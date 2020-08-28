Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 августа 2020

Насмотревшись роликов «Русской Весны», читатели американских СМИ возмутились действиями Белого дома на фоне инцидента между военными из России и США в Сирии.

Накануне Вашингтон обвинил Москву в провокации, в результате которой пострадали солдаты. В свою очередь, в Минобороны заявили, что Россия предупреждала международную коалицию о прохождении колонны, а ДТП произошло из-за того, что бронеавтомобили американцев заблокировали ей путь, в результате чего были «предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи».

Читатели издания Washington Post обвинили президента Дональда Трампа и высшее руководство Пентагона в случившемся.

«Инцидент произошел через 10 месяцев после того, как президент Трамп призвал к выводу американских войск из северо-восточной Сирии…

Но мы остались ради разграбления сирийской нефти, чтобы помешать Асаду восстановить свою страну», — возмутился Bartolo1, процитировав данные из статьи.

«У США нет никаких законных оснований находиться в Сирии. Мы здесь только потому, что Израиль хочет, чтобы мы были там. Русские находятся там по приглашению законного правительства. Нам нужно уйти оттуда, пока ситуация не обострилась», — напомнил alpha67.

«Здесь есть пара неприятных фактов. Во-первых, Америку никогда не просили прийти в Сирию, а русских просили, потому что они союзники сирийцев. Мы взяли на себя смелость пойти туда и манипулировать „террористическими“ ситуациями на местах в соответствии с нашими целями», — написал Aid-notwar.

«Ни один компетентный главнокомандующий не оставил бы войска в таком уязвимом положении. Трамп никогда не считался и никогда не будет считаться компетентным», — заявил fetchfire.

«Мы очень храбры перед лицом маленьких стран. А когда страна большая, то мы не хотим обострять ситуацию», — отметил Morgoth_V.

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