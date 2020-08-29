Народ светлых берегов и белых рек
(Олег Попов. Минск)
Прочитав это письмо, я сначала возмутился:
- Как так, не написал?! Очень даже писал.
А потом глянул и стыд взял, действительно ни слова, а только намёки, как у старого еврея. Спасибо читателю, макнул меня в самое липкое, чтобы себя помнил и поделом.
Сейчас, братья-сябры, буду исправляться и прошу не гневаться, скоро 60 мне, стараюсь больше успеть и за малым упускаю великое.
Любая Русь это река. Старая Русса или Новая, а все река с живой водою, по берегам которой селились наши предки. Движение вдоль реки именовалось дорогой, а поперек, через броды, мосты и гати – путём. Потому и говорим пути-дороги.
По дороге идти хорошо, а если плыть по ней, то вообще удовольствие. Хлюпает водичка о борт лодочки и навевает думы о земле нашей.
Одно из названий Волги – Россия и она Великая Река, потому, что течет с Севера на юг, со склон Валдая и в Атлантику, через Гибралтар, ведь ранее она соединялась с рекой Тихой (Тихим Доном) в районе Большой излучины, где ныне Волго-Донский канал. На Волге живет великорос.
Днепр – река Южная или Малая, а потому там митингует уже более четверти века малорос.
Велика Земля Русская и омывается на Западе с юга Амазонкой (Волгой), а с севера Масонкой (Двиной-Даугавой).
Есть в ней земли большие и малые, реки разные: Восточная Европа – это просто река Дунай, Западная Европа – река Рейн. Даугава/Масонка или Западная Двина создала как и Волга/Амазонка свои моря и тянется до самого Ла Манша.
Среди многих земель, омываемых Русью с севера и юга, есть и небольшая, лесистая земля, населённая белорусами, то есть жителями Белой реки, на границе которой и встали отряды бульбашей – княжеских ратников регулярной армии, которая держала в повиновении Литву и Латвию, часть Польши.
Польско-литовская история неимоверно переврана и списана с кальки бульбашей, которые и создали Речь Посполитую, а когда ее короли приняли католичество, восстали против них.
То, что приписывают литвинам, на самом деле принадлежит белорусам, и я обязательно расскажу правду о том, что там происходило в момент развала Руси Орды в Смутное Время. Скажу почему Пруссия это Поречье, а Польша – заречье. Поясню почему Прибалтика это "при белой короне".
Пока же скажу, что Речь Посполитая это тоже река (речь или речка).
Ну а теперь я задам вопрос читателю:
- Что за Белая Река или Белая Русь течёт в твоём государстве?
Молчишь, любитель картохи и дуры Тихановской, которую и выставили для того, чтобы поломать тебе выборы Президента? Не вправе я тебе указывать, братец мой родной, как тебе в своих землях жить, да только не нравятся мне в Минске баррикады из мусорных баков и народ, свою армию фашистами называющий.
Надо бы вам, сябры, остановиться, подумать и выбрать иной путь, кроме разрушения того, что уже построено. Умные же люди, вон в какой красоте живете, как землю свою обиходили, как работать умеете. Очень надеюсь на ваш здравый смысл. Запомни читатель: национальностью гордится тот, кому более нечем гордиться.
Белая река это та, где светло, как в березовой роще. В твоем случае, братец, это река Березина и ей вы обязаны своим названием – люди с белых рек со светлыми струями. Одно из названий белорусов дореволюционного времени – березняки, бережняки, то есть живущие на светлых берегах. Кругом лес, а между ним чистые воды и солнечные берега.
И люди, родные мне люди с широкой душой и силой наших русских глаз.
Вот, братец, какой землёй ты обладаешь, вот почему на нее зарятся желающие нажиться впрок. Любая армия мира счастлива иметь таких солдат, каковыми являются белорусы, достойные наследники княжеских дружин, о которых я писал в работе "Бульбаши".
Потерять эту землю великого ума не надо, ты ее отстоять попробуй. Она ведь приняла "и заботу, и ласку и пламя", её беречь надо пуще глаза своего. Поклонись и ей, и рекам ее, от которых ты и понёс славное свое имя – белорус.
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