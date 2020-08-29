«Миль» и «Камов» вместе. Какое будущее ждет два известных вертолетных бренда
ТАСС первым среди СМИ побеседовал с руководителями и специалистами двух известных вертолетных конструкторских школ, которые теперь функционируют в новом формате. Вертолетостроители нового поколения (большинству из которых нет ещё и 40 лет) рассказали, как будет развиваться объединенная структура в составе Ростеха, какие цели и задачи стоят перед разработчиками, а также дали прогноз о том, когда появится новый вертолет — детище двух знаменитых КБ.
С апреля 2020 года в России начал работать Национальный центр вертолетостроения (НЦВ). Два известных российских разработчика винтокрылых машин — АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» и АО «Камов» — окончательно объединились в АО «НЦВ им. М.Л. Миля и Н.И. Камова». Новая компания входит в состав холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» и включает в себя лучшие конструкторские, инженерные и производственные возможности двух крупнейших фирм.
«В рамках реформы авиационного кластера Ростеха наши конструкторские бюро начинают функционировать в новом формате единой компании. Это большой шаг в развитии отечественного вертолетостроения, но ему предшествовала серьезная подготовительная работа, которая началась несколько лет назад. Многое нам ещё предстоит сделать, но сегодня мы готовы к углублению научно-технического обмена между конструкторскими бюро (КБ) и переходу на единые стандарты, процедуры и технологии проектирования вертолетов, разумеется, с сохранением уникальных черт и достоинств милевской и камовской конструкторских школ», — отметил исполнительный директор НЦВ Михаил Короткевич.
Что даст слияние «Миля» и «Камова»
Текущие и будущие задачи, которые стоят перед НЦВ, — это в первую очередь разработка новых винтокрылых машин, которые, по словам главного конструктора вертолетной техники «Ми» Сергея Новоселова, «должны быть конкурентными на внешнем рынке, консолидировав те ресурсы, которые имеются в двух школах, должны проектироваться с возможностью дальнейшего развития с использованием научного прогресса по основным направлениям работы НЦВ».
Специалисты НЦВ отмечают, что на данный момент проведена работа по оценке научно-технических заделов двух КБ — рассмотрены основные направления, по которым два конструкторских коллектива вели работу на перспективу.
Специфика уникальной соосной схемы в условиях объединения вертолетных фирм сохраняется, но новые задачи требуют освоения современных технологий проектирования, обучения молодого поколения конструкторов, а эти цели проще достигать вместе, объединив научный и экономический потенциал двух фирм.Леонид Ширяев, главный конструктор вертолетной техники «Ка»
По его словам, сегодня совместно отрабатываются оптимальные методики проектирования, моделирования процессов, проведения летных испытаний. Возникают новые направления, требующие объединенных усилий: «электрический вертолет», беспилотное управление, скоростные винтокрылые аппараты.
«Нашли определенные точки соприкосновения по некоторому ряду направлений, такие как повышение безопасности полетов путем внедрения бортовых систем диагностики, которые позволят в будущем спрогнозировать — до какого определенного времени можно эксплуатировать агрегат по техсостоянию, — рассказывает Сергей Новоселов. — Еще одно из направлений — это управление вибрациями на лопасти несущего винта. Это у нас шло на «Камове» и «Миле» — и здесь мы можем очень тесно сотрудничать и в дальнейшем развить это в какой-то уже определенный вид работ на конкретном аппарате. Также есть общий фронт работ в части аддитивных технологий, которые Ростех сейчас широко внедряет в различных сферах деятельности, в том числе в авиастроении».
«Пока мы были разными юридическими лицами, были ситуации, когда одна из фирм требовала помощи. Но мы зачастую не могли даже друг другу переслать материалы. Это ведь интеллектуальная собственность, конфиденциальность, а кто-то просто не хотел делиться. Договаривались на рабочем уровне, — говорит заместитель начальника ОКБ по разработке вертолетной техники Алексей Карликов. — Сейчас эту преграду убираем: материалы будут в общем доступе, что усилит нас прежде всего технически».
Текущие и перспективные проекты «Ми» и «Ка» станут равно доступны специалистам обеих команд, занимающихся проектированием каркасных конструкций, силовых установок, шасси, систем управления и вооружения, прочностью, надежностью и эффективностью, бортовыми радиоэлектронными комплексами и общевертолетным оборудованием, стендовой отработкой и летными испытаниями. Работа в таком формате пойдет на пользу прежде всего новым проектам НЦВ, ведь теперь станет больше возможностей привлекать к участию лучших.Сергей Пыжов, главный конструктор дирекции программы «Вертолеты ВМФ»
Источник: https://nstarikov.ru/mil-i-kamov-vmeste-kakoe-budushhee-zhdet-dva-izvestnyh-vertoletnyh-brenda-118573
Вот и до вертолётов добрались крысы плешивца.