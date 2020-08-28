Проект реального Союза России и Белоруссии вместо несбывшегося Союзного Государства (ВИДЕО)

Координатор международного движения «Бессмертный полк» в Белоруссии Кирилл Забавский рассказал «Русской Весне» о предложении белорусских левопатриотических сил по созданию союза с Россией.

За последние 22 года — с момента начала создания Союзного Государства России и Белоруссии — на международном уровне произошло множество событий, подтвердивших коварную суть коллективного Запада. Его проверенные методы — разделяй и властвуй. Давние цели — через достижение любыми средствами — по установлению своей метрополии над остальными странами, а именно — уничтожение Югославии и поглощение её бывших областей по частям, подчинение и разграбление стран ближнего Востока, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, развал Украины и превращение её в анти-Россию, продвижение сил НАТО на Восток и так далее.

Все эти события, по логике вещей, должны были подталкивать Россию и Белоруссию — как государственные образования в рамках единой Русской Цивилизации — к сближению, а братские народы наших стран — как органически, культурно и духовно неделимые части Русского Мира — к воссоединению ради выживания. Однако этого не произошло.

В этой связи представители патриотических сил Белоруссии выступают с инициативой создания реального Союза России и Белоруссии вместо несбывшегося Союзного Государства.

В качестве рекомендаций по созданию реального Союза России и Белоруссии с опорой на чистый прагматизм предлагается реализовать следующее:

Во-первых, на уровне народов, с целью реализации прямой демократии вход и выход из состава государственного Союза может быть произведён только через всенародное вече (референдум или сопоставимое по сути и значению событие).

При необходимости, перед оформлением всенародного выбора, государствам через органы власти необходимо провести разъяснительную работу с общественностью в форме открытого диалога, на паритетных условиях, по времени — не менее одного года, по тем или иным вопросам голосования, выносимым на всенародное вече.

В этой связи следует отметить, что белорусы и россияне уже сделали свой выбор на референдумах за сохранение СССР и создание Союзного Государства, что является тождественным по сути.

Во-вторых, на уровне правящих элит, с целью усиления взаимодействия на государственном уровне двух стран, с опорой на общий советский опыт Россия со своей стороны должна выделить квоты для участия в управлении государством белорусским государственным служащим.

Равно как и Белоруссия со своей стороны на паритетных условиях должна выделить квоты и привлечь к управлению страной российских государственных служащих.

Вместе с этим Россия и Белоруссия должны создать надгосударственные союзные органы власти.

При этом данные линии по структуризации органов власти должны быть взаимодополняемыми, а не взаимоисключающими, что, в свою очередь, должно дать больше эффективности и надёжности в управлении государствами и Союзом.

В-третьих, на уровне президентов, с целью исключения «человеческого фактора» в системе управления государствами и Союзом следует отказаться от изживших себя и не соответствующих духу времени форм правления страной — парламентской либо президентской — и перейти к третьей, известной всему цивилизованному миру форме правления государством, — коллективному президентству. Проще говоря, в русской и советской традиции следует перейти к форме правления в виде политбюро с генеральным секретарём во главе.

В-четвёртых, на уровне государств, с целью углубления интеграции Республика Беларусь в составе государственного Союза должна возглавить Белорусское воеводство с расширенной зоной экономического влияния и военно-политической ответственности. То есть укрупниться за счёт территорий Калининградской, Псковской, Смоленской и Брянской областей.

Выход из такого Союза для Белоруссии должен стать экономически невыгоден, а в военно-политическом смысле — безответственен.

В свою очередь, с этой-же целью Российская Федерация в составе государственного Союза, должна получить в экономическом плане единый эмиссионный центр, а в военно-политическом плане всю необходимую военную инфраструктуру в Белорусском воеводстве, таким образом, чтобы усиление общей обороноспособности на Западном направлении произошло, как минимум в десять раз.

Данная инициатива в 2019 году впервые была предложена и представлена на всеобщее обсуждение Николаем Максимовичем Сергеевым, председателем Белорусского общественного объединения «Русь», исходя из духа времени и здравого смысла.

Инициатива получила широкую поддержку среди сторонников Русского Мира и представителей левопатриотических сил Белоруссии. При этом встретила неприятие со стороны шовинистических, националистических и прозападных кругов.

Такая противоположная реакция с разных сторон является своеобразной «лакмусовой бумагой», говорящей о целесообразности данной инициативы.

В-пятых, на уровне Союза Государств, с целью развития системы управления, с опорой на аналогичный успешный опыт Советского Союза, Россия и Белоруссия должны сохранить все свои атрибуты суверенитета — герб, флаг, гимн, название, язык, выборную власть и так далее, при этом привести их к общему знаменателю, а также и самое главное создать надгосударственные органы управления и военного командования единым Отечеством.

Кроме того, в случае, если Российская Федерация и Республика Беларусь справятся со своими задачами и смогут построить государственный Союз, тогда с целью ассоциации Союза со своими субъектами и самих субъектов между собой, необходимо пересобрать само название на ассоциативное и производное от СССР.

Вместе с этим Российская Федерация является правопродолжателем РСФСР, а Республика Беларусь является правопродолжателем БССР.

В этой связи, если правопродолжатели не смогут справиться со своей задачей по созданию государственного Союза, тогда правообладателям (народу СССР по рождению и по крови, через преемственность поколений) ничего не остаётся, как пересобрать Советский Союз по-новому*.

* Союз Советских Соотечественных Республик:

— Русская Советская Федеративная Соотечественная Республика;

— Белорусская Советская Соотечественная Республика;

— Новорусская Советская Соотечественная Республика и т. д.

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Кирилл Забавский, координатор международного движения «Бессмертный полк» в Белоруссии, для «Русской Весны»