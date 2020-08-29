Сталин против Грефа. Советское образование сегодня?
22:22. 29 августа 2020 59 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Из аннотации. „Сложно не заметить деградацию отечественной системы образования. Словно четыре всадника апокалипсиса в разрушительной скачке проносятся над российской школой болонизация, ЕГЭ, оптимизация и удалённое обучение.
Что же делать? Каждого ответственного родителя волнует этот вопрос. Многие сегодня с ностальгией вспоминают советскую школу.
Но можно ли дать детям знания того же качества в современных условиях? Можно! Как? Ответ в этом видеоролике.”
Что же делать? Каждого ответственного родителя волнует этот вопрос. Многие сегодня с ностальгией вспоминают советскую школу.
Но можно ли дать детям знания того же качества в современных условиях? Можно! Как? Ответ в этом видеоролике.”
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Не Сталин а Джугашвили.
Поп-недоучка,бандит педофил и террорист.