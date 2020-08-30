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Голос с «Титаника»

12:28. 30 августа 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом мире многое зависит от Соединённых Штатов Америки. Америка влияет, приводит себя в пример, покупает и подкупает, рекомендует и настаивает… Короче, со свойственной ей на протяжении всей её истории назойливостью и самолюбованием, распускает по всему миру павлиний хвост. То, что в ней есть по-настоящему хорошего или нормального, а оно есть и его много, она не ценит, с самоубийственной глупостью выжигает и заменяет пустопорожним фанфаронством и удивительными извращениями всех типов и видов, которые в этой стране становятся нормой.

Мерзавцы и жулики, лгуны и авантюристы, бандиты и погромщики, негодяи и аферисты составляют её нынешнюю политическую элиту и ряды их множатся каждый день. Заметно это всякому, кто только хочет и может видеть Америку такой, как она есть. Страна-калека, полагающая себя мировым доктором и заражающая окружающих своими болезнями, вот во что превратились Соединённые Штаты. Оттуда и пришёл текст, который автор приводит без купюр. Кто его написал, он не знает. Какой-то умный взрослый американец, любящий свою страну…

«Я опечален… Я никогда не мечтал о том, что столкнусь с перспективой жить не в Соединённых Штатах Америки, по крайней мере, той, которую я знал всю свою жизнь. Я никогда не хотел больше нигде жить.

Проснувшись сегодня утром, я понял, что всё скоро изменится. Независимо от того, как я голосую, что бы я ни говорил, что-то злое вторглось в нашу страну, и наши жизни никогда не будут прежними.

Меня смутила враждебность семьи и друзей. Я смотрю на людей, которых я знаю долгое время, которые полны ненависти, потому что они продолжали прислушиваться к мнению СМИ, как будто они плюют правду. К сожалению, я больше не знаю, что означает слово «правда». Это просто невероятно. Думаю, сейчас я живу в Сумеречной зоне.

Мы стали нацией, потерявшей коллективный разум! Позвольте мне посмотреть, смогу ли я передать, почему я так думаю.

• Если чувак притворяется женщиной, вы должны притворяться вместе с ним.

• Почему-то не по-американски подсчитывать при переписи, сколько американцев проживает в Америке.

• Русские, влияющие на наши выборы, — это плохо, а нелегалы, голосующие на наших выборах, — это хорошо?

• Для Джо Байдена было круто «шантажировать» президента Украины, но если Дональд Трамп спросит об этом, это будет преступлением, не подлежащим импичменту.

• Двадцать — это слишком рано, чтобы пить пиво, но восемнадцать — это достаточно взрослые, чтобы голосовать.

• Люди, у которых никогда не было рабов, должны выплачивать компенсацию за рабство людям, которые никогда не были рабами.

• Людям, которые никогда не учились в колледже, или людям, которые платили за обучение в колледже, теперь следует платить по долгам студентов, взявших огромные ссуды на получение степени.

• Ирландские врачи и немецкие инженеры, которые хотят иммигрировать, должны пройти строгий процесс проверки, но приветствуются любые неграмотные преступники, которые перепрыгивают через южный забор.

• Пять миллиардов долларов на безопасность границ — это слишком дорого, но полтора триллиона долларов на «бесплатное» здравоохранение — нет.

• Если вы обманываете, чтобы попасть в колледж, вы попадаете в тюрьму, но если вы обманываете, чтобы попасть в страну, вы идёте в колледж бесплатно.

• Люди, которые говорят, что гендера не существует, требуют президента-женщину???

• Мы видим, как другие страны становятся социалистическими и рушатся, но это кажется отличным планом для нас, зачем кому-то в США это нужно?

• Некоторые люди несут ответственность за то, что произошло до их рождения, а другие люди не несут ответственности за то, что они делают прямо сейчас.

• Преступников ловят и отпускают, чтобы навредить большему количеству людей, но останавливать их — плохо, потому что это нарушение ИХ прав.

• И указание на все это лицемерие как-то делает нас «расистами»?!

Ничто больше не имеет смысла, никаких ценностей, морали, вежливости, и люди умирают от китайского вируса, но расистски называть его китайским, хотя он зародился в Китае.

Мы явно живем в перевёрнутом мире, где правильное неправильно, а неправильное правильно, где мораль аморальна, а аморальность моральна, где добро есть зло, а зло есть добро, убийство убийц — неправильно, но убийство невинных младенцев — это правильно, где тьма есть свет, а свет теперь тьма.

Проснись, Америка, огромный непотопляемый корабль «Титаник Америка» врезался в айсберг, набирает воду и быстро тонет. Выбор за вами. Что это будет? Времени мало, сделайте свой выбор с умом!»

…Крик души, который никто не услышит и никто даже не подумает принимать во внимание. Но у них собственная страна и если они хотят покончить с ней ТАКИМ путём — это их дело и их проблемы. Мы со своей, три десятка лет назад, покончили, слепо следуя американским рецептам. Что, стало кому-нибудь от этого лучше? Нет, многие, несмотря ни на что выплыли. Так мы ведь народ какой? Нас топи, не топи… Что до их Титаника, главное, чтобы по пути на дно с собой нас в воронку не затянули. А то это они могут… По Украине заметно. Стараются. Им же на кладбище истории скучно в одиночку пробираться. Компаньонов ищут.

Евгений Сатановский

Источник: http://voicesevas.ru/news/53919-golos-s-titanika.html

Метки: новости / аналитика

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