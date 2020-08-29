«Миль» и «Камов» вместе. Какое будущее ждет два известных вертолетных бренда

ТАСС первым среди СМИ побеседовал с руководителями и специалистами двух известных вертолетных конструкторских школ, которые теперь функционируют в новом формате. Вертолетостроители нового поколения (большинству из которых нет ещё и 40 лет) рассказали, как будет развиваться объединенная структура в составе Ростеха, какие цели и задачи стоят перед разработчиками, а также дали прогноз о том, когда появится новый вертолет — детище двух знаменитых КБ.

С апреля 2020 года в России начал работать Национальный центр вертолетостроения (НЦВ). Два известных российских разработчика винтокрылых машин — АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» и АО «Камов» — окончательно объединились в АО «НЦВ им. М.Л. Миля и Н.И. Камова». Новая компания входит в состав холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» и включает в себя лучшие конструкторские, инженерные и производственные возможности двух крупнейших фирм.

«В рамках реформы авиационного кластера Ростеха наши конструкторские бюро начинают функционировать в новом формате единой компании. Это большой шаг в развитии отечественного вертолетостроения, но ему предшествовала серьезная подготовительная работа, которая началась несколько лет назад. Многое нам ещё предстоит сделать, но сегодня мы готовы к углублению научно-технического обмена между конструкторскими бюро (КБ) и переходу на единые стандарты, процедуры и технологии проектирования вертолетов, разумеется, с сохранением уникальных черт и достоинств милевской и камовской конструкторских школ», — отметил исполнительный директор НЦВ Михаил Короткевич.

Исполнительный директор НЦВ Михаил Короткевич

© Пресс-служба холдинга «Вертолеты России»

Что даст слияние «Миля» и «Камова» Текущие и будущие задачи, которые стоят перед НЦВ, — это в первую очередь разработка новых винтокрылых машин, которые, по словам главного конструктора вертолетной техники «Ми» Сергея Новоселова, «должны быть конкурентными на внешнем рынке, консолидировав те ресурсы, которые имеются в двух школах, должны проектироваться с возможностью дальнейшего развития с использованием научного прогресса по основным направлениям работы НЦВ». Специалисты НЦВ отмечают, что на данный момент проведена работа по оценке научно-технических заделов двух КБ — рассмотрены основные направления, по которым два конструкторских коллектива вели работу на перспективу.

Специфика уникальной соосной схемы в условиях объединения вертолетных фирм сохраняется, но новые задачи требуют освоения современных технологий проектирования, обучения молодого поколения конструкторов, а эти цели проще достигать вместе, объединив научный и экономический потенциал двух фирм. Леонид Ширяев, главный конструктор вертолетной техники «Ка»

