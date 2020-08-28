В Латвии с ужасом признали важность «ненавистного русского языка»
В Латвии с ужасом признают, что серьёзные проблемы с Рижским портом вынуждают правительство страны вести переговоры с РФ на «ненавистном русском языке».
Об этом на своей официальной странице в социальной сети написал глава фракции партии «Согласие» в сейме республики Янис Урбанович.
«В латвийских портах в первом полугодии этого года на 30,1% снизился объем переваленных грузов, в том числе, в Рижском порту падение составило 26,7%…
Исключив из управления портами представителей самоуправления, „коалиция законности“ (новая правящая коалиция в думе, — прим. РВ) должна взять на себя полную ответственность за развитие Рижского Свободного порта. Должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллинн, Санкт-Петербург.
Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе на ненавистном русском языке!) и много работать», — написал русофобский пост Урбанович.
В заключение своего поста он выразил мнение, что если порт рухнет, то серьёзно пострадает и город.
«Что будет с Ригой? Откуда возьмутся все эти бесплатные обеды в школах и бесплатный проезд в общественном транспорте, все эти велодорожки, миллион деревьев, километры нового асфальта и все эти иные обещанные блага, если порт такими темпами продолжит падение вниз?» — задаёт риторический вопрос парламентарий.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1598604751
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