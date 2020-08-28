Новости Украины и Новороссии 28 августа 2020
- 09:08 Взрыв прогремел на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода (ФОТО, ВИДЕО).
- 08:03 Глава МИД Украины рассказал о приостановке всех контактов с Белоруссией.
- 07:25 Лепс не боится «украинских санкций»: он едет в Донбасс.
- 06:31 Нападение на автобус в Люботине.
- 04:30 Голландский журналист опровергает версию крушения MH17 от ракеты ЗРК «Бук».
- 02:00 Кровавое побоище под Харьковом — подробности (ВИДЕО).
- Вчера 21:14 На Украине нашли подпольный цех по производству тестов на коронавирус.
- Вчера 20:34 В день украинской независимости произошла массовая драка между «Азовом» и ВСУ.
- Вчера 19:35 Михо разложил яйца в разные корзины.
- Вчера 19:00 Пан президент, у вас символ порвался: ЧП в столице Украины (ФОТО).
Взрыв прогремел на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода (ФОТО, ВИДЕО)
Около полуночи на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода в микрорайоне Шкодова Гора прогремел сильный взрыв.
Местные жители, сообщившие о ЧП в экстренные службы, рассказали, что яркая вспышка произошла в районе электроподстанции на территории завода. Ближайшие к предприятию дома оказались обесточены.
Позже в полиции подтвердили, что на территории завода взорвалась трансформаторная подстанция.
ЧП могло произойти по вине охотников за цветметом, которые регулярно наведываются на неработающий завод и срезают кабели.
К двум часам ночи спасатели ликвидировали возгорание, распространившееся по сухой траве на 500 кв. м. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.
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Глава МИД Украины рассказал о приостановке всех контактов с Белоруссией
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Лепс не боится «украинских санкций»: он едет в Донбасс
Пока певица Глюкоза оправдывается сначала перед украинскими пограничниками, пытаясь ответить на вопрос: «Чей Крым?» так, чтобы остаться хорошей по обе стороны границы (спойлер — так не получится), а потом оправдывается перед подписчиками в Instagram, Григорий Лепс едет в Донбасс.
8 сентября артист выступит с концертом в центре столицы ДНР, а приурочен этот концерт будет к 77-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
О предстоящем выступлении звезды первой величины сообщает пресс-служба Русского центра.
Но самое удивительное, что концерт смогут посетить абсолютно все желающие — артист исполнит свои песни на центральной донецкой площади Ленина.
Начало мероприятия в 19:00.
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Нападение на автобус в Люботине
Кадры нападения нацистов из "Азова" на автобус с активистами организации "Патриоты за жизнь" под Харьковом в районе города Люботин.
4 человека получили различные ранения и сейчас находятся в больнице.
Ввиду резонанса, полиция была вынуждена задержать 14 человек из наподавших (можно быть уверенным, что серьезных последствий не будет), а Зеленский проблеял, что "главное не допустить возвращение лихих 90х", делая вид, что не понимает, что речь идет о продолжающемся уже 6 лет разгуле неонацистских банд покрываемых государством. И при Зеленском, подобные нападения нацистов на людей также являются нормой, что не удивительно, если учитывать, что министр МВД Аваков фактически их и крышует.
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Голландский журналист опровергает версию крушения MH17 от ракеты ЗРК «Бук»
Версии украинской разведки и спецслужб о крушении малайзийского Boeing не выдерживают никакой критики и вызывают множество вопросов, которые так и не получили ответов за прошедшие годы. Такого мнения придерживается нидерландский журналист Эрик ван де Бик.
После дня трагедии рейса MH17 спецслужбы Украины утверждали, что самолет потерпел крушение по причине попадания ракеты «Бук» с территории, находящийся вне контроля Киева.
Однако украинская сторона за шесть лет так и не представила каких-либо доказательств своих слов. Свет на ситуацию могли бы пролить снимки с американских спутников, однако Штаты по неким причинам наотрез отказываются предоставлять эти данные.
Нидерландский журналист отметил, что суд по делу крушения рейса MH17 призвал Голландию ещё раз попробовать заполучить снимки со спутника Соединенных Штатов. Также он сообщил, что родственники погибших направили письмо в посольство США в Гааге, в котором попросили поспособствовать в получении необходимой информации.