По его словам, сегодня совместно отрабатываются оптимальные методики проектирования, моделирования процессов, проведения летных испытаний. Возникают новые направления, требующие объединенных усилий: «электрический вертолет», беспилотное управление, скоростные винтокрылые аппараты. «Нашли определенные точки соприкосновения по некоторому ряду направлений, такие как повышение безопасности полетов путем внедрения бортовых систем диагностики, которые позволят в будущем спрогнозировать — до какого определенного времени можно эксплуатировать агрегат по техсостоянию, — рассказывает Сергей Новоселов. — Еще одно из направлений — это управление вибрациями на лопасти несущего винта. Это у нас шло на «Камове» и «Миле» — и здесь мы можем очень тесно сотрудничать и в дальнейшем развить это в какой-то уже определенный вид работ на конкретном аппарате. Также есть общий фронт работ в части аддитивных технологий, которые Ростех сейчас широко внедряет в различных сферах деятельности, в том числе в авиастроении». «Пока мы были разными юридическими лицами, были ситуации, когда одна из фирм требовала помощи. Но мы зачастую не могли даже друг другу переслать материалы. Это ведь интеллектуальная собственность, конфиденциальность, а кто-то просто не хотел делиться. Договаривались на рабочем уровне, — говорит заместитель начальника ОКБ по разработке вертолетной техники Алексей Карликов. — Сейчас эту преграду убираем: материалы будут в общем доступе, что усилит нас прежде всего технически». Текущие и перспективные проекты «Ми» и «Ка» станут равно доступны специалистам обеих команд, занимающихся проектированием каркасных конструкций, силовых установок, шасси, систем управления и вооружения, прочностью, надежностью и эффективностью, бортовыми радиоэлектронными комплексами и общевертолетным оборудованием, стендовой отработкой и летными испытаниями. Работа в таком формате пойдет на пользу прежде всего новым проектам НЦВ, ведь теперь станет больше возможностей привлекать к участию лучших. Сергей Пыжов, главный конструктор дирекции программы «Вертолеты ВМФ» При этом конструктор, занимающийся разработкой перспективной вертолетной техники марки «Ка», отметил, что уникальные знания, связанные с различиями в конструктивно-аэродинамических схемах, культивируемых двумя школами, будут сохранены и получат развитие. «Аэродинамика, аэроупругость, проектирование агрегатов трансмиссии и несущей системы, корабельное базирование и тяжелое вертолетостроение, концептуальная проработка обликов и перспективные исследования — все, что связано с носителями ключевых компетенций, необходимо сохранить в независимом виде, но дополнить свободным, беспрепятственным обменом опытом и знаниями», — подчеркнул Пыжов. Очевидно, что «точки соприкосновения» есть у двух фирм и по направлению ударных вертолетов. Главный конструктор программы «Боевые вертолеты» Виталий Щербина отмечает, что совместная работа двух коллективов над общими задачами «соответствует новейшим тенденциям развития ударных вертолетов, тактика боевого применения которых постоянно усложняется». Ми-35П

© Роман Азанов/ТАСС Объединение тематик «Миля» и «Камова» под эгидой НЦВ дает возможность унифицировать комплексы вооружения боевых вертолетов «Ми» и «Ка», что как минимум сократит затраты на разработку и производство, а как максимум — позволит значительно повысить гибкость и вариабельность боевого применения машин в различных условиях, расширить спектр решаемых задач. Виталий Щербина, главный конструктор программы «Боевые вертолеты» «С апреля 2020 года началась совместная жизнь, и уже есть планы по дальнейшему расширению функционала компании. Это нацелено в том числе и на то, чтобы головной офис занимался разработкой принципиально новой техники, формировал необходимый научно-технический задел и разрабатывал сложные глубокие модификации существующих проектов», — говорит заместитель исполнительного директора НЦВ по разработке вертолетной техники Александр Тарасов. По его словам, легкую модернизацию находящейся в эксплуатации техники сегодня планируется отдать под ответственность филиалов НЦВ, которые будут формироваться при серийных заводах. Создание филиалов при заводах-изготовителях позволит сократить затраты на эти модификации, тем самым мы идем навстречу эксплуатантам, сокращая стоимость модификации, сокращая сроки реализации и высвобождая свои ресурсы для более глобальных задач. Александр Тарасов, заместитель исполнительного директора НЦВ по разработке вертолетной техники В цехе окончательной сборки на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России»

