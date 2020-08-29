Известный флаг неизвестной страны

Уже ни для кого не секрет, что на картах былых времен, на просторах Евразии вольно раскинулась Тартария. Практически в этих же границах впоследствии появилась Российская империя, а затем и Советский Союз. Многие также знают, что постепенно подменялись такие понятия как Сибирь, татары, русские, монголы, которые раньше имели совсем не те значения, какими мы привыкли оперировать сегодня.

На различных картах Тартария изображается как страна - с границами и городами.

Но почему же в отечественных учебниках истории Тартария как государство не упоминается? Возможно из-за того, что Тартария не является самоназванием. Хотя есть русское название - Татария. Так почему бы не рассказать о Великой Татарии и бытовавших ранее в мире наименованиях этой страны. А не в том ли причина молчания, что не была вовсе Татария-Тартария страной, государством?

Символами государства являются герб, флаг и гимн.

Первым государственным гимном принято считать британский, первое издание которого датируется 15 октября 1745 года. Если предположить, что Татария-Тартария была государством и у нее-таки был свой гимн, то, думаю, мы уже никогда не узнаем, как он звучал.

В книге "Всемирная география", изданной в Париже в 1676 году, перед статьей о Тартарии приведено изображение совы на щите, которое многим известно.

Можно предположить, что это герб.

Аналогичное изображение мы находим на часто цитируемой иллюстрации к книге Марко Поло, который описал свое путешествие по Азии и пребывание у "монгольского" хана Хубилая. Империю, кстати, Марко Поло находил хорошо организованной и гостеприимной.

Итак, что мы имеем? Мы имеем два изображения совы на щите в двух разных книжках, которые только гипотетически можно рассматривать как герб Тартарии.

Но может быть у Тартарии был флаг? Давайте посмотрим.

Если заглянуть в собрание морских флагов мира, изданное в начале XVIII века, по всей видимости, во Франции, то мы увидим не один флаг Тартарии, а целых два. При этом наряду с татарскими флагами есть и флаги России, и флаги Великих Моголов. (Примечание: некоторые изображения приходилось копировать по частям)

Только вот беда, изображения тартарских флагов практически стерлись. Но следует обратить внимание, что первый тартарский флаг - флаг императора Тартарии, а второй просто Тартарии. Правда толком и определить нельзя, что же там нарисовано. Но для нас важно то, что флаги Тартарии приводятся на старинном рисунке наряду с флагами других стран, и один из них императорский.

Посмотрим теперь еще одну, теперь голландскую таблицу начала XVIII века, где собраны морские флаги мира.

И опять мы находим два флага Тартарии, но уже не вытершиеся, и изображение на них легко можно разобрать. И что же мы видим: на императорском флаге (здесь он фигурирует, как флаг Кайзера Тартарии) изображен вроде как дракон, а на другом флаге - сова! Да, та самая сова, что во "Всемирной географии" и на иллюстрации к книге Марко Поло.

Российские флаги тоже есть, но в таблице они приводятся как флаги Московии.

Теперь мы знаем, что флаги у Тартарии были, значит она была государством, а не просто территорией на карте. Также нам стало известно, что один из флагов Тартарии - императорский, следовательно речь идет об империи.

Осталось выяснить, какие же цвета использовались на татарских флагах.

Ответ на этот вопрос нашелся в "Изъявлении морских флагов всех государств вселенныя", изданном в Киеве в 1709 году при личном участии Петра I. К сожалению в интернете найдена только одна копия Изъявления со слабым разрешением.

Теперь мы узнали, что на флагах Тартарии использовались черный и желтый цвета.

Кстати здесь среди российских флагов появляется желтый флаг с черным двуглавым орлом (третий ряд сверху, первый флаг от середины таблицы).

Подтверждение цветовой гаммы флагов Тартарии мы находим в "Книге о флагах" голландского картографа Карла Алларда (изданной в Амстердаме в 1705 году и переизданной в Москве в 1709 году): "Флаг царя Татарии желтый, с черным лежащим и к наружью смотрящим драконом с василисковым хвостом. Другой татарский флаг, желтый с черной совою, у которой перси желтоваты".

В издании книги на русском языке употребляется привычное нам название - Татария.

Можно конечно предположить, что Аллард в книге привёл флаг Татарии по ошибке, как он якобы по ошибке нарисовал еще один флаг, о котором речь пойдет ниже. Но как быть с Петром? Или он тоже ошибся?

