Сводки от ополчения Новороссии 29 августа 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано 2 нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

С позиций 23-го батальона 56-й бригады по приказу военного преступника Иванова была совершена огневая провокация в районе Вольво-Центра г. Донецк с применением стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельными и не угрожали жизням наших военнослужащих и мирных граждан.

Кроме того, командованием 36-й бригады не выполняется запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, под которыми подразумеваются попытки изменить исходное позиционное размещение войск и дополнительное инженерное оборудование позиций.

Так, в районе н. п. Водяное зафиксировано проведение инженерных работ по оборудованию позиций личным составом десантно-штурмового батальона 36-й бригады.

Защитники Республики на данные провокации не поддавались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня.

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Хищение оружия и боеприпасов украинскими боевиками в зоне «ООС» и последующая их продажа приобрели угрожающие масштабы, несмотря на ограничительные карантинные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.

Нам продолжает поступать информация о фактах торговли оружием и боеприпасами боевиками ВФУ в зоне карательной операции.

Так, четверо военнослужащих механизированного батальона 17-й отбр, выполняющие задачи в составе 79-й одшбр, были задержаны сотрудниками СБУ при попытке сбыта очередной партии оружия в н. п. Березовое.

При задержании сотрудниками СБУ у злоумышленников были изъяты пять гранатометов РПГ-26, четыре гранаты Ф-1, более тридцати запалов для гранат. Также обнаружен схрон с боеприпасами, в котором находились патроны калибром 5,45 мм — 5400 шт., 7,62 мм- 3870 шт., гранатомет РПГ-22 — три единицы, а также гранаты РГД-5 в количестве восьми штук.

В отношении украинских боевиков возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами». Проводятся следственные действия.

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По данным нашего источника в штабе ОТГ «Север» в подразделениях 54-й бригады ВСУ отмечается работа комплексной комиссии штаба «ООС» с целью проверки учета и хранения ГСМ, оружия и боеприпасов в подразделениях соединения.

Причиной проверки стало задержание представителями военной службы правопорядка начальника склада ГСМ, который, используя служебное положение, организовал канал продажи топлива местному населению. В настоящий момент у сотрудников ВСП имеются доказательства о продаже начальником склада ГСМ более 20 тонн дизельного топлива. Задержанный дает объяснения по поводу вскрытой недостачи топлива и сдает своих подельников.

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Кроме того, из-за всплеска преступлений и массового употребления личным составом спиртных напитков в 54-ю бригаду прибыла комиссия управления морально-психологического обеспечения во главе с заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ по морально-психологическому обеспечению генерал-майором Голоднюком.

В ходе работы комиссии выявлены семь скрываемых фактов самовольного оставления части военнослужащими бригады.

Во время работы комиссии выявлен факт грубого нарушения воинской дисциплины, который повлек за собой ранение двух военнослужащих бригады. В состоянии алкогольного опьянения старший солдат Калашник и солдат Колганов в результате выяснения отношений устроили дуэль и с огнестрельными ранения были госпитализированы.

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