© Егор Алеев/ТАСС Кстати, формирование филиалов при серийных заводах — это частичный возврат к советской практике. Созданный под руководством Михаила Миля в начале 1960-х годов знаменитый вертолет Ми-8 был отдан на доработку в филиал при Казанском вертолетном заводе, где создали многочисленные модификации этой машины. Так было и по другим проектам, и сейчас эта практика возвращается. При этом передача модернизационных работ будет вестись в строгом соответствии с действующим законодательством. «У нас есть авиационное законодательство, регулируемое Воздушным кодексом РФ. В его рамках мы по гражданской технике можем отдать другим компаниям полномочия по разработке модификаций, не влияющих на летную годность. Это общемировая практика», — говорит Тарасов. Так, в прошлом году входящий в холдинг Новосибирский авиаремонтный завод получил от Росавиации сертификат разработчика модификаций вертолетной техники марки «Ми» по определенным параметрам. Также соглашение о передаче части функций по модернизации вертолетов марки «Ми» подписано с компанией «ЮТэйр-Инжиниринг». «Мы доверяем системе разработки, которая существует в этих организациях, и разрешаем им выходить на другие федеральные органы для того, чтобы получить право разрабатывать модификации нашей вертолетной техники. Таким образом, мы видим постепенное перераспределение задач, оставляя себе наиболее глобальные наукоемкие перспективные разработки», — рассказал он. «Милька» или «Камиль»? Все разрабатываемые программы по тематике «Ми» и «Ка» сохранятся. «Изменений в части совмещения одной программы с другой не будет — это будут отдельные направления как по тематике «Миля», так и по тематике «Камова», — говорит Алексей Карликов, отмечая, что «не планируется проектного, программного перемешивания внутри новой структуры (НЦВ)». Однако в центре не исключают появления в далеком будущем совместного проекта. «Объединение брендов в какую-нибудь «Мильку» или «Камиль», как у нас шутят, не планируется, но объединение конструкторских коллективов для разработки какого-то единого проекта вполне возможно в будущем. Но тут вопрос пока ещё открыт», — уточняет главный конструктор вертолетной техники «Ми» Новоселов. «На ближайшую перспективу у нас по поручению госкорпорации «Ростех» утверждены тематические планы по развитию программ вертолетной техники до 2035 года. В данном модельном ряду присутствуют вертолетная техника фирмы «Ка» и «Ми». Ни в коем случае объединение двух конструкторских бюро не ведет к ликвидации брендов», — подчеркивает Александр Тарасов. Все модели специального назначения, которые были преимущественно у фирмы Камова, и модели массового применения — известная милевская «восьмерка» — останутся как торговые марки. Мы как разработчик авиационной техники никуда не уйдем от поддержания в летной годности тех образцов, которые сейчас находятся в эксплуатации. Александр Тарасов, заместитель исполнительного директора по разработке вертолетной техники НЦВ Вертолеты Ми-8 и Ка-52 «Аллигатор»

© Артур Лебедев/ТАСС Что касается совместных конструкторских разработок, то на сегодняшний день, по его словам, уже есть ряд проектов, среди которых — работы по ударостойкой топливной системе и системе кондиционирования воздуха. «Работы ведутся уже совместно школами Миля и Камова. Тем самым мы уже объединяем те наработки, которые были сделаны на этих фирмах, — говорит Тарасов. — Объединяем их в единый, унифицированный продукт, который мы в перспективе сможем использовать на разной вертолетной технике, что позволит нам за счет общих конструктивных и технических решений снизить себестоимость при серийном выпуске». При этом в НЦВ подчеркивают, что авиационная техника разрабатывается не за один-два года — это трудный процесс, длящийся порядка десяти лет. «Сегодня мы, имея план научно-технического задела, работаем по нему не просто «на перспективу», он формируется под конкретные требования рынка, которые будут предъявляться к вертолетам 2030–2050-х годов. Мы формируем технические заделы по маркам «Ми» и «Ка» для их дальнейшего внедрения в серию, — отмечает самый молодой из наших собеседников, 28-летний технический руководитель по перспективным проектам «Ка» Иван Кузнецов. — Думаю, что через несколько лет можно уже будет говорить о формировании технического облика действительно перспективного вертолета, который будет создан в рамках объединенного НЦВ». Как два КБ помогут друг другу? Вертолеты марки «Ми» — одни из самых популярных во всем мире, активно эксплуатируются как в России, так и за рубежом. «Ка» — машины, ориентированные все-таки больше под специальные задачи. И в связи с созданием объединенного центра многие эксперты и журналисты задаются вопросом: поможет ли «Ми» в продвижении на мировой рынок продукции фирмы Камова. «Камовская тематика — больше морская, а также для МЧС разных государств. Уникальность милевской «восьмерки» была именно в том, что она транспортная или пассажирская, иногда — конвертируемая. И как все универсальное, конечно же, она больше востребована на рынке», — отмечает Александр Тарасов. При этом несмотря на то, что техника «Ка» значительно меньше идет на экспорт, в своей нише она весьма востребована. Другой вопрос — по своему функциональному назначению техника разная, но в этом, по мнению специалистов, и есть «гибкость нашей отрасли». «Это, наоборот, наше преимущество, а не недостаток. Не стоит говорить о том, что кто-то лучше либо хуже, измеряя поставками техники. Это потенциал нашего государства: возможность продавать, изготавливать и поставлять технику классической аэродинамической схемы, которая привычна всему миру, и уникальные машины с соосной схемой винтов (такие серийно строят только в России — прим. ТАСС)», — говорит Иван Кузнецов. Техник у вертолета Ка-52

