем решать, то ли в больницу, то ли дома поправляться. Самое главное, что дома с семьёй», — поделился Горан.
В его освобождении участвовали все: правозащитники, журналисты, координационный центр «Война и мир» и лично Андрей Седлов, депутат Сергей Шаргунов, Евгений Мефедов из партии «За правду».
«Помогало очень много людей, они сделали очень много. Мы хотим всем сказать огромное спасибо. Я хочу ещё раз всех поблагодарить, нам было очень тяжело», — на лице мужчины видно слезы. Столько испытаний пройдено за год. И хочется только одного — тихой, спокойной жизни. Больше ничего.
Лилия тоже плачет. Но это, скорее, слёзы радости. Видеть мужа рядом тогда казалось невозможным. Год назад он был задержан на российской границе по запросу сербских спецслужб.
«Спецслужбы Сербии обратились в Интерпол. Это было раньше, чем мы узнали о сфабрикованном деле, по которому обвинили Горана. И было очень тяжело что-то доказать. Пока наши хорошие друзья-сербы не прислали бумаги, в которых говорилось о том, за что Горана разыскивают в Сербии. За его участие в войне на Донбассе! Человек, который прислал эти бумаги, здесь тоже воевал. Он уехал в Сербию и его там осудили. Там много таких. Люди страшно рисковали, когда передавали эти документы. Их могли посадить. А эта бумага сыграла решающую роль. В России на неё обратили внимание и суд, и СМИ. Нам удалось доказать, нашему адвокату, что Горан невиновен», — рассказала Лилия.
Власти Сербии называют таких, как Горан «наёмниками», а простой народ Сербии их уважает. Многие из сербов поехали на Донбасс защищать простых людей. Против них возбуждают дела, их объявляют в международный розыск. Немало на эту тему высказывалась Драгана Трифкович, сербский эксперт, директор Центра геостратегических исследований. Именно она написала подробную статью о деле Горана, тем самым призывая власть и общественность к решению данной проблемы.
«Я был очень благодарен за то, что она помогла раскрыть правду. А она сказала: „Ничего, это моя работа — писать правду о таких людях, потому что в Сербии их преследуют“», — рассказал он.
Однако Горан, будучи в «Пятнашке», не получил ни копейки. Только ранение и контузию. За операцию всё платили сами.
«Мы не были наёмниками. Сербы пришли, потому что мы считаем это своим долгом — защитить мирный народ. Русские воевали за нас, когда была война в Югославии. Абхаз (командир боевого подразделения «Пятнашка», — прим. РВ) нас спрашивал: “Вы же пришли сюда не за деньгами, вы патриоты?” — а мы отвечали: “Да!” Мы не получали деньги, но мы были на довольствии, получали питание. А форму сами покупали в 2015 году».
В СИЗО сокамерник Горана — русский — спрашивал его, «сколько он получал за каждого убитого укропа?» Горан с ним даже поссорился:
«Как вам не стыдно? Вы же русский! А мне такой вопрос задаёте! Почему ты, русский, не пошёл воевать?» — я у него спросил. А он: “Не дай Бог, я не хочу войны — я боюсь войны!2
Я сказал, что видел, как дети гибнут, как дома взрываются и люди волосы на себе рвут от горя, поэтому и пришёл сюда — потому что я это всё пережил. Я знал, что будет здесь.
Я с ним ссорился, ругался, доказывал, что пришёл, потому что защитить хотел людей. Мы, сербы, не понимаем, как это можно — убивать мирных людей? Мы пришли как воины — защищать мирное население, не убивать!.. Русские не все пошли, они не все понимают, что такое война; не знают, что такое война. Как тот, что был в СИЗО… Он с этим не сталкивался. А я это всё видел. И было больно смотреть на то, что было в Одессе, в Донецке, в Луганске — на все эти обстрелы… Гражданских мы не трогали, мы только в бою умеем сражаться и погибать. Среди сербов много таких отчаянных. Когда была война в Сербии, русские шли помогать сербам. А когда в России — пришли сербы. Так всегда испокон веков было. Если не царь Николай, то Сербии бы не существовало. Русские ещё тогда нам помогали», — рассказал Горан.
Война войной. Но если бы не она, если бы не все те испытания, через которые они прошли, то кто знает, как бы сложилась судьба этих двух влюблённых в жизнь и друг в друга людей.
