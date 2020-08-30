Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 августа 2020

Депутат Мосгордумы и известный журналист Андрей Медведев прокомментировал кадры «Русской Весны» и сам факт столкновения российских и американских военных в Сирии, закончившееся плачевно для военнослужащих армии США.

«На самом деле за последние лет, пожалуй, пятьдесят — со времен бегства из Вьетнама — американцы не сталкивались ни с чем подобным. Чтобы их гоняли по пустыне и пинали, как зарвавшуюся шпану.

Все победоносные войны, которые вели США, были победоносными лишь потому, что американцы выбирали слабую жертву. Армия Ирака времен Саддама была большая, бестолковая и технически отсталая.

Афганские талибы вообще не армия в полном смысле этого слова, а скорее мастера партизанско-диверсионной войны (хотя в конечном счёте, кажется, именно они выигрывают Афганистан). Ливийская армия или армия Югославии просто не могли ничего противопоставить американской военной мощи.

И вот американцы нарвались на русских. И оказалось, что только в американском же кино русские — это такие бестолковые балбесы в ушанках и с водкой в кармане.

Дерзкие русские взяли и не не испугались грозного имиджа армии США. Напротив, американских военных пару раз предупредили, один раз отчитали, как мальчишек — „передайте своему генералу, что…” — а когда те сделали вид, что не поняли, их начали бить.

Причем, пока еще не сильно. Пока так, для укрепления ума. Чтобы дошло, наконец, до людей осознание прискорбного для американской военщины факта: русские солдаты и офицеры в Сирии находится на законных основаниях, а их терпение имеет ограниченные масштабы. И главное, они совершенно не испытывают никакого трепета по отношению к армии США. Скорее наоборот.

А водители — это отдельная песня. На чем американцы учатся водить? Ну Шевроле какой-нибудь. Или старый Понтиак. В автошколе. А наши? А наши на дедушкиной убитой „семерке”. На механике и с ржавым днищем. Ну и кто кого после этого сделает в сирийской пустыне?»

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