© Игорь Онучин/ТАСС Объединяя сейчас два конструкторских коллектива, мы получаем очень мощный с технической точки зрения центр, который будет использовать опыт «Миля» в части крупных серийных поставок и опыт «Камова» в части сертификации и валидации за рубежом. Иван Кузнецов, технический руководитель по перспективным проектам «Ка» Специалист убежден, что в будущем в НЦВ, конечно же, должны будут ориентироваться на потребности эксплуатантов, учитывать их в своих конструкциях, а также для того, чтобы регулировать спрос. «Весь накопленный опыт «Миля» и «Камова» будет совместно перераспределяться между двумя коллективами, чтобы не было дележки, кто лучший, — говорит Кузнецов. — У нас нет конкуренции на уровне руководства и между коллективами. Мы хотим, чтобы наша техника достойно фигурировала на мировых рынках и конкурировала с зарубежными производителями». Советская школа прошла, сейчас российские реалии, другая экономическая система, которая требует адаптации. И говорить о том, что раньше было лучше, бессмысленно — в чем-то, конечно, было. Но сейчас другое время, и наша задача в это «другое время» — повести оба коллектива, чтобы из сознания исчезло это разделение на своих и чужих, делиться самыми передовыми наработками друг с другом, обеспечивая достойную конкуренцию и позиции в том числе на зарубежных рынках. Александр Тарасов, заместитель исполнительного директора по разработке вертолетной техники НЦВ Вертолет Ка-52 на международной выставке оборонной и военной промышленности EDEX 2018 (Egypt Defence Expo)

© Марина Лысцева/ТАСС «Никто не убивает марки и школы, происходит объединение и усиление технических, конструкторских и производственных потенциалов для того, чтобы мы как авиационная держава могли достойно конкурировать с зарубежными аналогами. Ведь чем больше мы междоусобицу внутри себя будем сеять, тем ближе будет Китай со своими вертолетами Z-8 и Z-10, — считает Новоселов. — Китай семимильными шагами идет к тому, чтобы с коллегами из Украины разработать двигатель и модернизировать свой вертолет Changhe Z-8». Если мы хотим сохранить конкуренцию на международном рынке, в международном вертолетном сообществе, мы должны идти только вместе. И не надо этого бояться — это естественный эволюционный путь. Сергей Новоселов, главный конструктор вертолетной техники «Ми» Мечтатель и творец В США и Европе с недавних пор одной из тенденций в развитии вертолетостроения стали работы по увеличению скорости военных винтокрылых машин. Не отстает и отечественный разработчик. «Сейчас классическая одновинтовая и соосная схемы имеют некоторые ограничения по скорости полета. И уже если говорить о скоростях свыше 400–500 км/ч, то это должна быть другая компоновка летательного аппарата, другие технологии, которые применяют при разработке, — рассказывает главный конструктор вертолетной техники «Ми» Новоселов. — За рубежом проводятся в этом направлении работы, но и у нас уже имеется хороший задел. Вполне логично, что в этом направлении в будущем будет проект, нацеленный именно на обороноспособность нашей страны. Это увеличение летно-технических характеристик летательных аппаратов, совсем другой диапазон скоростей». Летающая лаборатория перспективного скоростного вертолета

