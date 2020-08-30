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Образное ощущение свободы

22:43. 30 августа 2020 19 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Мародерство поражает самую суть собственности, белизны и полиции. Оно дает людям образное ощущение свободы и удовольствия и помогает им представить себе мир, который мог бы существовать.
Бунты и грабежи воспринимаются как своего рода радостное освобождение
Судя по всему, существует целая книга, рассказывающая людям о радостях грабежей и о том, как, зачем и когда это делать.
Ирония в том, что люди платят деньги, чтобы научиться не чувствовать себя виноватым из-за кражи. Эта мысль доставляет мне удовольствие.

(с) https://twitter.com/BBCPropaganda

Взгляни на мародера и увидишь мимолетную красоту исчезающего мира.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6133435.html

Метки: мародерство, протесты, США, юмор

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