Забытый символ великой страны

"Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей…"

А.С. Пушкин "Руслан и Людмила"

Любое объединение людей, будь то организация или государство, создает свою символику, которая является своеобразной визитной карточкой и позволяет четко идентифицировать такое объединение. Оригинальная символика используется в самых различных сферах деятельности – торговле, производстве, оказании различных услуг, в спорте, у религиозных и общественных организаций. Государственные символы помимо протокольных и иных вопросов решают задачу сплочения народа страны, осознания им своего единства.

В статье "Известный флаг неизвестной страны" мы выяснили, что у Тартарии-Татарии были гербы и флаги. В этой работе мы рассмотрим императорский флаг Тартарии или Татарского Цесаря флаг, как он назван в "Изъявлении морских флагов всех государств вселенныя", изданном в Киеве в 1709 году при личном участии Петра I. Также поразмышляем, мог ли этот флаг объединять под собой разные народы Великой Тартарии и затронем еще некоторые моменты нашего прошлого.

Для начала вспомним описание этого флага, приведенное в "Книге о флагах" голландского картографа Карла Алларда (изданной в Амстердаме в 1705 году и переизданной в Москве в 1709 году): "Флаг Цесаря от Тартарии, желтый, с черным лежащим и к наружью смотрящим драхом (великим змием) с василисковым хвостом». А теперь посмотрим на изображения этого флага из разных источников XVIII-XIX веков (в таблицу включены изображения флагов из источников, изданных: Киев 1709, Амстердам 1710, Нюрнберг 1750 (три флага), Париж 1750, Аугсбург 1760, Англия 1783, Париж 1787, Англия 1794, неизвестное издательство XVIII век, США 1865).

К сожалению, рисунки оставляют желать лучшего, т.к. выполнены в справочных, а не геральдических целях. Да и качество большинства найденных изображений весьма слабенькое, но все же, это лучше чем ничего.

На некоторых рисунках существо, изображенное на флаге, действительно смотрится как дракон. Но на других рисунках видно, что у существа есть клюв, а драконов с клювом вроде как не бывает. Особенно клюв заметен на рисунке из собрания флагов, изданного в США в 1865 году (последний рисунок в нижнем ряду). Более того, на этом рисунке видно, что голова у существа птичья, судя по всему, орлиная. А сказочных существ с птичьими головами, но не птичьим телом нам известно только два, это грифон (слева) и василиск (справа).

Однако василиск изображается как правило с двумя лапами и головой петуха, а на всех рисунках, кроме одного, лап четыре и голова ну никак не петушиная. К тому же различные информационные ресурсы утверждают, что василиск, выдумка исключительно европейская. По этим двум причинам василиска в качестве "кандидата" на тартарский флаг мы рассматривать не будем. Четыре лапы и орлиная голова говорят о том, что перед нами все-таки грифон.

Давайте еще раз посмотрим на рисунок имперского флага Тартарии, изданный в США в XIX веке.

Но может быть американский издатель все напутал, ведь у Алларда в «Книге о флагах» ясно написано, что на флаге должен быть изображен дракон.

А не мог ли Аллард ошибаться или по чьему-нибудь заказу сознательно исказить информацию. Ведь демонизация врага в общественном мнении, которую в современности мы все видели на примерах Ливии, Ирака, Югославии, да и чего греха таить, СССР, практикуется с незапамятных времен.

Ответить на этот вопрос нам поможет иллюстрация, по всей видимости, из той же "Всемирной географии", изданной в Париже в 1676 году, в которой мы нашли герб с изображением совы для предыдущей статьи.

На гербе Малой Тартарии (по канонической истории Крымского ханства) изображены три черных грифона на желтом (золотом) поле. Эта иллюстрация дает нам возможность с большой долей вероятности утверждать, что на императорском флаге Тартарии изображен не дракон, а именно грифон или грифъ (гривъ), как его именовали в русских книгах XVIII-XIX веков. Таким образом, прав был именно американский издатель XIX века, поместивший на флаг Татарского Цесаря грифа, а не дракона. А Карл Аллард, обозвав грифа драконом, ошибался, или по чьему-то заказу информация о флаге была искажена, по крайней мере, в русскоязычном издании «Книги о флагах».

Теперь давайте разберемся, мог ли гривъ быть символом, за которым могли последовать народы, населявшие многонациональную Империю, раскинувшуюся от Европы до Тихого океана.

На этот вопрос нам помогут ответить археологические находки и старые книги.

При раскопках скифских курганов на обширных просторах Евразии, не побоюсь этого слова, в массовом порядке попадаются различные предметы с изображением грифа. При этом такие находки датированы археологами начиная IV, а то и VI веком до нашей эры.

Это и Тамань, и Крым, и Кубань.

И Алтай.

И район Аму-Дарьи, и нынешний Ханты-Мансийский автономный округ.

Истинным шедевром является пектораль IV века до .н.э. из "Толстой могилы" вблизи Днепропетровска.

Образ грифона использовался и в татуировках, что подтверждается археологическими раскопками могильников V-III веков до н.э. на Алтае.

В Великом Устюге в XVII веке на крышках сундуков рисовали это сказочное существо.

В Новгороде в XI веке грифа вырезали на деревянных колоннах, примерно в это же время в районе Сургута изображали на медальонах. В Вологде его вырезали на бересте.

В районе Тобольска и в Рязани грифа изображали на чашах и браслетах.

На странице изборника 1076 года можно найти нарисованного грифона.

Грифонов даже сегодня можно увидеть на стенах и воротах древних русских храмов. Самый яркий пример, это Дмитриевский собор XII века во Владимире.

