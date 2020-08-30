Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 августа 2020
- 08:00 Русские в Сирии гоняли военных США и пинали, как зарвавшуюся шпану, — Медведев (ВИДЕО).
- 06:30 Сирия: жестокие убийцы в камуфляже превращают жизнь людей в кровавый ад (ФОТО 18+).
- 04:06 Греческие войска переброшены на Кастелоризо.
Русские в Сирии гоняли военных США и пинали, как зарвавшуюся шпану, — Медведев (ВИДЕО)
Депутат Мосгордумы и известный журналист Андрей Медведев прокомментировал кадры «Русской Весны» и сам факт столкновения российских и американских военных в Сирии, закончившееся плачевно для военнослужащих армии США.
«На самом деле за последние лет, пожалуй, пятьдесят — со времен бегства из Вьетнама — американцы не сталкивались ни с чем подобным. Чтобы их гоняли по пустыне и пинали, как зарвавшуюся шпану.
Все победоносные войны, которые вели США, были победоносными лишь потому, что американцы выбирали слабую жертву. Армия Ирака времен Саддама была большая, бестолковая и технически отсталая.
Афганские талибы вообще не армия в полном смысле этого слова, а скорее мастера партизанско-диверсионной войны (хотя в конечном счёте, кажется, именно они выигрывают Афганистан). Ливийская армия или армия Югославии просто не могли ничего противопоставить американской военной мощи.
И вот американцы нарвались на русских. И оказалось, что только в американском же кино русские — это такие бестолковые балбесы в ушанках и с водкой в кармане.
Дерзкие русские взяли и не не испугались грозного имиджа армии США. Напротив, американских военных пару раз предупредили, один раз отчитали, как мальчишек — „передайте своему генералу, что…” — а когда те сделали вид, что не поняли, их начали бить.
Причем, пока еще не сильно. Пока так, для укрепления ума. Чтобы дошло, наконец, до людей осознание прискорбного для американской военщины факта: русские солдаты и офицеры в Сирии находится на законных основаниях, а их терпение имеет ограниченные масштабы. И главное, они совершенно не испытывают никакого трепета по отношению к армии США. Скорее наоборот.
А водители — это отдельная песня. На чем американцы учатся водить? Ну Шевроле какой-нибудь. Или старый Понтиак. В автошколе. А наши? А наши на дедушкиной убитой „семерке”. На механике и с ржавым днищем. Ну и кто кого после этого сделает в сирийской пустыне?»
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирия: жестокие убийцы в камуфляже превращают жизнь людей в кровавый ад (ФОТО 18+)
Анкара ведёт активную пропаганду в своих СМИ, обвиняя Россию в преступлениях в Сирии, при этом себя турки пытаются выставить миротворцами и благодетелями населения САР.
На самом же деле военная операция Турции, развернутая на севере Сирии, по «обеспечению безопасности» в регионе и возвращению беженцев обернулась гуманитарной катастрофой и тысячами разрушенных судеб.
Турецкие военные и протурецкие боевики много лет убивают и калечат мирное население Сирии, от их военных преступлений пострадали многие десятки городов и посёлков. Они также уничтожают инфраструктуру и сельскохозяйственные поля, обрекая людей на голод.
Более 100 международных правозащитных организаций и гражданских обществ осудили действия Турции на севере Сирии. Однако геноцид сирийского народа так и не прекратился.
Сколько еще должно погибнуть ни в чем не повинных людей, чтобы международная общественность это остановила?
В ответ на турецкую пропаганду «Русская Весна» подготовила краткую инфографику о преступлениях турок.
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Турецкий военный с отрезанной головой курдского мужчины в Сирии.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Греческие войска переброшены на Кастелоризо
Греки на туристических паромах перебрасывают войска на остров Кастелоризо у побережья Турции, на морские воды вокруг которого Турция заявляет территориальные претензии. Фактически, войска Греции расположены тут в 2-х километрах от турецкой территории.
Ценность этого острова заключается в том, что греки считают экономическую зону вокруг него своей и соответственно, мешают Турции претендовать на кусок территории между Кипром и Критом, которая в свою очередь пытается найти юридическую аргументацию для своих претензий, даже в условиях, когда США, ЕС и НАТО не поддерживают претензиии Эрдогана и предлагают ему отказаться от давления на Грецию. Турция на текущий момент отвергает такой расклад и требует перекроить границы "по-справедливости". Но Афины уже ясно дали понять, что не уступят туркам ни метра своей территории.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
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