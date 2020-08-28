Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 августа 2020
- 21:42 «Хаос в армии Израиля»: Сирийцы обнаружили на границе брошенные танки «Меркава» (ВИДЕО).
- Вчера 20:48 Как Армия России нагоняла ужас на военных США в Сирии — новые кадры (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 20:39 «Нам нужно уйти оттуда»: В США отреагировали на инцидент с военными в Сирии (ВИДЕО).
«Хаос в армии Израиля»: Сирийцы обнаружили на границе брошенные танки «Меркава» (ВИДЕО)
Сирийские государственные СМИ обнародовали необычный ролик, авторы которого утверждают, что на оккупированной Тель-Авивом части Голанских высот стоят брошенные танки «Меркава» армии обороны Израиля.
Видео дамасского телеканала «Альихбария» предсказуемо стало вирусным в сирийских соцсетях, «где уже сделали вывод о хаосе в умах и сердцах израилевых из-за Ливана», — комментируют ролик авторы Telegram-канала «Директорат 4».
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Как Армия России нагоняла ужас на военных США в Сирии — новые кадры (ФОТО, ВИДЕО)
Новые кадры с места противостояния Вооруженных сил США и России в САР.
Как сообщала «Русская Весна», в сирийской провинции Хасеке произошёл громкий инцидент с участием российских и сирийских военных.
Напомним, «раллийные гонки» по пересечённой местности вчера закончились печально для военнослужащих США. БТР военной полиции ВС РФ слегка ударил миннозащищенную бронемашину оппонентов в районе населённого пункта Дерик на востоке САР.
Появились новые кадры, на которых российские бойцы нагоняют ужас на американскую армию.
На одном видео вертолёт Ми-8 подлетает к бронетехнике ВС США и зависает над ней.
На втором ролике «Тигр» и «Тайфун» военной полиции блокируют прижавшийся к обочине MRAP International MaxxPro, в воздухе также барражируют вертолёт.
Как сообщалось, этот инцидент вызвал настоящую истерику у представителей Пентагона и Белого дома, которые обвинили русских в опасных действиях.
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«Нам нужно уйти оттуда»: В США отреагировали на инцидент с военными в Сирии (ВИДЕО)
Насмотревшись роликов «Русской Весны», читатели американских СМИ возмутились действиями Белого дома на фоне инцидента между военными из России и США в Сирии.
Накануне Вашингтон обвинил Москву в провокации, в результате которой пострадали солдаты. В свою очередь, в Минобороны заявили, что Россия предупреждала международную коалицию о прохождении колонны, а ДТП произошло из-за того, что бронеавтомобили американцев заблокировали ей путь, в результате чего были «предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи».
Читатели издания Washington Post обвинили президента Дональда Трампа и высшее руководство Пентагона в случившемся.
«Инцидент произошел через 10 месяцев после того, как президент Трамп призвал к выводу американских войск из северо-восточной Сирии…
Но мы остались ради разграбления сирийской нефти, чтобы помешать Асаду восстановить свою страну», — возмутился Bartolo1, процитировав данные из статьи.
«У США нет никаких законных оснований находиться в Сирии. Мы здесь только потому, что Израиль хочет, чтобы мы были там. Русские находятся там по приглашению законного правительства. Нам нужно уйти оттуда, пока ситуация не обострилась», — напомнил alpha67.
«Здесь есть пара неприятных фактов. Во-первых, Америку никогда не просили прийти в Сирию, а русских просили, потому что они союзники сирийцев. Мы взяли на себя смелость пойти туда и манипулировать „террористическими“ ситуациями на местах в соответствии с нашими целями», — написал Aid-notwar.
«Ни один компетентный главнокомандующий не оставил бы войска в таком уязвимом положении. Трамп никогда не считался и никогда не будет считаться компетентным», — заявил fetchfire.
«Мы очень храбры перед лицом маленьких стран. А когда страна большая, то мы не хотим обострять ситуацию», — отметил Morgoth_V.
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Случай противостояния очень полезный двум партнерским армиям. Итак что делают две могучие армии в Сирии? Противостоят. Как сказал Андрей Соколов из шоу Пельмени – Постоим за землю русскую, тут постоим. Про Меркаву тоже смех. Это как зашугали евреи арабов, если их танки без экипажей и охраны стоят и ни одна палда туда не лезет.