Кому в Налоговой Руси жить хорошо, а кому нет. Владимир Туров

На кого в РФ ложится самая большая налоговая нагрузка. Как обстоят дела с налогами в остальном мире. Почему так велико количество людей, не платящих налоги и как рост налогов связан с другими экономическими показателями. Об этом и многом другом рассказывает юрист Владимир Туров.Усилитель интернет-сигнала Street II Pro https://www.ys-system.ru/product/street_2_pro/Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BНовый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/Портал Завтра.ру https://zavtra.ru/#ДеньТВ #налоги #экономика #производство #бизнес

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u833Iqlu3cQ