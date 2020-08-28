Открытым текстом 28.08.2020

Под Польшей, Литвой, Германией…

Ещё в горбачёвщину белорусские змагары — соревнователи, то есть борцы за отделение белорусов от остальных русских, а если повезёт, то и превращение их в антирусских — выступали под бело-красно-белым — сокращённо БКБ — флагом (его ехидно прозвали “сало с прослойкой”) и гербом Погоня — всадник с поднятым мечом.

То и другое бытовало в Великом княжестве Литовском, а потом и в едином польско-литовском государстве — Жечи Посполитэй (то есть Деле Общем — дословный перевод латинского Res Publica). Туда несколько веков входила немалая часть русских земель: около трети нынешней Украины, вся нынешняя Белоруссия. Вот и считают змагары: раз часть Литвы пользовалась этими флагом и гербом — значит, белорусы имеют на них право. И после беловежского сговора их объявили государственными символами.

Но сам народ Белой Руси не согласился. Потому что под БКБ и Погоней маршировали приветствовавшие Гитлера коллаборанты. А партизаны умирали под флагом и гербом Белорусской Советской Социалистической Республики. За них вскоре после победы Александра Григорьевича Лукашенко в 1994 году — на первых выборах президента республики — проголосовала на референдуме львиная доля избирателей. Правда, немодные в те годы серп, молот и звезду убрали в надежде, что такой поправкой умиротворят змагаров.

Но те на компромиссы не способны. И не волнует их, что предыдущее возрождение БКБ и Погони случилось, когда Белоруссию захватили немецкие нацисты. Змагаров тогда было не больше, чем сейчас. Но крови соотечественников они за три года оккупации пролили немало. Немцы потому и разрешили им пользоваться символами литовских времён, что их руками пытались порвать связь Белой Руси с Великой и Малой.

Поляков и литовцев немцы тоже собирались истребить, но русские были для них мишенью поважнее. Так что теперь в памяти громадного большинства граждан Белоруссии красная полоса на флаге змагаров — символ пролитой ими крови. И той же кровью выкрашен всадник на Погоне. А те, кто поднимает эти флаг и герб, тем самым показывают, что готовы вновь убивать ради своей бредовой мечты — сделать белорусов нерусскими, а то и антирусскими.

Лукашенко с автоматом пока побеждает

В Минске стало тише. Переворота не вышло. Открытым текстом напоминаю: киевский майдан тоже заглох в ноябре 2013 года, но Лёвочкин — глава администрации президента Януковича — спровоцировал обострение в надежде так помочь хитрому бизнесу своего партнёра Фирташа.

Но пока уличные акции вроде идут на спад. А силовики готовы давить тех, кто выйдет за рамки. Им Лукашенко послал самый понятный из сигналов.

23 августа президент Белоруссии с сыном Николаем прибыл на вертолёте в свою резиденцию — дворец Независимости, – окружённую очередным воскресным митингом. Оба в бронежилетах, с автоматами Калашникова без магазинов и магазинами к ним в разгрузочных жилетах вышли за забор к милицейскому оцеплению. Лукашенко пообещал, что с организаторами беспорядков разберутся.

Либероиды открытым текстом всполошились: кто дал автомат пятнадцатилетнему? Эти же люди этими же ртами радуются, когда такие же онижедети швыряют в милицию бутылки с бензином и стреляют в неё фейерверками. Лукашенко же таким способом показал, что не отделяет ни свою судьбу, ни судьбы родных и близких от судьбы родной республики.

Так же с автоматом в руке встречал смерть от рук фашистов Пиночета, выступивших против социалистического правительства не без помощи ЦРУ, чилийский доктор Сальвадор Сальвадорович Альенде Госсенс. Так же с Калашниковыми против пушек стояли насмерть в Мосуле двое сыновей Саддама Хусейновича Тикрити, уложив под стенами резиденции не один десяток американских спецназовцев.

Их образами Лукашенко крестил с вертолёта своих противников.

Сработало!

Вот уже неделю вместо лозунгов протестантов все обсуждают его проход с автоматом в руке. Сказанное ОМОНовцам “вы красавцы” стало интернет-мемом. Лукашенко обыграл оппозицию вчистую просто тем, что против их виртуальных обещаний выставил свою уверенность: таким, как они, он власти не отдаст до самой смерти.

Побить эту карту может разве что желание положить свою жизнь за идеи оппозиционеров. А умирать за “хочу, чтоб было как в Европе” никто из них не готов. Так что пока президент Белоруссии побеждает. Главный вопрос: как он распорядится этой победой?

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-28-08-2020/