Расследование по выяснению обстоятельств крушения Boeing ведет международная организация JIT. Россия и Украина предоставили ей радиолокационные данные, на которых нет никаких ракет «Бук».
Весьма любопытное объяснение этому дал Гилберт Паулиссен, возглавляющий Национальное следственное управление голландской полиции.
«Отсутствие улик не означает их отсутствие», — заявил он.
Примечательно, что военная разведка Голландии (MIVID) передала JID все известные позиции ракет «Бук». Выяснилось, что малайзийский самолет не пролетал в досягаемости российских и украинских систем.
«Документ MIVD попал в Bonanza Media незадолго до начала уголовного процесса по делу MH17. На второй день судебного разбирательства, 10 марта, государственный обвинитель подтвердил подлинность этого сообщения <…> Прокурор не стал отрицать тот факт, что МВД не обнаружило ни одного российского „Бука“ на востоке Украины. Также никто не отрицал того, что одна из украинских систем „Бук“ могла быть быстро перемещена с одной позиции на другую» — пишет Эрик ван де Бик.
В июле украинские спецслужбы начали выкладывать записи перехваченных разговоров между представителями ДНР, однако ни одна из них не содержала каких-либо доказательств.
Более того, ряд опубликованных записей вовсе не имеют отношения к интересующему следствие периоду времени.
К тому же, за прошедшие шесть лет украинская сторона задействовала большое количество свидетелей. Однако их показания либо не сходятся, либо вовсе противоречат друг другу. Очевидно, что верить им нельзя, так как данные заявления делались анонимно, а так называемые свидетели были арестованы за другие преступления.
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Игорь Угрев, для «Русской Весны»
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Кровавое побоище под Харьковом — подробности (ВИДЕО)
На Украине произошёл кровавый теракт. Агитационный автобус партии ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь») попал в засаду нацистов и был расстрелян.
На данный момент жертвы нападения уточняются и, по разным заявлениям, они разнятся. По заявлению Ильи Кивы (один из лидеров ОПЗЖ), двое активистов погибло, один ранен и один был похищен.
Министр МВД заявил о задержании нападавших и поспешил опровергнуть заявление о погибших.
В любом случае, этот дерзкий поступок открыл двери для будущих терактов и расстрелов.
Журналист Александр Мединский задается вопросом: «Виноват ли Зеленский и что делать»?
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На Украине нашли подпольный цех по производству тестов на коронавирус
Работниками налоговой милиции Государственной фискальной службы в Харьковской области выявлен факт незаконного производства наборов для отбора и транспортировки биологического материала для тестирования на наличие коронавируса, рассказали в ГФС. Судя по их словам, производителей нелегальных тестов на Covid-19 фискалы вычислили по махинациям с документами.
Налоговики уже установили, что группа харьковчан в 2020 году наладила подпольное производство наборов для тестирования на Covid-19 и, через подставных физлиц-предпринимателей поставляла их в лечебные учреждения.
Для сокрытия преступной деятельности и введения покупателей в заблуждение злоумышленники отмечали в сопроводительных документах другие, легальные места изготовления продукции.
При этом, согласно предварительным экспертным заключениям, производство осуществлялось с грубым нарушением правил и норм.
Правоохранители провели обыск по месту незаконного изготовления и хранения наборов. В результате налоговики изъяли 200 тыс. единиц готовой продукции, а также сырье для производства на сумму около 12 млн грн.
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В день украинской независимости произошла массовая драка между «Азовом» и ВСУ
Вблизи передовой в зоне Операции объединённых сил подрались военнослужащие подразделения «Азов» и 24-й бригады ВСУ.
День независимости Украины 24 августа прошёл не без инцидентов в зоне Операции объединённых сил (ООС) на Донбассе. Вблизи прифронтового населённого пункта Мироновский (Артёмовский район, переименован украинскими властями в «Бахмутский») произошла стычка между военнослужащими 12-й бригады оперативного назначения «Азов» с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады ВС Украины. Об этом сообщает Управления Народной милиции ЛНР.
Военной разведкой НМ Луганской Народной Республики установлено, что «азовцы» прибыли в зону ООС для проведения провокаций. Когда ряд военнослужащих из 24-й ОМБр получили ко дню независимости Украины премии и награды, это вызвало зависть со стороны бойцов «Азова». На почве этого возник конфликт, переросший в массовую драку между двумя подразделениями ВС Украины.
