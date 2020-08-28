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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 августа 2020

22:17. 28 августа 2020 93 просмотра Один комментарий Опубликовал:

«Хаос в армии Израиля»: Сирийцы обнаружили на границе брошенные танки «Меркава» (ВИДЕО)

«Хаос в армии Израиля»: Сирийцы обнаружили на границе брошенные танки «Меркава» (ВИДЕО) | Русская весна

Сирийские государственные СМИ обнародовали необычный ролик, авторы которого утверждают, что на оккупированной Тель-Авивом части Голанских высот стоят брошенные танки «Меркава» армии обороны Израиля.

Видео дамасского телеканала «Альихбария» предсказуемо стало вирусным в сирийских соцсетях, «где уже сделали вывод о хаосе в умах и сердцах израилевых из-за Ливана», — комментируют ролик авторы Telegram-канала «Директорат 4».

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Как Армия России нагоняла ужас на военных США в Сирии — новые кадры (ФОТО, ВИДЕО)

Как Армия России нагоняла ужас на военных США в Сирии — новые кадры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Новые кадры с места противостояния Вооруженных сил США и России в САР.

Как сообщала «Русская Весна», в сирийской провинции Хасеке произошёл громкий инцидент с участием российских и сирийских военных.

Напомним, «раллийные гонки» по пересечённой местности вчера закончились печально для военнослужащих США. БТР военной полиции ВС РФ слегка ударил миннозащищенную бронемашину оппонентов в районе населённого пункта Дерик на востоке САР.

Появились новые кадры, на которых российские бойцы нагоняют ужас на американскую армию.

На одном видео вертолёт Ми-8 подлетает к бронетехнике ВС США и зависает над ней.

На втором ролике «Тигр» и «Тайфун» военной полиции блокируют прижавшийся к обочине MRAP International MaxxPro, в воздухе также барражируют вертолёт. 

Как сообщалось, этот инцидент вызвал настоящую истерику у представителей Пентагона и Белого дома, которые обвинили русских в опасных действиях.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Нам нужно уйти оттуда»: В США отреагировали на инцидент с военными в Сирии (ВИДЕО)

«Нам нужно уйти оттуда»: В США отреагировали на инцидент с военными в Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

Насмотревшись роликов «Русской Весны», читатели американских СМИ возмутились действиями Белого дома на фоне инцидента между военными из России и США в Сирии.

Накануне Вашингтон обвинил Москву в провокации, в результате которой пострадали солдаты. В свою очередь, в Минобороны заявили, что Россия предупреждала международную коалицию о прохождении колонны, а ДТП произошло из-за того, что бронеавтомобили американцев заблокировали ей путь, в результате чего были «предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи».

Читатели издания Washington Post обвинили президента Дональда Трампа и высшее руководство Пентагона в случившемся.

«Инцидент произошел через 10 месяцев после того, как президент Трамп призвал к выводу американских войск из северо-восточной Сирии…

Но мы остались ради разграбления сирийской нефти, чтобы помешать Асаду восстановить свою страну», — возмутился Bartolo1, процитировав данные из статьи.

«У США нет никаких законных оснований находиться в Сирии. Мы здесь только потому, что Израиль хочет, чтобы мы были там. Русские находятся там по приглашению законного правительства. Нам нужно уйти оттуда, пока ситуация не обострилась», — напомнил alpha67.

«Здесь есть пара неприятных фактов. Во-первых, Америку никогда не просили прийти в Сирию, а русских просили, потому что они союзники сирийцев. Мы взяли на себя смелость пойти туда и манипулировать „террористическими“ ситуациями на местах в соответствии с нашими целями», — написал Aid-notwar.

«Ни один компетентный главнокомандующий не оставил бы войска в таком уязвимом положении. Трамп никогда не считался и никогда не будет считаться компетентным», — заявил fetchfire.

«Мы очень храбры перед лицом маленьких стран. А когда страна большая, то мы не хотим обострять ситуацию», — отметил Morgoth_V.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3316 2518
    Игорь 28 августа 2020 в 22:38

    Случай противостояния очень полезный двум партнерским армиям. Итак что делают две могучие армии в Сирии? Противостоят. Как сказал Андрей Соколов из шоу Пельмени – Постоим за землю русскую, тут постоим. Про Меркаву тоже смех. Это как зашугали евреи арабов, если их танки без экипажей и охраны стоят и ни одна палда туда не лезет.

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