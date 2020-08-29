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Протесты в Белоруссии в карикатуре

01:31. 29 августа 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Протесты в Белоруссии в карикатуре.
Субъективно, большая часть карикатур (как зарубежных, так и отечественных) против Лукашенко. Соотношение где-то процентов 70 на 30. Также можно отметить, что за последние дни все чаще поднимается тема России и ее поддержки Лукашенко.
Отечественные карикатуристы на тему беломайдана откровенно филонят. Про белорусских и говорить нечего – там все очень беззубо, примерно также как и все СМИ до попытки переворота и приезда российских специалистов.



















































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6128685.html

Метки: беломайдан, белоруссия, карикатуры, Китай, лукашенко, польша, Путин, Россия, си цзиньпин, юмор

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