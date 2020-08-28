Руслан Бах. Как же надёжно защититься от майданов?

Да, Лукашенко впустил западные СМИ, ограничил российские и занимался белорусизацией, раздувая русофобию, периодически устраивая скандалы из-за недовольства сотрудничеством с Россией. При этом помня, что ни одни выборы за 24 года не обошлись без попытки переворота. Зачем тогда впускали?

Думаю, что не мог не впустить и понимал что делал. Учитывая, как Вашингтон сейчас раздаёт санкции – даже Тайваньский партнёр китайской Хуавей оставил их без процессоров, фактически вынуждая свернуть производство смартфонов. А куда уж сопротивляться санкциям маленькой Белоруссии? Русофобия и СМИ – скорее всего были жёстким требованием через Восточное партнёрство ЕС, иначе обложили бы санкциями как Северную Корею или Кубу лет на 60.

Русофобия на Украине была запущена в 19 веке. С небольшим перерывом при Сталине – Хрущёв её углубил и поднял на новый уровень. Бессмысленно было пытаться такое лечить.

Пусть насытятся слащавым ядом национализма сполна. Убедятся, что и без них Россия проживёт. Умные всё поймут – а упёртые самоуничтожаться.

Но Беларусь совсем другое, по многим причинам. После Украины и других цветных революций, после всех их последствий, разрухи и убитых людей.

После всех усилий Лукашенко по сохранению заводов, рабочих мест, медицины, образования, социальной защиты – казалось, что майдана в Белоруссии с серьёзной поддержкой граждан быть не может.

Но это оказалось заблуждением. А, значит, в России «ситуёвина» обстоит примерно также.

Следует ожидать провокаций в Москве с попыткой вывода сотен тысяч или даже миллионов разочарованных людей на улицы.

Помните, с каким рвением Навальный напросился на 15 суток, перед тем как убили Немцова? Возможно тогда это спасло ему жизнь. Видимо хорошо знает за что борется…

Неужели белорусы не понимают, что их обманывают? Нет, не понимают!

Столько моих знакомых, которых я считал умными, уважал, прислушивался к их мнению, сейчас яро поддерживают, а те, что живут в Минске — маршируют под бело-красно-белым флагом коллаборационистов. Среди них даже парочка профессиональных психологов!

С вдохновением на грани фанатизма пишут и репостят в соцсетях в поддержку оппозиции. Критичные комментарии в ответ как минимум удаляют или даже банят. Искренне верят, что это не майдан. Переубедить их невозможно, как и многих украинцев до сих пор.

Считают себя прогрессивными, стремящимися к свободе. А остальные — отмороженные ватники с заезженными, надоевшими страшилками о майдане, не понимающие их чистого душевного порыва сделать страну лучше.

Аргументы, что всё идёт по методичке не воспринимаются. Людей после выборов в Минске кто-то действительно отлавливал, бил до переломов костей и насиловал – очень похоже на провокации и предательство в рядах Лукашенко. Из-за этого многие и вышли на улицы.

Помнится, по Киеву также ходили так называемые титушки и били кого встретят. Остался последний аккорд – снайперы и небесная сотня. Пока белорусские спецслужбы справляются. А мои знакомые – твёрдо верят, что их то отстреливать не будут, они ведь «хорошие» и у них всё по-другому.

Как же удалось взломать людям мозги так глубоко?

Когда одно и то же происходит в разных странах, много раз, десятки лет – считать всех людей майданутыми или глупыми не корректно. Я не могу их осуждать.

Когда один раз упал на голову кирпич, вызвав помутнение сознания – это случайность. Но когда кирпичи регулярно падают на головы разным людям в разных странах – это уже закономерность и с этим надо что-то делать.

Повторюсь: даже умные, грамотные профессиональные психологи, вмиг подмечающие любые манипуляции не замечают подвоха и поддерживают смену власти, как в России так и в Белоруссии.

Не иначе как взлом сознания с отключением логики, здравого смысла и перепрошивкой мозгов на саморазрушение и самоуничтожение.

Вспомним ситуацию с русофобией на Украине — многие не очнутся уже никогда и будут поддерживать нацистов до полного самоуничтожения.

В Белоруссии будет так же, если они победят. И в России будет так.

Как такое возможно?

Да, Лукашенко впустил западные СМИ, ограничил российские и занимался белорусизацией, раздувая русофобию, периодически устраивая скандалы из-за недовольства сотрудничеством. При этом зная, что ни одни выборы за 24 года не обошлись без попытки переворота. Зачем тогда впускали?

Я думаю, что не могли не впустить и понимали что делали. Учитывая, как Вашингтон сейчас раздаёт санкции — даже Тайваньский партнёр китайской Хуавей оставил их без процессоров, фактически вынуждая свернуть производство смартфонов. А куда уж сопротивляться санкциям маленькой Белоруссии?