Низкое разрешение копии Изъявления делает подписи к флагам трудными для прочтения. Более крупные изображения флагов Татарии с русскими надписями взяты из русскоязычной "Книги о флагах" Алларда изданной в один год с Изъявлением. Текст из книги вроде бы соответствует Изъявлению. По крайней мере при максимальном увеличении копии Изъявления в подписях к татарским флагам угадывается текст, приведенный в на крупных изображениях. Да и фактически он повторяет подписи к татарским флагам на иностранных таблицах, только по-русски. Но здесь самодержец Тартарии-Татарии именуется Цесарем.

Нашлись и еще несколько таблиц с татарскими флагами - английская 1783 года и еще пара таблиц все того же XVIII века.

Но что самое удивительное, обнаружилась таблица с императорским флагом Тартарии, изданная аж в 1865 году в США.

Очень интересно, что в английской таблице 1783 года первые три российских флага указаны как флаги царя Московии, следом идет имперский флаг России (Russia Imperial), потом торговый триколор, следом адмиральский и другие морские флаги России.

А перед флагами царя Московии в этой таблице почему-то расположен флаг вице-короля Московии.

Этот флаг присутствует все в той же книге К.Алларда, но он не идентифицирован и считается ошибкой. В 1972 году московский вексиллолог А.А. Усачев предположил, что один из деятелей армянского освободительного движения Исраэль Ори по поручению Петра I направился в Нидерланды, где производил набор офицеров, солдат и мастеров от имени царя, обладая большими полномочиями, что дало основания Алларду назвать его "вице-королем Московии". Однако нельзя забывать что Ори умер в 1711, а таблица издана в 1783 году. Флаг вице-короля располагается перед флагом царя, т.е. получается, что он главнее. Флаги же России, в том числе имперский (императорский), приведены после флагов царя Московии. Можно предположить, что кутерьма с флагами Московии и России объясняется политической необходимостью формирования Романовыми новой геральдики. Ведь нас учат, что до Петра I у нас толком флагов то и не было. Но даже в этом случае флаг какого-то непонятного вице-короля Московии, помещенный на первое место, вызывает вопросы. А может быть в 70-х, начале 80-х годов XVIII века происходило что-то такое, о чем не рассказывают нам на уроках по истории?

Но вернемся к Империи Тартарии. Если у этой страны были флаги (это, как вы видите, подтверждается и отечественными, и зарубежными источниками того времени), значит можно уже с достаточной уверенностью полагать, что щит с изображением совы все-таки и есть герб (или один из гербов) этого государства. Поскольку в перечисленных выше источниках речь шла о морских флагах, следовательно в Тартарии было развито мореходство. Но все же странно, что история не оставила нам ни одного имени Императора (Кайзера, Цесаря) Тартарии. Или они нам известны, но под другими именами и титулами?

На флаге императора Татарии наверное надо остановиться подробнее. На последней имеющейся у нас таблице 1865 года флаг этот уже не называется императорским, да и другого флага с совой рядом нет. Наверное время империи уже в прошлом. Если приглядеться к дракону, то сразу можно обнаружить, что к драконам Чайны-Чины или к змею Зиланту на гербе Казани, императорский дракон Татарии непосредственного отношения видимо не имеет.

К тому же Казанское царство перестало быть субъектом международных отношений еще в середине XVI века при Иване IV Грозном. Да и представить себе Казанское царство, как морскую державу, получается как-то с трудом.

Как ни странно дракон на императорском флаге Татарии отдаленно напоминает дракона на флаге Уэльса, хотя цвета совсем другие.

Но это уже несколько иная тема.

А теперь давайте вспомним герб Москвы. На его изображениях прошлых веков, Святой Георгий побеждает скорее змея. А на современном гербе ни дать, ни взять дракона Татарского. Может быть это случайность, но, по-моему, это хорошая тема для отдельного исследования. Ведь змей этот то желтый, то черный, лап у змея то две, то четыре, а Иван IV Грозный вообще какое-то время использовал двуглавого орла, у которого на груди не всадник с копьем, поражающий змея, а единорог. У Алларда же в описании флага царя Московии указывается, что на груди у орла Святой Георгий без змия.

Жаль, что в тех документах, где были найдены флаги Империи Тартарии, отсутствуют хотя бы минимальные подробности о странах, которым принадлежал тот или иной флаг, за исключением "Книги флагов" Алларда. Но и там о Тартарии-Татарии ничего нет, только описание флагов и их цвета. Однако самое главное, что флаги Тартарии нашлись в таблицах, изданных разными странами и в разное время. Досужий читатель может конечно сказать: "Разве можно только по нескольким рисункам флагов сделать вывод о существовании Империи".

