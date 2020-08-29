Майданный Telegram — как организуют протесты в Белоруссии

Каждый день, как по часам, списки дел для белорусских «майданщиков» появляются в мобильном приложении связи Telegram. Организаторы устанавливают цели, время и место проведения митингов с характерной точностью.

Вот один из примеров: «Сегодня будет более важный день в борьбе за нашу свободу. Тектонические изменения происходят на всех фронтах, и важно не замедлять темп», — говорится в сообщении в одном из так называемых каналов в Telegram. А вот еще: «Расширение забастовки. 11: 00. Поддержка Купала (театр)… 19: 00. Сбор на площади Независимости».

На кону судьба страны

Приложение стало средством координации беспрецедентных массовых протестов, потрясающих Белоруссию с 9 августа.

Кураторы, управляющие каналами, постоянно загружают обновленную информацию, видео и фотографии о растущем движении протеста, отправленном пользователями, из мест с усиленным присутствием правоохранителей, а также контакты с активистами и прямые призывы к новым протестам.

«Судьба страны никогда не зависела так сильно от одной технологии», — считает белорусский аналитик Ф. Вячорка. В дни после голосования и днями позже интернет-аудитория «Нехта в прямом эфире» выросла с нескольких сотен тысяч последователей до более чем двух миллионов. Его сестринский канал «Нехта» имеет более 700 000 последователей.

Их влияние в стране с населением 9,5 миллиона человек не следует недооценивать. Это было замечено властями. На людей, стоящих за каналами, пытаются воздействовать, но пока безуспешно.

На прошлой неделе власти начали уголовное расследование против «Нехты» и ее основателя — 22-летнего блогера Степана Путило по обвинению в подстрекательстве к массовым беспорядкам (наказывается тюремным заключением до 15 лет). Блогер Игорь Лосик, который основал «Беларусь головного мозга», был арестован до выборов, но его канал продолжает функционировать.

Путило сначала создал «Нехта», что означает «кто-то» по-белорусски, как канал в YouTube в 2015 году, когда ему было всего 17 лет. Его популярность выросла в прошлом году — его 30-минутное видео «Лукашенко. Уголовное дело» собрало почти три миллиона просмотров. Суд Белоруссии объявил фильм экстремистским, но он по-прежнему доступен в YouTube.

Путило стал осваивать Telegram в 2018 году. Его два канала в основном сосредоточены на белорусской политике.

Команда блогера ежедневно получала тысячи сообщений от пользователей, отправляющих фотографии, видео и новости, и загружала самые «достоверные» новости, гордясь тем, что часто делилась информацией из источников в правительстве и правоохранительных органах.

После начала протестов тысячи сообщений выросли до сотен тысяч, а незаконная сеть сегодня кажется переполненной информацией.

Куда заведет «телега»?

Когда начались протесты, каналы «Нехты» были первыми в интернете, распространяя ужасные фото столкновений полиции с демонстрантами. На этой неделе они были заполнены видео с забастовщиками на заводах.

Именно платформы в социальных сетях и различные мессенджеры сыграли важную роль в предыдущих беспорядках, в том числе в «арабской весне», антиправительственных протестах в Гонконге и демонстрациях против расового неравенства в США.

Таким образом, если раньше орудием «пролетариата» был «булыжник», то ныне оружием «креакла» (и довольно грозным) стал пресловутый Telegram или, как его еще именуют в простонародье, «телега». Куда она вывезет Белоруссию, в какое болото завезет — пока остается неясным.

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Серебряная Панорама, специально для «Русской Весны»