В Латвии с ужасом признали важность «ненавистного русского языка»

В Латвии с ужасом признают, что серьёзные проблемы с Рижским портом вынуждают правительство страны вести переговоры с РФ на «ненавистном русском языке».

Об этом на своей официальной странице в социальной сети написал глава фракции партии «Согласие» в сейме республики Янис Урбанович.

«В латвийских портах в первом полугодии этого года на 30,1% снизился объем переваленных грузов, в том числе, в Рижском порту падение составило 26,7%…

Исключив из управления портами представителей самоуправления, „коалиция законности“ (новая правящая коалиция в думе, — прим. РВ) должна взять на себя полную ответственность за развитие Рижского Свободного порта. Должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллинн, Санкт-Петербург.

Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе на ненавистном русском языке!) и много работать», — написал русофобский пост Урбанович.

В заключение своего поста он выразил мнение, что если порт рухнет, то серьёзно пострадает и город.

«Что будет с Ригой? Откуда возьмутся все эти бесплатные обеды в школах и бесплатный проезд в общественном транспорте, все эти велодорожки, миллион деревьев, километры нового асфальта и все эти иные обещанные блага, если порт такими темпами продолжит падение вниз?» — задаёт риторический вопрос парламентарий.

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