Милые бранятся — только тешатся

У них ведь большой импорт с запада — лекарств, запчастей, двигателей и другого оборудования, без которых вся белорусская экономика остановится. Русофобия и СМИ – скорее всего были жёстким требованием через восточное партнёрство ЕС.

Если бы Лукашенко признал Крым, закрыл западные СМИ и отказался от русофобии – то моментально Беларусь превратилась бы даже не в Иран, у которого есть нефть и тепло, а в голодающую Северную Корею.

Будем честны — часть России тоже отказалась бы покупать их продукцию и сотрудничать. Как многие компании отказались от работы в Крыму, под угрозой санкций. По этой же причине и Путин не может уволить либеральный экономический блок.

У Белоруссии нет и не может быть внятного образа будущего, если его нет у России. Собственно, как и у всего ЕАЭС. Потому как это и есть их образ будущего.

Думаю, что Лукашенко это прекрасно понимал.

И его скандалы с Россией, истерики, которые с каждым разом становились сильнее, были рассчитаны на западную публику, создавая иллюзию, что сотрудничество вот-вот будет разорвано. Но при этом оно только углублялось с каждым годом.

Как же защититься от майданов?

В текущих условиях — это невозможно. Процессы можно только затормозить. Но экономический кризис и карантинные меры их всё равно существенно ускоряют.

Нынешние протестующие обижены, что их обманули на выборах и требуют смены власти. И чем дольше Лукашенко остаётся президентом – тем больше будет расти недовольство в стране, вопреки его социальным достижениям. Нарастающие экономические трудности выступают катализатором недовольства, как в Белорусии так и в России.

И поэтому вторую волну коронавируса будут раскручивать с упорством бульдозера. Следующий майдан будет хуже и Лукашенко уберут рано или поздно. Нужно срочно и кардинально отказываться от демократии западного образца и прочих навязанных атрибутов.

Увы, пока нет возможности уволить либералов.

Эта опасная игра с шулерами продолжится, с их краплёными картами, на их территории. Демократия западного образца, выборы, сменяемость власти, жизнь по законам, по конституции – заведомо проигрышное дело. На этой территории такое не работает.

У запада есть выстроенная за сотни лет защита в форме двойных стандартов. А в России и Белоруссии её выстроить невозможно по многим причинам.

Как сказал Сергей Глазьев – без идеологии нам смерть

Нужен образ будущего и возврат к социализму Сталинского типа.

Но этого ещё недостаточно.

При Сталине – был образ будущего, идеология и ответственность элит, но его всё равно убили, а курс сменили.

Нужен новый тип личности граждан, способных нести груз ответственности в условиях жесточайшей критики, стресса, двойных стандартов и информационного давления полуправды с запада.

Сталин это хорошо понимал, но не успел, да и не получилось у него воспитать таких людей в достаточном количестве. На такое уходит не менее 30 лет.

В 1916 году генералы генштаба Царской армии пришли к Царю с требованием проведения реформ – потому что через 20-30 лет грядёт новая война, которая сметёт страну, если к ней не подготовиться.

Сейчас мы находимся в такой же ситуации. Никакие ракеты не спасут, как видно на примере Белоруссии.

Как же удалось западу вскрыть сознание и перепрограммировать людей?

Элиты не хотят нести ответственность перед народом, и поэтому со времён Аристотеля встраивают и раздувают конфликты среди граждан, поддерживают низкую грамотность. Смотрите подробнее в книге «Лестница в небо» Хазина и Щеглова.

В Белоруссии хоть и с социальной защитой – государственный, но всё равно капитализм, который в любом случае является людоедской системой. Поэтому государство воспитывает и растит потребителей с рабским менталитетом – привет от Фурсенко.

Такое воспитание даётся, чтобы люди стали несчастными и заполняли внутреннюю пустоту и раздражение сверхпотреблением товаров, зарабатывая деньги рабским трудом, даже если у них свой бизнес.

Личности-потребители полны внутренних конфликтов, раздражения, недовольства, зависти, ревности и других комплексов.

Чтобы сначала женились — нужна квартира и машина, а потом обязательно развелись — нужна ещё одна квартира, машина и сиделка. Что означает удвоение ВВП и создание рабочего места. Вот они, драйверы капитализма.

Они глубоко несчастны внутри и поэтому активно ищут кого-то виновного в их бедах.

И Запад 20 лет уже любезно подсказывает кто виноват во всем — Лукашенко, Путин и Россия. Если людям много раз повторять одну и ту же мантру — она становится собственным мнением. Что мы и видим.