Действительно, мы здесь рассмотрели только символику. Мы знаем, что на картах и в книгах тех далеких времен были упоминания Московской Тартарии (со столицей в Тобольске), Вольной или Независимой Тартарии (со столицей в Самарканде), Китайской Тартарии (не путайте с Чайной-Чиной, которая на картах другое государство) и, собственно, Великой Империи Тартарии. Теперь мы нашли документальное подтверждение существования государственной символики Империи. Мы пока не знаем доподлинно, относилась ли на тот момент эта символика ко всей Империи или уже лишь к какой-то её сохранившейся части, однако символика нашлась.

Но в поиске флагов Тартарии обнаружилось еще два не укладывающихся в каноническую историю факта.

Факт 1. В XVIII-XIX веках среди современных на тот момент флагов изображается флаг Иерусалимского королевства.

Согласно канонической истории, это королевство прекратило свое существование еще в XIII веке. Но флаги подписанные "Jerusalem" и проиллюстрированные на странице, есть практически во всех рассмотренных здесь сборниках морских флагов. Информации о возможном использовании этого флага после поражения крестоносцев, обнаружить не удалось. Да и вряд ли захватившие Иерусалим мусульмане оставили бы городу флаг с христианскими символами. К тому же если бы этот флаг использовался в XVIII-XIX веках каким-либо орденом типа Иезуитов, то скорее всего авторы так бы и написали в документах. Может быть есть какие-то факты на этот счет, которые известны только специалистам?

Но и это еще не все. В записке члена Особого совещания, капитан-лейтенанта П.И. Белавенец "Цвета русского государственного национального флага", изданного в 1911 году, вдруг обнаруживается нечто удивительное. И это "нечто" заставляет задуматься, не поместили ли Иерусалим в Палестину по недоразумению. Вдумайтесь, г-н Белавенец пишет, что по Высочайшему повелению привез в Санкт-Петербург флаг, пожалованный Царем Петром Алексеевичем Архангельскому Архиепископу Афанасию в 1693 году. На иллюстрации с подписью "Флаги, хранившиеся в соборе г. Архангельска" мы видим три флага, два из которых флаги Иерусалимского королевства, при этом к одному из них приторочен бело-сине-красный триколор. Не иначе Святой Град Иерусалим следует поискать где-нибудь на Восточно-Европейской равнине и скорее всего не в XII-XIII веках.

Факт 2. В переиздании 1904 года рукописи XVII века "О зачинании знак и знамен или прапоров" мы читаем:

«...Цесаряне свой знак двоеглавого орла стали иметь, от такого случая как здесь обявлено будет. От создания мира в 3840-м году, тако же от зачала строения Рима града в 648 году, и от Рождества Христа Бога нашего за 102 года, был бой у Римлян с Цысарскими людьми, а в то время был у Римлян бурмистром и полковой воевода именем Каиюс Мариюс. И он Каиюс для особливого знаку, вместо головнаго знамя у всякаго легиона построил одноглавого орла, и Римляне держали тот знак до десятого года после Рождества Христа Бога нашего, во время государствования Цесаря Августа. И в то же время учинилося еще между Римлян и Цесарями великие бои, и цесари троижды побили Римлян и взяли у них два знамя, сиречь два орла. И с того числа начали Цысаряне у себя иметь в знаме, в знаке и в печате двоеглавого орла».

И что же мы видим в источнике?

Мы видим, что "Цысаряне" и "Римляне" не одно и то же (ну, это и так всем понятно). Что "Цысаряне" стали иметь знак в виде двуглавого орла, а значит они царьгородцы, т.е. византийцы. Что т.наз. "Восточная римская империя" воевала с т.наз. "Западной". Что император Октавиан Август (он умер через 4 года после описываемых событий - опираюсь на год от р.х.) был "Цесарем" и, если исходить из логики изложения текста, воевал на стороне "Цысарцев", т.е. византийцев против "Римлян".

Однако согласно канонической истории Византия начинает свой отсчет с 330 года, т.е. через 320 лет после описываемых событий, когда римский император Константин Великий (который, кстати носил титул "август") перенес столицу в Византий, переименовав его в Константинополь.

