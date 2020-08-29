Народ светлых берегов и белых рек

Вы рассказали почему Украина называется Украиной, Россия – Россией . А нас, белорусов забыли? Надо бы исправиться.

(Олег Попов. Минск)

Прочитав это письмо, я сначала возмутился:

- Как так, не написал?! Очень даже писал.

А потом глянул и стыд взял, действительно ни слова, а только намёки, как у старого еврея. Спасибо читателю, макнул меня в самое липкое, чтобы себя помнил и поделом.

Сейчас, братья-сябры, буду исправляться и прошу не гневаться, скоро 60 мне, стараюсь больше успеть и за малым упускаю великое.

Любая Русь это река. Старая Русса или Новая, а все река с живой водою, по берегам которой селились наши предки. Движение вдоль реки именовалось дорогой, а поперек, через броды, мосты и гати – путём. Потому и говорим пути-дороги.

По дороге идти хорошо, а если плыть по ней, то вообще удовольствие. Хлюпает водичка о борт лодочки и навевает думы о земле нашей.

Одно из названий Волги – Россия и она Великая Река, потому, что течет с Севера на юг, со склон Валдая и в Атлантику, через Гибралтар, ведь ранее она соединялась с рекой Тихой (Тихим Доном) в районе Большой излучины, где ныне Волго-Донский канал. На Волге живет великорос.

Днепр – река Южная или Малая, а потому там митингует уже более четверти века малорос.

Велика Земля Русская и омывается на Западе с юга Амазонкой (Волгой), а с севера Масонкой (Двиной-Даугавой).



Есть в ней земли большие и малые, реки разные: Восточная Европа – это просто река Дунай, Западная Европа – река Рейн. Даугава/Масонка или Западная Двина создала как и Волга/Амазонка свои моря и тянется до самого Ла Манша.