«Мы познакомились в Донецке по интернету. Переписывались, а потом встретились, — улыбаясь, вспоминает Лилия. Она сразу поняла, что это “очень порядочный человек”, когда увидела Горана. — Мы долго гуляли по Донецку, разговаривали. У нас было очень много общего».
Когда любишь, говорит Лилия, то сербский выучить — не большая проблема. Горан тоже потихоньку осваивает русский. Пока мы с Гораном общались, Лилия помогала переводить.
Она принимала участие в референдуме 11 мая. Активно помогала молодой республике встать на ноги. Говорит, влюбилась в Горана-воина, потому что понимала: этот человек способен любить и защищать.
«Я бы очень не хотела, чтобы мои дети и внуки жили при этом фашистском, бандеровском режиме и боялись за свою жизнь, — поделилась Лилия. Мы всегда поддерживали друг друга. И когда Горан был на боевых, я его ждала дома. Он изначально только по-сербски говорил. Я не знаю как, но я его понимала. А он понимал меня. Мы, наверно, душой разговаривали…»
Лилия и Горан — оба православные, поэтому сразу и повенчались. Отмечали скромно. Среди гостей были в основном сербы, немного русских. Лилия и Горан вместе пять лет. У них дружная семья. Сын Лилии зовёт Горана «батей». Внук — «дедушка». Невестка его очень любит. Соседи в восторге. Горан всем помогает, он очень добрый человек. Так о нём говорит супруга.
«Мы никак не можем отойти, побыть хоть чуть-чуть наедине, потому что у нас постоянно звонки, кто-то приходит… » — рассказала женщина.
Год в тюрьме сильно сказался на здоровье её мужа. Говорит, несколько дней лежал слабый. Сейчас более менее, но нужна помощь.
«Русская Весна» обращается к нашим читателям с просьбой поддержать семью Чирич и помочь Горану в восстановлении здоровья.
Реквизиты для помощи:
Карта Сбербанка России visa 4817760350341511
Получатель: Чирич Лилия Васильевна.
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Беседовала Лина Штурм
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У детей ополченцев ДНР появился шанс служить в Следственном комитете РФ (ФОТО, ВИДЕО)
1 сентября 2020 года в подмосковных Химках в местном Кадетском корпусе при Следственном комитете РФ к учебе приступят 10 выпускников девятых классов донецких школ. Из них: 7 девочек и 3 мальчика. Накануне отъезда ребята встретились для разговора и напутственного слова с главой ДНР Денисом Пушилиным.
К месту учебы будущих курсантов сопровождала Элеонора Федоренко, уполномоченный по правам детей ДНР, с которой поговорил журналист интернет-издания «Русская весна».
— Элеонора Михайловна, кто эти дети, которые отправятся на учебу в подмосковные Химки? И почему они продолжают учебу именно в России, а не на Родине — в Донбассе.
— Как вы знаете, с 2014 года Российская Федерация активно помогает Донбассу. Помогает, потому что мы — русские, потому что мы сейчас в это трудное и военное для донецкой земли время нуждаемся в помощи.
Россия помогает всем — тут и экономическая, техническая и гуманитарная помощь, и поддержка на международной арене. Она помогает нашей Республике также и в подготовке кадров. Многие донецкие школьники поэтому продолжают свою учебу в вузах России, чтобы потом вернуться и служить своей малой родине.
Вот и сейчас в Химках в местной школе-интернате «Кадетский корпус» (это учебное заведение действует при Следственном комитете РФ) будут учиться юные дончане.
Тут и дети донецких ополченцев, отцы которых погибли во время боевых действий, и дети-сироты, которые остались без родителей и находятся как несовершеннолетние под опекой. Всего в 10 человек: 7 девочек и 3 парня. Всем им по 14–15 лет.
— В нелегкое время они взрослеют…
— К сожалению, да. Но несмотря на порой трагическую историю некоторых из них, несмотря на то, что их детство фактически пришлось на войну, все ребята очень позитивные, оптимистичные, с таким боевым донецким характером, хорошо учатся в школе, очень спортивные, многие являются победителями школьных олимпиад. То есть ребята очень и очень подготовленные.
