Кому в Налоговой Руси жить хорошо, а кому нет. Владимир Туров
11:21. 28 августа 2020 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На кого в РФ ложится самая большая налоговая нагрузка. Как обстоят дела с налогами в остальном мире. Почему так велико количество людей, не платящих налоги и как рост налогов связан с другими экономическими показателями. Об этом и многом другом рассказывает юрист Владимир Туров.
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Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Портал Завтра.ру https://zavtra.ru/
#ДеньТВ #налоги #экономика #производство #бизнес
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