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Эксперты назвали самое сильное кибергосударство

08:30. 29 августа 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Эксперты назвали самое сильное кибергосударство | Русская весна

Специалисты по кибербезопасности из компании IntSights назвали Китай самым сильным кибергосударством мира. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на ее сайте.

«Китай взял бразды правления в свои руки как выдающаяся мировая киберсила, <…> способная атаковать и разрушать своих экономических и военных противников, одновременно доминируя над более слабыми странами, которые он стремится контролировать», — указано в отчете.

Отмечается, что китайские хакеры используют агрессивный подход к осуществлению киберопераций, чем отличаются от США, России и Израиля. Однако вероятно, что именно это и сделало Китай самым могущественным в киберсфере.

«Специалисты отметили резкие различия в тактике, методах и поведении спонсируемых китайским государством кибергруппировок, а также военных и политических групп за последние несколько лет», — сообщила IntSights.

Таким образом, с помощью кибератак Пекин продолжает получать доступ к политическим секретам и похищать интеллектуальную собственность, в связи с чем США считают КНР главной киберугрозой.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1598679044

Метки: Новости

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