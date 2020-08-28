Рубль валится, Школьные кредиты, Лимит безлимита // Галопом по Европам #285
22:14. 28 августа 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Лукашенко поручил правительству переориентировать торговлю так, чтобы не зависеть от литовских портов;
- Российские банки начали брать комиссии за обслуживание счетов в евро;
- Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов;
- Эксперимент с самозанятыми пополнил казну на 3,5 миллиарда рублей;
- В канун начала учебного года родители школьников пошли за кредитами;
- Россия к 2029-му может стать крупнейшим мировым производителем золота;
- В России второй день подряд растет число новых заболевших коронавирусом;
- В Италии рост заболеваемости во всех областях, за последние сутки плюс 1400 новых случаев;
- Бывший американский спецназовец признался в сотрудничестве с ГРУ;
- Трамп официально выдвинулся на второй срок;
- Японский премьер Абэ уходит в отставку по состоянию здоровья;
- Лихтенштейн требует от Чехии вернуть земли и имущество, конфискованные по итогам Второй мировой.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Лукашенко поручил правительству переориентировать торговлю так, чтобы не зависеть от литовских портов;
- Российские банки начали брать комиссии за обслуживание счетов в евро;
- Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов;
- Эксперимент с самозанятыми пополнил казну на 3,5 миллиарда рублей;
- В канун начала учебного года родители школьников пошли за кредитами;
- Россия к 2029-му может стать крупнейшим мировым производителем золота;
- В России второй день подряд растет число новых заболевших коронавирусом;
- В Италии рост заболеваемости во всех областях, за последние сутки плюс 1400 новых случаев;
- Бывший американский спецназовец признался в сотрудничестве с ГРУ;
- Трамп официально выдвинулся на второй срок;
- Японский премьер Абэ уходит в отставку по состоянию здоровья;
- Лихтенштейн требует от Чехии вернуть земли и имущество, конфискованные по итогам Второй мировой.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
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