Личности потребители, разрываемые на части внутренними противоречиями, капризны, легко обижаются, наивны, инфантильны, не обладают логическим мышлением и здравым смыслом. Такие люди не способны учиться на ошибках и не хотят знать историю. У них нет сил противостоять вызовам жизни.

Воспитывая потребителей — власти создают проходной двор в головах своих граждан, которых в любой момент можно заманить и обмануть конфеткой за 5 копеек в красивой обёртке – они забудут про всё на свете и сдадут своих правителей в Гаагу как стеклотару.

Но при Сталине удалось вменить элитам ответственность перед народом, что в истории удавалось редко и мало кому. Провели Ликвидацию безграмотности, выстроили социальную защиту и стали растить граждан как самодостаточных личностей, работающих на общее благо и помогающих друг другу.

Благодаря этому уровень разводов к началу 50-х упал до 12,5% согласно Росстату

Власти создавали Советского Человека — новый тип личности — модальной, как сказал Андрей Фурсов. Именно такие люди смогли выдержать натиск фашизма и сломать ему хребет.

Хочу напомнить, что ни один из учеников Антона Семёновича Макаренко не стал коллаборационистом или предателем, насколько известно. Хотя у него были тысячи учеников, а по его системе обучались десятки тысяч. Напомню, что по всей Украине было 3% или 1,2 млн колаборационистов во время ВМВ.

К Макаренко приходили дети, которые уже были испорчены настолько, что не могли жить в нормальном обществе: воры, хулиганы, девочки-проститутки. Родители привозили своих детей, когда уже сами не могли с ними справиться.

Среди почти 3000 воспитанников коллективов под руководством А.С. Макаренко не известно ни одного рецидива. Причём многие исследователи судеб этих выпускников отмечают, что «они были счастливыми людьми». Близких к этому достижений удалось добиться ученикам и продолжателям его методов.

Но Сталину сильно мешали – система Макаренко так и не стала массовой. Ему не хватило времени вырастить достаточно таких людей до 30-40 лет, привести их к власти и сделать чиновниками.

Троцкист Хрущёв сменил курс и начал дрейф к капитализму

Никита Сергеевич снова стал встраивать конфликты и раздор в общество – ухудшил образование, убрал из школы психологию, логику, чистописание, фальсифицировал историю. Проводил политику спаивания населения, разрушения семейных ценностей. В 90-х тенденция существенно усилилась. В результате к 2000-2005гг. уровень разводов достигал уже 60-80%.

Путину удалось эту тенденции приостановить. Лукашенко преуспел ещё больше, но в Белоруссии тоже растят потребителей, даже при госкапитализме по другому невозможно.

Систему образования и воспитания нужно срочно менять кардинально, если хочется сохранить страну

Либо полноценные граждане — либо элитам следует готовиться к Гааге, повторить судьбу Милошевича, Каддафи и Хусейна. Некому будет защищать власть!

Либо полная ответственность перед народом, как при Сталине — либо пеняйте на себя. Любой мягкий промежуточный формат – будет вскрыт как консервная банка. Что мы и видим на примере Белоруссии.

Сейчас когда у англосаксов никак не получается разграбить Россию — они начнут грабить другие страны, как и делали всю свою историю. Британия для этого и вышла из ЕС. Майдан в Штаты уже пришёл, все остальные страны в том числе Европы — на очереди. Все доигрались в отрицательную социальную инженерию и мало никому не покажется.

Лукашенко ничто уже не спасёт – вопрос времени, когда его свергнут. И с Россией всё также. В ближайшие 10-30 лет майданные технологии будут только совершенствоваться. А благодаря цифровизации доступ к умам граждан будет облегчаться. Попытка забанить телеграм показала, что отгородиться невозможно.

Единственный шанс спасти страну от оранжевой заразы – отказаться от пагубной Аристотелевской практики встраивания конфликтов и разрушения семейных ценностей.

И начать воспитывать в гражданах новый тип личности с использованием опыта великих советских педагогов Макаренко и Сухомлинского — сильных духом, без невроза и комплексов, с логическим мышлением, здравым смыслом, знающих историю, умеющих признавать и учиться на ошибках, обладающих устойчивой психикой, характером, разбирающихся в происходящих в мире процессах, счастливых в личной жизни.

Это кошмарный кошмар для западной и даже китайской аристократии с тысячелетней историей, и естественно дурной пример для их граждан. Поэтому попытаются не допустить – объединятся и ополчатся единым фронтом против России. В любом случае никакого другого выхода не остаётся.

Надеюсь, что, как и в 1916 году в России найдутся люди среди власть имущих, которые понимают ход текущих процессов, смогут принять правильное решение и довести его до результата.

Источник: http://ruslanbah.ru/kak-zhe-nadyozhno-zaschititsya-ot-maydanov/