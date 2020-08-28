Новости Украины и Новороссии 28 августа 2020

Версии украинской разведки и спецслужб о крушении малайзийского Boeing не выдерживают никакой критики и вызывают множество вопросов, которые так и не получили ответов за прошедшие годы. Такого мнения придерживается нидерландский журналист Эрик ван де Бик.

После дня трагедии рейса MH17 спецслужбы Украины утверждали, что самолет потерпел крушение по причине попадания ракеты «Бук» с территории, находящийся вне контроля Киева.

Однако украинская сторона за шесть лет так и не представила каких-либо доказательств своих слов. Свет на ситуацию могли бы пролить снимки с американских спутников, однако Штаты по неким причинам наотрез отказываются предоставлять эти данные.

Нидерландский журналист отметил, что суд по делу крушения рейса MH17 призвал Голландию ещё раз попробовать заполучить снимки со спутника Соединенных Штатов. Также он сообщил, что родственники погибших направили письмо в посольство США в Гааге, в котором попросили поспособствовать в получении необходимой информации.

Расследование по выяснению обстоятельств крушения Boeing ведет международная организация JIT. Россия и Украина предоставили ей радиолокационные данные, на которых нет никаких ракет «Бук».

Весьма любопытное объяснение этому дал Гилберт Паулиссен, возглавляющий Национальное следственное управление голландской полиции.

«Отсутствие улик не означает их отсутствие», — заявил он.

Примечательно, что военная разведка Голландии (MIVID) передала JID все известные позиции ракет «Бук». Выяснилось, что малайзийский самолет не пролетал в досягаемости российских и украинских систем.

«Документ MIVD попал в Bonanza Media незадолго до начала уголовного процесса по делу MH17. На второй день судебного разбирательства, 10 марта, государственный обвинитель подтвердил подлинность этого сообщения <…> Прокурор не стал отрицать тот факт, что МВД не обнаружило ни одного российского „Бука“ на востоке Украины. Также никто не отрицал того, что одна из украинских систем „Бук“ могла быть быстро перемещена с одной позиции на другую» — пишет Эрик ван де Бик.

В июле украинские спецслужбы начали выкладывать записи перехваченных разговоров между представителями ДНР, однако ни одна из них не содержала каких-либо доказательств.

Более того, ряд опубликованных записей вовсе не имеют отношения к интересующему следствие периоду времени.

К тому же, за прошедшие шесть лет украинская сторона задействовала большое количество свидетелей. Однако их показания либо не сходятся, либо вовсе противоречат друг другу. Очевидно, что верить им нельзя, так как данные заявления делались анонимно, а так называемые свидетели были арестованы за другие преступления.

Читайте также: Пан президент, у вас символ порвался: ЧП в столице Украины (ФОТО)

Игорь Угрев, для «Русской Весны»