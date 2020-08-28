«Считается, что курица — это весьма глупая птица. Но в реальности это не так. Новые исследования подтверждают, что у кур очень хорошая, как для птиц, память, плюс они неплохо ориентируются на местности и даже обладают способностями к счету», — говорит Василий Ропий, глава куриной фермы.

Биолог Сергей Межжерин отметил, что идентичные гены, которые можно обнаружить в ДНК человека и курицы, отвечают, например, за работу системы метаболизма — то есть, за процессы переваривания и усваивания пищи, преобразования ее в энергию и выведения отходов. Другие физиологические механизмы человека и животных тоже во многом устроены аналогичным образом. Но чем можно объяснить сходство между геномами огурца и человека? В общем-то — тем же. Огурец, как и человек, способен дышать и расти, плюс, в нем происходит синтез таких же, как в человеческом организме ферментов.

Источник: http://nashaplaneta.su/blog/ljudi_pokhozhi_na_kur/2020-08-28-10827