Стены Георгиевского собора в Юрьеве-Польском также содержат изображения грифонов.

Есть грифоны и на церкви Покрова-на-Нерли, а также на воротах храма в Суздале.

И в Грузии на храме XI века Самтависи примерно в 30 километрах от города Гори есть изображение грифона.

Но гриф изображался не только на культовых сооружениях. Этот символ на Руси широко использовался великими князьями и царями в XIII-XVII веках (иллюстрации из многотомника "Древности Российского Государства", отпечатанном по определению высочайше учрежденного Комитета в середине XIX века). Мы можем найти грифов и на шлеме великого князя Ярослава Всеволодовича (XIII век).

Гифона мы находим и на царском сионе (ковчеге) 1486 года, и на входных дверях в верхнюю палату Теремного дворца Московского Кремля (1636).

Даже на знамени (великом стяге) Ивана IV Грозного 1560 года есть два грифона. Следует обратить внимание, что Лукиан Яковлев автор дополнения к III отделению «Древностей Российского Государства» (1865), где и приводится знамя с грифом, в предисловии (стр.18-19) пишет, что «…на знаменах делались всегда изображения священного содержания, иных же изображений, которые мы назовем житейскими, на знаменах не допускалось».

После Ивана IV на царских знаменах грифа найти не удается, но на других царских атрибутах он продолжает использоваться вплоть до конца XVII века. Например, на налучии царского саадака. К слову сказать, по налучию можно увидеть, что "ездец" на коне не противопоставляется грифону, колет он себе змия на одном конце налучия, а грифон стоит на другом конце и Державу Российского Царства держит.

Грифон присутствует и на одном из главных символов царской власти «Державе Российского Царства» или иначе «Державе Мономаха».

Последнее изготовленное изображение грифона на царских вещах перед долгим перерывом до середины XIX века найдено на двойном троне, который был изготовлен для царей Ивана и Петра Алексеевичей.

Теперь вдумайтесь, что на большей части территории Тартарии (Российской Империи, СССР – кому как больше нравится), изображения грифона использовались как минимум с IV века до н.э. по конец XVII века (в Московии), а в Перекопском царстве (так Сигизмунд Герберштейн в XVI веке называет известное нам Крымское ханство) – по всей видимости до взятия Крыма, т.е. до второй половины XVIII века. Таким образом, непрерывный период жизни этого символа на громадной территории Евразии, если руководствоваться канонической хронологией, составляет больше ДВУХ ТЫСЯЧ ДВУХСОТ ПЯТИДЕСЯТИ лет!

По легенде грифоны охраняли золото в Рипейских горах Гипербореи, в частности от мифических великанов аримаспов. Возникновение образа грифона пытаются искать в ассирийской, египетской и скифской культурах. Может быть происхождение этого фантастического животного и зарубежное. Но приняв во внимание «ареал обитания» грифона и то, что за редкими исключениями образ скифского грифа остается не сильно изменяющимся с IV века до н.э., представляется, что грифон не чужеродный в Скифии.

При этом не надо пугаться того, что грифоны и по сей день используются в геральдике городов других государств Европы. Если говорить про север Германии, Прибалтику, да и вообще про южное побережье Балтики, то это земли древнего расселения славян. Поэтому грифоны на гербах Мекленбурга, Латвии, Поморского воеводства Польши и т.п. вопросов вызывать не должны.

Интересно, что согласно легенде, записанной в 15-ом веке Николаем Маршалком Турием в работе «Анналы герулов и вандалов»: «Антюрий поместил на носу корабля, на котором плыл, голову Буцефала, а на мачте - водрузил грифа». (A.Frencelii. Op. cit. P. 126-127,131). Упомянутый Антюрий - это легендарный предок ободритских князей, который был соратником Александра Македонского (это важный факт для нашего дальнейшего исследования). Прибыв на Балтику, он поселился на её южном берегу. Его спутники, в соответствии с этой же легендой, стали основателями многих ободритских знатных родов. Кстати на гербе Мекленбурга наряду с грифоном бычья голова, а Буцефал означает "бычьеголовый".

Если вспомнить изображение грифонов в соборе святого Марка в Венеции, то и там видится славянский след, т.к. есть вероятность, что Венеция могла быть Венедией, а уже потом олатиниться.

Как мы убедились, изображение грифона, как у славян, так и у других народов нашей страны было популярным, поэтому наличие грифона в символике тех поселений, где в древности могли жить эти народы, не должно вызывать удивления или недоумения.

Интересный факт. Если поискать древнерусское название грифона, то можно найти, что это не только див, но и ног, ногуй, иног, нагай, ногай. Сразу вспоминается Ногайская Орда. Если предположить, что ее название произошло не столько от имени военачальника Золотой Орды — Ногая, сколько от названия птицы ногай, т.е. грифона, под знаменами с изображением которого они воевали, как, например, авангард Татарского Цесаря, то вместо банды непонятных дикарей «монголов» видится весьма презентабельное воинское подразделение Тартарии. Кстати на просторах Интернета гуляет новодельный ногайский флаг, историческая связь которого с прошлым, судя по некоторым отзывам, вызывает вопросы. Вместе с тем, на нем крылатый зверь, правда, не гриф, а волк. Да и миниатюру из «Вертограда историй стран Востока» Хетума Патмича (XV век), изображающую битву темника Ногая на Тереке, посмотреть будет не лишним, хотя изображения грифона там нет.

Но вернемся к флагу Татарского Цесаря. Если кто-то еще не убедился, что на нем именно грифон, то есть еще один факт, который, думается, не только поставит жирную точку в этом вопросе, но и откроет новые пути для нашего исследования.

Продолжение