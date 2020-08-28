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Кому в Налоговой Руси жить хорошо, а кому нет. Владимир Туров

11:21. 28 августа 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

На кого в РФ ложится самая большая налоговая нагрузка. Как обстоят дела с налогами в остальном мире. Почему так велико количество людей, не платящих налоги и как рост налогов связан с другими экономическими показателями. Об этом и многом другом рассказывает юрист Владимир Туров.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u833Iqlu3cQ

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