Сводки от ополчения Новороссии 29 августа 2020
- 15:15 ВСУ открыли огонь по окраине Донецка — сводка ДНР.
- 12:27 Танки пылали, ноги-руки летали: «АТОшник» вспоминает выход из Иловайского котла (ФОТО).
- 12:00 Командующим ССО Украины назначен убивавший крымчан снайпер — новые подробности о генерале Галагане (ФОТО).
ВСУ открыли огонь по окраине Донецка — сводка ДНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано 2 нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.
С позиций 23-го батальона 56-й бригады по приказу военного преступника Иванова была совершена огневая провокация в районе Вольво-Центра г. Донецк с применением стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельными и не угрожали жизням наших военнослужащих и мирных граждан.
Кроме того, командованием 36-й бригады не выполняется запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, под которыми подразумеваются попытки изменить исходное позиционное размещение войск и дополнительное инженерное оборудование позиций.
Так, в районе н. п. Водяное зафиксировано проведение инженерных работ по оборудованию позиций личным составом десантно-штурмового батальона 36-й бригады.
Защитники Республики на данные провокации не поддавались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня.
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Хищение оружия и боеприпасов украинскими боевиками в зоне «ООС» и последующая их продажа приобрели угрожающие масштабы, несмотря на ограничительные карантинные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Нам продолжает поступать информация о фактах торговли оружием и боеприпасами боевиками ВФУ в зоне карательной операции.
Так, четверо военнослужащих механизированного батальона 17-й отбр, выполняющие задачи в составе 79-й одшбр, были задержаны сотрудниками СБУ при попытке сбыта очередной партии оружия в н. п. Березовое.
При задержании сотрудниками СБУ у злоумышленников были изъяты пять гранатометов РПГ-26, четыре гранаты Ф-1, более тридцати запалов для гранат. Также обнаружен схрон с боеприпасами, в котором находились патроны калибром 5,45 мм — 5400 шт., 7,62 мм- 3870 шт., гранатомет РПГ-22 — три единицы, а также гранаты РГД-5 в количестве восьми штук.
В отношении украинских боевиков возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами». Проводятся следственные действия.
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По данным нашего источника в штабе ОТГ «Север» в подразделениях 54-й бригады ВСУ отмечается работа комплексной комиссии штаба «ООС» с целью проверки учета и хранения ГСМ, оружия и боеприпасов в подразделениях соединения.
Причиной проверки стало задержание представителями военной службы правопорядка начальника склада ГСМ, который, используя служебное положение, организовал канал продажи топлива местному населению. В настоящий момент у сотрудников ВСП имеются доказательства о продаже начальником склада ГСМ более 20 тонн дизельного топлива. Задержанный дает объяснения по поводу вскрытой недостачи топлива и сдает своих подельников.
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Кроме того, из-за всплеска преступлений и массового употребления личным составом спиртных напитков в 54-ю бригаду прибыла комиссия управления морально-психологического обеспечения во главе с заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ по морально-психологическому обеспечению генерал-майором Голоднюком.
В ходе работы комиссии выявлены семь скрываемых фактов самовольного оставления части военнослужащими бригады.
Во время работы комиссии выявлен факт грубого нарушения воинской дисциплины, который повлек за собой ранение двух военнослужащих бригады. В состоянии алкогольного опьянения старший солдат Калашник и солдат Колганов в результате выяснения отношений устроили дуэль и с огнестрельными ранения были госпитализированы.
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Танки пылали, ноги-руки летали: «АТОшник» вспоминает выход из Иловайского котла (ФОТО)
В августе 2014 года для попавших в Иловаске в котёл украинских боевиков запросили предоставить коридор для их вывода. 29 августа при выходе из Иловайска по «зелёному коридору» колонну киевских карателей ополченцы накрыли плотным огнём из всех видов вооружения.
В интервью одному из украинских изданий боевик батальона «Донбасс» рассказал о настоящем Армагеддоне, который он увидел в тот день.
40-летний Артур Хоменко (позывной «Арт») вспомнил, как они попали в пекло по дороге из котла.
«Нас расстреливали, как в тире. Первые и самые мощные обстрелы пришлись по ВСУшникам. У них было больше всего потерь. Мы находились сзади ВСУшников, поэтому видели, как пылают „Уралы“, как пламя факелом выходит из-под башни танка, как летают ноги-руки, горят люди», — описывает Хоменко.
Боевик карательного батальона помнит и увиденное прямое попадание в БМП, когда обожжённые тела выползали из люка и тут же без дыхания падали около колёс.
«Видел, как прямо на меня летит противотанковая ракета. Всё было как в замедленной съёмке. При этом мы не могли остановиться. Либо ты едешь вперед, и будь что будет, либо останавливаешься, и это верная гибель», — добавил «Арт».
Он уточнил, что ехал на бронированном микроавтобусе Ford Transit «Ощадбанка», который они отобрали у ополченцев во время первого штурма Иловайска.
Хоменко подчеркнул, что не знает, «как проскочили» по адской дороге.
Впрочем, киевский боевик при этом умолчал, что украинские подразделения сами не выполнили условий беспрепятственного выхода, по которым они должны были уходить без вооружения.
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Командующим ССО Украины назначен убивавший крымчан снайпер — новые подробности о генерале Галагане (ФОТО)
Известный военный корреспондент и руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов поделился интересными подробностями о новоназначенном командующем Сил спецопераций ВСУ.
Как сообщала «Русская Весна», на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сменил главу ССО в связи с изменением задач на Донбассе в перемирие. О возглавившем спецподразделение Григории Галагане известно немного, однако на Донбассе заинтересовались новой фигурой в командовании украинской армии.
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Сегодня Семён Пегов сообщил некоторые подробности из биографии Галагана.
«Убивавший крымчан снайпер назначен командующим ССО Украины.
Бывший сотрудник крымской „Альфы“, снайпер Григорий Галаган, который занимался на Донбассе персональной охотой на бывших сослуживцев на линии фронта, назначен Зеленским командующим Силами Специальных Операций ВСУ.
Как стало известно проекту wargonzo от правительственных источников в Симферополе, Галаган являлся одним из лучших снайперов в СНГ, но весной 2014-го он стал единственным специалистом из состава крымской „Альфы“, перешедшим на сторону Киева.
В его задачи в так называемой АТО в первую очередь включалась работа по добровольцам и офицерам, приехавшим воевать на Донбасс из Крыма.
Во время выполнения одной из таких задач Галаган подорвался на растяжке и получил ранение в ногу. За что был награжден правительственной медалью Порошенко и за которым последовало повышение по званию.
Теперь Зеленский поставил его на пост — по факту — за убийство бывших собратьев по оружию. Тенденция складывается очевидная», — говорится в сообщении телеграм-канала WarGonzo.
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