Лукашенко рассказал о «хорошем друге Путине» и российских солдатах на границе

В ходе сегодняшнего визита на предприятие молочной отрасли «Савушкин-Орша» президент Белоруссии Александр Лукашенко не только грозил Польше и Литве, но и рассказывал о «хорошем друге Владимире Путине».

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся.

Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем. Им (на Западе — прим. РВ) не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию.

Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией…

У нас договор (с Россией — прим. РВ). Говорю: давай думать, что будем делать. Он (Путин — прим. РВ) говорит: мы знаем, чего они хотят. Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились.

Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами.

Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства…

И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15–20 минут подлета до нашей территории.

Для меня это как главнокомандующего — вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать.

А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность.

И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», — заявил белорусский президент.

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