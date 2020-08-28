Рубль валится, Школьные кредиты, Лимит безлимита // Галопом по Европам #285

В этом выпуске:- Лукашенко поручил правительству переориентировать торговлю так, чтобы не зависеть от литовских портов;- Российские банки начали брать комиссии за обслуживание счетов в евро;- Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов;- Эксперимент с самозанятыми пополнил казну на 3,5 миллиарда рублей;- В канун начала учебного года родители школьников пошли за кредитами;- Россия к 2029-му может стать крупнейшим мировым производителем золота;- В России второй день подряд растет число новых заболевших коронавирусом;- В Италии рост заболеваемости во всех областях, за последние сутки плюс 1400 новых случаев;- Бывший американский спецназовец признался в сотрудничестве с ГРУ;- Трамп официально выдвинулся на второй срок;- Японский премьер Абэ уходит в отставку по состоянию здоровья;- Лихтенштейн требует от Чехии вернуть земли и имущество, конфискованные по итогам Второй мировой._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=haXnM0BFWaM