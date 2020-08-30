Перехват B-52 над Черным морем
11:04. 30 августа 2020 95 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
"Небезопасный и непрофессиональный" (по мнению Пентагона) перехват стратегического бомбардировщика B-52 истребителями Су-27 ЮВО над Черным морем.
Американцы жалуются, что истребители приблизились к бомбардировщику на расстояние в 30 метров, вызвали турбулентность и мешали B-52 маневрировать.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6131298.html
По-моему, летать перед самым носом на расстоянии 30 метров – это вполне себе профессионально. А вот небезопасно и невежливо – это может быть.
Че та Витя Хой вспомнился:
На Чижовке ты живёшь
И к тебе не пройдёшь.
Так чижовские замесят
Что до дома не дойдёшь.
Очень странные дела
До чего жизнь довела.
Мне к любимой не пройти
Могут встретить на пути
Местные!!!