Вы не подумайте, что главным критерием поступления в Кадетский корпус стало то, что они сироты или живут в неполных семьях, нет. Все ребята прошли строгий отбор, чтобы их навыки, подготовка и знания соответствовали стандартам учебного заведения, в котором они начнут учиться с 1 сентября.
Еще в марте этого года они приехали на собеседование в Химки. Провели 3 дня среди кадетов. О них даже снял сюжет один из подмосковных каналов. Ребята были впечатлены Кадетским корпусом. Представляете, одна из наших девочек — Мария Москалева — в первый раз там попробовала танцевать вальс. Она хоть и занималась в хореографическом кружке, но научилась вальсировать в Подмосковье.
В итоге из 12 и были отобраны те 10 человек, которые сегодня приехали на учебу.
— Как я понимаю, жизненные истории у всех ребят непростые.
— Да, а порой и трагические. Например, Лера Франюк, когда началась война, уехала вместе с бабушкой в Россию. Через год вернулась домой, узнала, что ее отец, ополченец, погиб. Представляете, каково это девочке потерять в таком возрасте отца.
Сейчас Лере 14 лет. Девочка хорошо учится, любимые предметы — алгебра и геометрия.
Увлекается спортом — настольным теннисом и волейболом. Прекрасно танцует.
Иван Кузнецов тоже сын погибшего военнослужащего. Его мама так же, как и отец, служит в Народной милиции Республики. Иван активный юноша, хорошо успевал в школе, дзюдоист. Любит точные предметы и историю.
Лиза Юшко сирота. Девочка серьезно занимается футболом. Даже вместе с командой выезжала недавно в Санкт-Петербург на соревнования. Очень добрая и отзывчивая.
Артур Жуков, как и Лиза, тоже футболист. Даже занимался в спортивной Донецкой школе олимпийского резерва „Восход“. Имеет награды за участие в соревнованиях по мини-футболу. Когда ему поступило предложение стать кадетом, он пришел домой, обсудил со своими опекунами эту возможность, понял, что надо поступать. К тому же его родной дядя закончил Московскую высшую военную академию.
Настя Балаба не сомневалась — поступать или не поступать в Кадетский корпус. Она приняла решение сразу. К тому же, как она рассказала Денису Владимировичу на встрече, что еще с 6 класса хотела поступать в Академию внутренних дел.
— А как прошла встреча ребят с Денисом Пушилиным?
— Вы знаете, на встрече не было никакого напряжения — обычная дружеская беседа: будущие кадеты рассказали свои истории и объяснили, почему решили учиться в Кадетском корпусе.
По распоряжению Главы они будут в течение двух лет получать стипендию. Республика также обеспечит их кадетской формой.
В конце встречи Денис Владимирович сказал, что Донецкая Народная республика ждет их всех по окончании учебы.
— Кстати, после окончания Кадетского корпуса где дети смогут продолжить свое образование?
— В профильных юридических вузах, где готовит свои кадры Следственный комитет России, если, конечно, ребята примут решение туда поступать.
В конце нашей беседы я бы хотела поблагодарить свою коллегу — уполномоченную по правам детей Московской области Екатерину Юрьевну Семенову, которая помогала мне при оформлении наших детей на учебу в Кадетский корпус.
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Беседовала Валерия Олиференко
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Спецы ВСУ были наказаны за кадры с «преступлением» Армии ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника Управления Народной милиции ЛНР.
За прошедшие сутки зафиксировано два нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.
Так, вчера неконтролируемые своими командирами боевики 14-й бригады совершили одну огневую провокацию из стрелкового оружия в направлении наших позиций в районе н. п. Голубовское, тем самым нарушив второй пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно — запрет на применение огня, включая снайперский. Огонь противником велся не прицельно, угрозы для наших защитников и жителей Республики не представлял.
Кроме того, в зоне ответственности 1-го батальона 14-й бригады в районе н. п. Новотошковское украинские преступники предпринимали попытки поджога сухой травы, используя новый способ провокации с использованием сигнальных ракет.
Подразделения Народной милиции строго соблюдали условия действующего перемирия.
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После ухода из 24-й бригады комбрига Гудзя исполняющий обязанности командира бригады — начальник штаба полковник Мамавко решил выслужиться перед вышестоящим командованием и получить долгожданное назначение на вышестоящую должность.
