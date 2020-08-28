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Люди похожи на кур

14:16. 28 августа 2020 85 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Если оценивать степень сходства между организмом человека и животных на генетическом уровне, то окажется, что мы похожи на кур примерно на 70 процентов. 70% сходство с курицей — это еще не самое интересное. Геном человека примерно на 50% совпадает с геномом мушек дрозофил. Но и это еще не все. Если копнуть чуть глубже, то окажется, что существует 40% сходство между ДНК человека и огурца.

«Считается, что курица — это весьма глупая птица. Но в реальности это не так. Новые исследования подтверждают, что у кур очень хорошая, как для птиц, память, плюс они неплохо ориентируются на местности и даже обладают способностями к счету», — говорит Василий Ропий, глава куриной фермы.

Биолог Сергей Межжерин отметил, что идентичные гены, которые можно обнаружить в ДНК человека и курицы, отвечают, например, за работу системы метаболизма — то есть, за процессы переваривания и усваивания пищи, преобразования ее в энергию и выведения отходов. Другие физиологические механизмы человека и животных тоже во многом устроены аналогичным образом. Но чем можно объяснить сходство между геномами огурца и человека? В общем-то — тем же. Огурец, как и человек, способен дышать и расти, плюс, в нем происходит синтез таких же, как в человеческом организме ферментов.



Источник: http://nashaplaneta.su/blog/ljudi_pokhozhi_na_kur/2020-08-28-10827

Метки: версии, гипотезы, прогнозы

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 6124 5728
    KT 28 августа 2020 в 14:43

    “Но чем можно объяснить сходство между геномами огурца и человека?”
    Одно — всегда одно, и больше ничего. Лишь двое создают начало одного….)))
    Р.Тагор?

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  • 1639 1363
    Андрей Попов 28 августа 2020 в 14:49

    Есть версия: во время одной из планетарных катастроф погибли все виды животных и оставшиеся высокоразвитые люди путём генной инженерии из своих генов создали новых животных и растения.

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