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Душевно здоровый человек — это тот, кто живет по любви

09:50. 30 августа 2020 79 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Быть душевно (психически) здоровым — значит освободиться от инфантильных претензий и поверить в свои реальные, хотя и ограниченные силы; быть в состоянии примириться с парадоксом, состоящим в том, что каждый из нас — наиважнейшая часть Вселенной и в то же время не важнее мухи или былинки.

Быть способным любить жизнь и вместе с тем без ужаса принимать смерть; переносить неопределенность в важнейших вопросах, которые ставит перед человеком жизнь, и вместе с тем быть уверенным в своих мыслях и чувствах.

Уметь оставаться наедине с собой и в то же время быть единым целым с каждым собратом на этой земле, со всем живым; следовать голосу своей совести, но не потворствовать себе в самобичевании.

Душевно здоровый человек — это тот, кто живет по любви, разуму и вере, кто уважает жизнь — как собственную, так и своего ближнего.

Эрих Фромм

Источник: http://nashaplaneta.su/blog/dushevno_zdorovyj_chelovek_ehto_tot_kto_zhivet_po_ljubvi/2020-08-29-10882

Метки: афоризмы, притчи, юмор

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1659 1371
    Андрей Попов 30 августа 2020 в 10:44

    «каждый из нас — наиважнейшая часть Вселенной и в то же время не важнее мухи или былинки.» Этот Фромм был наверное большим специалистом в лечении раздвоения личности. Учёные этой психологической школы были большими специалистами в придании высшего гуманитарного смысла и правоты инстинктам и наоборот, низведения духовного на уровень физиологических проявлений.

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