По его приглашению в бригаду прибыла группа 74-го Центра ИПсО для подготовки постановочного видеоматериала, обвиняющего НМ ЛНР в минировании территории.
Пропагандисты ИПсО на значительном удалении от ЛБС в районе н. п. Роты провели съемку фейкового видео, на котором якобы зафиксирован факт минирования территории военнослужащими НМ ЛНР с применением переносного комплекта для минирования.
После подготовки данный постановочный материал без одобрения вышестоящего командования был размещен самими военнослужащими на странице Facebook 24-й бригады.
После несанкционированной публикации видео в 24-ю бригаду для разбирательства экстренно прибыла группа офицеров из штаба ОТГ «Север». За несогласованные действия группа горе-пропагандистов 74-го Центра ИПсО была выведена из зоны «ООС», а главный «режиссер» постановочной съемки, начальник штаба 24-й бригады Мамавко привлечен к дисциплинарной ответственности.
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Нам продолжает поступать информация о случаях самовольного оставления части и небоевых потерь в частях и соединениях ВСУ в зоне оккупационных сил, на фоне низкого уровня морально-психологического состояния военнослужащих и систематического употребления спиртных напитков.
Так, по данным наших источников, вчера ночью в одном из расположений 24-й бригады в районе н. п. Мироновский произошла драка между офицерами соединения, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта, исполняя обязанности дежурного по батальону, старший лейтенант Балан воспользовался штатным оружием и прострелил плечо своему сослуживцу, командиру взвода лейтенанту Подгородецкому.
По словам очевидцев, после данного происшествия старший лейтенант Балан скрылся в неизвестном направлении. На данный момент его место положения неизвестно, в бригаде проводятся поисковые мероприятия. Доклад в вышестоящий штаб не поступал.
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Как мы заявляли ранее, в 25-й бригаде отмечается снижение морально-психологического состояния личного состава на фоне возможного переноса ротации соединения, в связи с массовым заболеванием 220 военнослужащих 80-й бригады коронавирусной инфекцией.
В связи с этим командованием ВСУ проводятся мероприятия по отбору военнослужащих 25-й овдбр, желающих продолжить выполнение задач в зоне карательной операции. Принятые меры возымели обратный эффект, более 150 военнослужащих соединения вообще отказались выполнять обязанности до прибытия на замену 80-й бригады.
С целью урегулирования конфликтной ситуации на военнослужащих решили повлиять через родственников, угрожая им задержанием сотрудниками СБУ и обвинением в пособничестве спецслужбам Республик.
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Здесь был ад: страшный август под «ВСУшниками» и карателями «Айдара» (ВИДЕО)
6 лет назад в конце августа силами ополчения были освобождены два посёлка в ЛНР — Новосветловка и Хрящеватое.
Народная милиция ЛНР подготовила видеосюжет к годовщине освобождения, в котором демонстрируются страшные кадры шестилетней давности, а местная жительница рассказывает, что происходило в посёлке, оккупированном карателями батальона «Айдар» и «ВСУшниками».
Киевские каратели 15 августа 2014 года прорвались из района луганского аэропорта в Новосветловку и Хрящеватое, где хозяйничали около полумесяца.
В августе 2014 года под обстрелами украинских боевиков погибли 29 мирных жителей Новосветловки, однако женщина в репортаже называет совсем другие — жуткие данные о погибших.
Захватившими посёлок карателями были разрушены множество домов, школы, больница и детский сад.
В Новосветловке также помнят героев-танкистов, которые совершили попытку прорыва в посёлок. В ходе боя 13 августа 2014 года два танка ополчения ЛНР приняли в Новосветловке неравный бой. В результате вызванного несколькими прямыми попаданиями взрыва боекомплекта в танке под командованием Шуйского башню машины отбросило в сторону на 30 метров.
Механик-водитель Козловский сгорел в танке. Шуйского и Головкова пытались спасти медики — сначала в Луганске, потом в ожоговом центре в Ростове-на-Дону. Однако полученные ожоги оказались несовместимыми с жизнью. Головков умер 17 августа, Шуйский — 21 августа.
29 августа Новосветловка и Хрящеватое были полностью освобождены от оккупантов.
Как сообщала «Русская Весна», на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский одному из батальонов украинской армии присвоил как почётное наименование «Айдар».
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой УНМ ЛНР.
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