© Роман Азанов/ТАСС При разработке новых проектов специалисты НЦВ учитывают мировые тенденции и последние авиатренды, в том числе и в сфере вооружений. Мы следим за развитием новых видов вооружений, оцениваем перспективу и понимаем, что когда-то от нас может потребоваться интеграция таких систем в вертолет, и мы должны быть к этому готовы. Сергей Новоселов, главный конструктор вертолетной техники «Ми» «Сейчас очень большое распространение получают аэротакси — городская мобильность. Это, конечно, не совсем профильные пока направления для НЦВ, но, опять же, ситуация нас сейчас заставляет думать несколько по-иному, на опережение, — говорит Тарасов. — Каждый инженер должен понимать, для чего он делает технику и в какой системе она будет эксплуатироваться. На сегодняшний момент в РФ мало сделать беспилотник — не каждая фирма сможет его эксплуатировать. И одна из сегодняшних задач, которые мы решаем совместно с Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством транспорта РФ и компанией «ВР-Технологии», — это как раз создание среды, в которой могла бы существовать гражданская эксплуатация беспилотников. Смотря на европейские государства, мы видим, что они это у себя формируют: Австрия уже ввела такую систему эксплуатации». Беспилотник вертолетного класса VRT300 российской компании «ВР-Технологии» на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow

© Марина Лысцева/ТАСС В настоящее время многое кажется футуризмом. Но наше научно-техническое направление работает. И мы как руководители будем стараться, чтобы инженер в конструкторском бюро все-таки оставался мечтателем и творцом. Без полета фантазии невозможно создание новой техники и систем эксплуатации. Александр Тарасов, заместитель исполнительного директора по разработке вертолетной техники НЦВ «Ближайшие по выходу — это гражданские Ка-62 и Ми-171А3. Это модели разработки двух отдельных конструкторских коллективов, концепции были заложены конкретными школами, — отмечает Тарасов. — Но есть ряд военных проектов, которые сейчас находятся только на этапе эскиза. И можно предположить, что на некоторых видах военной техники, которые появятся к 2027 году, будет прослеживаться влияние одной школы на другую». Специалитеты заверяют, что вертолетный «микс» из разработок двух конструкторских школ можно будет увидеть через пять-семь лет. «Это будет принципиально новый проект — плод совместных усилий в рамках НЦВ. И это не какая-то модернизация существующей «восьмерки» или других машин», — заверяет Тарасов. Таким образом, объединение «Миля» и «Камова» — это консолидирование не только ресурсов, но и двух огромных потенциалов, научно-технических заделов, которые будут использоваться в продвижении российской вертолетной техники на мировые рынки. Все винтокрылые машины, когда-либо спроектированные на этих фирмах, создавались творческим коллективом единомышленников, и эту традицию, судя по всему, в Национальном центре вертолетостроения намерены продолжать. Вертолеты нового поколения будут создаваться большой и дружной креативной командой, ведь в НЦВ убеждены, что сила — в единстве. Многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ во время воздушного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, над городом

© Сергей Бобылев/ТАСС «Мы ставим общие цели, общие ценности для двух конструкторских школ для того, чтобы каждый коллектив понимал свою ключевую роль в масштабах холдинга, понимал всю процедуру создания вертолетной техники и формат тех данных, которые должны поступить на серийные заводы», — завершает разговор Александр Тарасов.

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Источник: https://nstarikov.ru/mil-i-kamov-vmeste-kakoe-budushhee-zhdet-dva-izvestnyh-vertoletnyh-brenda-118573