Не очень понятную трактовку появления двуглавого орла у Византии мы видим и в упомянутой "Книге о флагах" Алларда 1709 года: "Один орел бысть во время старых римских ЦЕСАРЕЙ; выображающ их силы, в котором последствии последние ЦЕСАРИ даже и доднесь (после покоренна и соединения двух цесарств сиречь которые от востока и от запада) двоеглавый орел в то место изабрали". Т.е. оба цесарства по версии Алларда существовали одновременно и независимо, а потом были соединены.

"Эх, простота," - подмигнув скажет тот же досужий читатель: "Нашел какие-то сомнительные источники и наводишь тень на плетень. Это небось авторы все поперепутали или навыдумавали".

Может быть и так. Но в XVII веке автору рукописи "О зачинании знак и знамен" было известно, что Гай Марий провел реформу в римской армии, значит Плутарха он почитывал. Но может быть Плутарх в XVII-XVIII веках немножко другой был? Переиздание "Зачинания" проводилось Императорским обществом Истории и Древностей Российских при Московском Университете, тоже не абы какая контора. Да и издатели собраний флагов в XVIII-XIX веках при, как мне представляется, относительно высокой стоимости изготовления документов вряд ли бы выпускали в свет заведомо недостоверные сборники.

Почему пришлось остановиться на этих двух казалось бы не связанных между собой фактах, вроде бы не имеющих никакого отношения к Империи Тартарии. Давайте подумаем. Петр I, лично редактировавший Изъявление в 1709 году (это факт из канонической истории), признаёт существование Татарии во главе с Цесарем. В русскоязычной версии "Книги о флагах" того же 1709 года есть только три "вида" цесарей: "старые римские цесари", цесари Священной Римской империи и Татарский Цесарь. В Изъявлении имперский флаг России - желтый с черным двуглавым орлом, "цесарский" флаг Священной Римской империи - желтый с черным двуглавым орлом, флаг Татарского Цесаря - желтый с черным драконом (?). На монетах Золотой Орды при правлении ханов Узбека, Джанибека и вроде бы Азиз-Шейха - двуглавый орел.

Герб Византии - двуглавый орел. Появление двуглавого орла у Византии по одной версии - после побед(победы) над Римом, по другой - "после ... соединения двух цесарств" (слово "покоренна" не очень понятно к чему относится). Наряду с рассмотрением двуглавого орла и триколора Петр I примеривается к флагу Иерусалима (Иерусалимского королевства) или может быть имеет на него право. Флаг Иерусалимского королевства имеет хождение в XVIII-XIX веках. Император Константин Великий столицей Римской империи сделал Константинополь. Он же почитается РПЦ как святой в лике равноапостольных (католическая церковь его таковым не считает). Он же - первый король Иерусалима.

Да, вопросов в нашем исследовании возникло больше, чем нашлось ответов. Каждый пусть решает сам, существовала ли Империя Татария как государство или нет. История, как религия, где есть канонические книги, там есть и апокрифы, которые подвергаются анафеме ревностными служителями культа. Но когда у паствы возникает много вопросов, а проповедник не дает на них исчерпывающих и понятных ответов, вера слабеет, и религия постепенно угасает, а потом умирает. И на ее обломках.... Но, как пишут в бульварных книжонках, не будем забегать вперед. Это уже совсем другая история.

Краткие выводы (исключительно для себя):

1. Помимо изображения на картах территории Империи Татарии в документах XVIII-XIX веков есть достаточно изображений ее флагов.

2. Флаг - символ государства, а не территории, значит Империя Татария существовала как государство.

3. Это государство существовало независимо от государства Великих Моголов и Чины (современного Китая).

4. Несмотря на наличие императорского флага, мы пока не можем с уверенностью сказать, были ли эти флаги символами всей Тартарии или какой-то ее части, уцелевшей на закате Империи.

5. В ряде рассмотренных источников есть натяжки, нестыковки и противоречия (Иерусалимское королевство и Рим-Византия), которые порождают сомнение к канонической версии, требуют дополнительного исследования и даже заставляют сомневаться, дракон ли изображен на флаге Империи Татарии или другой символ.

6-е и последнее. Флаг с совой мне просто нравится, потому что флагов с орлами много, а с совой один. Совы красивые и полезные птицы. У славянских и тюркских народов живущих на территории прежней Тартарии, а также у греков совы почитаются. У многих других народов совы олицетворяют темные силы, что наводит на размышления. Мне бы хотелось, чтобы развеялись все сомнения, и флагом Великой Империи Тартарии был бы признан желтый флаг с черной совой.

Читайте далее: "Забытый символ великой страны"

Источник: https://www.tart-aria.info/izvestnyj-flag-neizvestnoj-strany/