В результате этой стычки травмы разной степени тяжести получили трое «азовцев» и двое военнослужащих 24-й ОМБр, сообщают в оборонном ведомстве Луганской Народной Республики.
Напомним, что отдельный отряд специального назначения «Азов», основанный в 2014-м году как «добровольческое» подразделение, известен по своим военным преступлениям на Донбассе и многочисленными скандалами, связанными с открытым декларированием неонацистских взглядов личным составом.
Также небоевыми потерями для ВСУ в зоне ООС закончилось празднование «дня государственного флага» ранее, 23 августа. Двое военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ поздно вечером самовольно оставили расположение своей части для приобретения спиртных напитков в городе Попасная. Капитан Бовтюк и солдат Василик направлялись в магазин, когда столкнулись с группой гражданских лиц.
Компания местных жителей выразила недовольство украинскими силовиками в связи с размещением техники ВСУ вблизи жилых домов. Это высказывание спровоцировало конфликт между гражданскими лицами и военнослужащими. В результате драки солдат Василик получил перелом челюсти, а у капитана Бовтюка диагностирована черепно-мозговая травма. На момент драки солдат и офицер 30-й ОМБр находились в состоянии алкогольного опьянения.
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Михо разложил яйца в разные корзины
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Пан президент, у вас символ порвался: ЧП в столице Украины (ФОТО)
В столице Украины в четверг, 27 августа, пришлось спустить самый большой флаг в стране, который был с помпой поднят всего четыре дня назад. «Технические причины» оказались весьма знаковыми: он порвался.
Киевские сотрудники коммунальных служб уточнили, что флаг начал рваться из-за ветра или из-за некачественного материала, и успокоили общественность заявлением о том, что в запасе есть ещё пять таких же флагов, пошитых из разных материалов (авось, какой-нибудь да окажется хорошего качества).
Впрочем, коммунальщики обещали вначале починить и вернуть на место тот, что есть.
А теперь поясним, в чём же знаковость ЧП. Дело в том, что на церемонии поднятия этого самого большого флага на самом большом флагштоке президент Украины Владимир Зеленский назвал его «символом сопротивления и борьбы за жизнь для Донбасса и Крыма».
«Мы благодарим всех, кто ценой собственной безопасности и жизни ежедневно защищает Украинское государство и украинский флаг. Защищает два символа: мирное голубое небо и желтое плодородное поле. И каждый раз, когда украинский флаг поднимается вверх, мы поднимаем глаза к небу с надеждой и верой в то, что на украинской земле наконец наступит мир. В том, что однажды наш флаг будет развеваться в Донецке, Луганске и Крыму. И в том, что под этим флагом будущие поколения счастливых украинцев будут жить много-много тысячелетий», — пафосно заявлял Зеленский во время церемонии.
И пока глава украинского государства лелеет надежды на то, что «жовто-блакытный» будет развеваться в столицах Республик Донбасса и Крыму, «прапору» не суждено было продержаться достойно на высоте даже в Киеве.
На инцидент с государственным флагом живо отреагировали в Сети.
«А вот от символов никуда не спрячешься. Зря, что ли, перед Януковичем двери в Раду закрылись…
А тут самый большой флаг Украины порвался», — прокомментировал происшествие представитель ЛНР в минской ТКГ Родион Мирошник.
«Такое чувство, что всё, к чему бы не притронулся Кличко, превращается в какую-то „тыкву“. Мягко говоря. Такой себе „Мидас наоборот“.
Вот и огромный флаг, презентованный на днях, не устоял и пары дней, порвавшись, судя по всему, под собственным весом из-за ветра. Стоимость всей конструкции (с кривым гербом, напомним) — почти 50 млн гривен», — написали, в свою очередь, авторы Telegram-канала Klymenko Time.
Украинский журналист Максим Назаров был лаконичен: «Два Виталькиных миллиона долларов позора», — подписал он опубликованные фотографии снятого флага.
Отметим, что история со «знаками» началась с кривой установки герба на этом флагштоке. И тогда же в комментариях к кадрам с кривым гербом предупреждали: что с таким почином следует ожидать, что флаг порвётся.
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