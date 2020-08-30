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Перехват B-52 над Черным морем

11:04. 30 августа 2020 95 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


"Небезопасный и непрофессиональный" (по мнению Пентагона) перехват стратегического бомбардировщика B-52 истребителями Су-27 ЮВО над Черным морем.
Американцы жалуются, что истребители приблизились к бомбардировщику на расстояние в 30 метров, вызвали турбулентность и мешали B-52 маневрировать.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6131298.html

Метки: авиация, бомбардировщики, истребители, Россия, США, черное море

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 5683 4631
    Женечка 30 августа 2020 в 16:02

    По-моему, летать перед самым носом на расстоянии 30 метров – это вполне себе профессионально. А вот небезопасно и невежливо – это может быть.

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    • 5683 4631
      ЖенечкаЖенечка 30 августа 2020 в 16:06

      Че та Витя Хой вспомнился:
      На Чижовке ты живёшь
      И к тебе не пройдёшь.
      Так чижовские замесят
      Что до дома не дойдёшь.
      Очень странные дела
      До чего жизнь довела.
      Мне к любимой не пройти
      Могут встретить на пути
      Местные!!!

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