Творческий союз “Дивьяроса”. Виталий и Антонина Сколовы

... объединения, взамен которых создаются творческиесоюзы. Всего в тот период ...сфере действовало близкое по функциям творческимсоюзам Всероссийское театральное общество. В ...никогда больше не будет никаких творческихсоюзов за народные деньги, никаких ...
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