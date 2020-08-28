Олег Розанов: Белорусский майдан не пройдёт

В любой войне главное – предугадывать действия врага и самому действовать асимметрично. Так русский полководческий гений веками выигрывал сражения со степняками и европейцами. Точно так же нужно действовать в информационных войнах и при «гибридных» угрозах, за чем мы сейчас можем наблюдать в братской Беларуси.

Ни у кого уже нет сомнений, что против Минска Западом ведется полномасштабная информационная и политтехнологическая война. Главное оружие наступающей стороны – неожиданность. Защищающиеся от нападения власти всегда немобильны, долго планируют ответ и не предвидят действия нападающих, поэтому и проигрывают. В Беларуси сейчас все иначе.

Во-первых, есть недавний опыт Украины, где были применены почти все из тех технологий, что используются в Минске и других городах республики, поэтому действия протестующих более или менее предсказуемы. Мирные акции «женщин в белом», цветы и одновременно мощное информационное давление на силовиков, флэш-мобы и уличный креатив, вовлечение студентов и попытки захвата зданий, встречи с послами и героизация жертв – все это мы уже видели в 2014-м в Киеве.

Во-вторых, власть в лице Лукашенко хоть и «старой закалки», но может действовать асимметрично и на опережение. Например, Лукашенко отказывался от разговора по телефону не только с канцлером Германии Ангелой Меркель, но и от беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В итоге на заочное предложение посредничества с уличной оппозицией Белорусский президент предложил коллеге посредничество между ним и «желтыми жилетами». Действительно, зачем сегодня разговаривать с теми, кто завтра приедет праздновать твое поражение и развал страны? Власть начала мобилизовывать свой пассивный до этого ядерный электорат, а сам президент выходит к сторонникам, поэтому картина «народ против государства» у оппозиции рассыпается. В конце концов, Лукашенко открыто и теперь уже с автоматом в руках поддерживает милицию. В свою очередь, ребята в форме уверены, что президент не «сольется» и не заставит их стоять на коленях перед пубертатными подростками, свихнувшимися на почве польско-литовской пропаганды.

В-третьих, западные кураторы, занимающиеся организацией и информационной поддержкой протестов, решили просто запустить одновременно все возможные технологии без соотнесения с местной спецификой. Из известной методички Джинна Шарпа «198 методов ненасильственных действий» они будто бы без особого сценарного плана запустили сразу все: живые цепи, шествия, забастовки, письма интеллигенции, псевдовыборы (смехотворное голосование в соцсетях, где Лукашенко набрал около 3%), молитвы и стояния со свечками, составление люстрационных списков и автоколонны, снятие банковских вкладов и санкции – запускается сразу все, из-за чего получается невнятный винегрет.

Что касается отношений с Россией, то Лукашенко вынужден будет пойти на значительные интеграционные уступки уже в ближайшее время, включая признание российского Крыма и госпереворота на Украине. Потому что уж кто-кто, а Россия точно не занималась организацией этого переворота. За «вагнеровцев», избитых российских журналистов и публичные обвинения Москвы придется деятельно покаяться. Маневра для торга и ультиматумов у Лукашенко не осталось.

Обложка: Фото ТАСС / Сергей Бобылев

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Источник: https://nstarikov.ru/oleg-rozanov-belorusskij-majdan-ne-projdjot-118622