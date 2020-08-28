Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Как прорубали окно на Восток

22:14. 28 августа 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: histrf.ru @ Владимир Иванов

17 апреля 1876 года скончался выдающийся русский адмирал, исследователь Дальнего Востока Геннадий Невельской. К сожалению, с  каждым годом становиться все больше и больше  забытых героев. Раз о них не пишут и не говорят то вроде и знать и не обязательно. Именно к таким людям относиться Геннадий Невельской, а ведь ему и его друзьям мы обязаны тому , что и на Востоке появилось окно, в новый мир и практически без единого выстрела Россия получила новые территории, как Приамурье, Приморье и Сахалин.

На Восток…

Все началось в первой половине XVII  века. Именно к этому времени относятся достоверные сведения о первых русских землепроходцах, достигших нынешних дальневосточных пределов России. Можно долго перечислять наших замечательных первопроходцев, оказавшихся на берегах Охотского моря, добравшихся до Камчатки и вышедших в Тихий океан. Именно  казаки под руководством Семена Дежнева  обогнули на кочах Чукотский полуостров и вышли в Тихий океан, доказав что существует пролив между Азией и Америкой. И только через 80 лет после Дежнева в 1728 году этим путем прошел русский командор  Витас Беринг. Во второй половине XVIII века растет интерес у России к освоению Камчатки, Курильских островов и Алеутских островов и полуострова Аляска.

Берега Дальнего Востока и Сахалина также не остались в стороне от исследований русских мореплавателей. Еще в середине XVII века русские путешественники Василий Поярков, а чуть позже и Ерофей Хабаров сообщали, что живущие по берегам Амура натки и гиляки никакой власти над собой не знают, а стало быть,  не принадлежат Китаю. Последующие экспедиции Крузенштерна, Гаврилова и других путешественников подтвердили, какие огромные территории находятся на Дальнем Востоке. Парадоксально, но до XIX  века эти земли не входили в состав Российской империи. Проблема была в том, что к тому времени не было четких границ с Китаем, а чтобы не создавать дипломатических проблем наши соотечественники опасались начинать там хозяйственную деятельность.

А почему бы и нет…

Помог случай. В 1840 году Англия объявила войну Китаю и заставила его открыть порты для европейских купцов. Но вот русских купцов среди приглашенных не было. Это очень задело Петербургских правителей и они вспомнили, что Амур и Приамурский край для России очень важен. Среди тех, кто был сторонником присоединения этих  земель к России,  был и адмирал Геннадий Иванович Невельской.

О Петербургских «государственниках» мы рассказывать не будем, а вспомним,  как все начиналось у Геннадия Ивановича. В 1846 году вновь испеченный капитан-лейтенант Невельской стал командиром военного транспорта «Байкал». На следующий год его отправили с грузом из Петербурга на Камчатку. Невельской решил воспользоваться случаем и совместить приятное с полезным. Ему очень хотелось заняться изучением устья реки Амур, который до этого времени вообще считался непригодным для судоходства. Предварительно Невельской заручился поддержкой губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева и начальника главного морского штаба А. С. Меньшикова. Но этого было мало, и он отправил высочайшее прошение Николаю I о разрешении на проведении экспедиции.

Время шло, от властей никаких разрешений не поступило,  и Невельской решил действовать самостоятельно. В июне «Байкал» достиг Сахалина и направился в Амурский лиман. Экспедиция принесла потрясающие результаты. Оказалось, что Сахалин это остров, Амур судоходная река, имеющая выход в море. И самое главное, что в этих районах нет китайских войск и никаких пограничных знаков. В августе 1850 года Невельской основывает Николаевский пост, который позднее станет городом Николаевском на Амуре и поднял русский военно-морской флаг и объявил все эти земли русской территорией.

Такой патриотический поступок был не понят чиновниками из Петербурга. В их «государственных умах» не укладывалось, как это мировые державы с боями расхватывают «ничейные земли», да и Китай до сих пор ничего здесь не захватил, а русский капитан принес все это на блюдечке с голубой каемочкой.  Было принято единственно верное для чиновников решение. За самоуправство Невельского разжаловать в матросы. За адмирала вступился сам Николай I. Он счел поступок Невельского «молодецким, благородным и патриотическим». Но в истории осталась фраза начертанная императором на докладе Особого комитета «Где поднят  русский флаг, там он спукаться не должен».

Эпилог

В 1951 году Г. Невельской вновь отправляется на Дальний восток с целью уже детального описания осваиваемых территорий. Еще несколько лет он смог посвятить Дальнему Востоку, но подорванное  в дальних походах здоровье все больше заставляло его сидеть на берегу. Пришлось отказаться от плаваний, и он больше занимал различные должности в научных обществах и систематизировал данные собранные в ходе экспедиций. В 1874 году ему было присвоено звание адмирал. В 17 апреля 1876 года Геннадия Ивановича не стало. Ему было всего 62 года.

А Край, подаренный России Геннадием Невельским, стал крупнейшим экономическим районом страны. Не каждое государство может сравниться с ним по своей территории, а это 6.2 миллиона кв. километров (34.4 % территории России) и богатейшие природные ресурсы. Сегодня это центр, который становиться конкурентоспособным в масштабах всего Азиатско-Тихоокеанского района.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Современное рабство — какое оно?
... и Бразилии. Рабство на Древнем Востоке имело много отличительных черт.Современное... порабощение произошло после того, как Петр I прорубил «окно в Европу».А Европа...ekonomopolitika/) мы писали, что Романовы, прорубив «окно в Европу», воспользовались разницей в...
Современное рабство — какое оно?
... и Бразилии. Рабство на Древнем Востоке имело много отличительных черт.Современное... порабощение произошло после того, как Петр I прорубил «окно в Европу».А Европа...ekonomopolitika/) мы писали, что Романовы, прорубив «окно в Европу», воспользовались разницей в...
Вода сама себе царь в 260 языках мира
..., сети или бельё; АРДАНЬ – крещенская прорубь, отсюда – Иордань и библ. Иордан... входит в такие понятия, как: «цвести», «светать», «восток», «восход солнца», «возникать», «мираж...) ВОДА-жидкость-озеро; (любопытно, что «окно» по-таитянски - haʻamāramarama, т. е...
Гром камень или подводная лодка в степях Украины?
... упорно вещают, : "В Европу прорубить окно" — крылатая фраза из поэмы А...приставку к постаменту, которая как бы образует очень замысловатую ...наклонился (или вообще упал), как говорится находился в аварийном ...с северо-запада на юго-восток. В этом направлении и...
Иду на вы!
... прошлое, и только Пётр I «прорубил окно в Европу». И только следуя..., закрывавший пути русскому купечеству на Восток, ликвидировал силу, всегда готовую нанести...) источников, которые стремились изобразить русских как «диких варваров», «тавроскифов», врагов ...
Иван IV Васильевич Грозный - прародитель Российской империи
... бояре представляли собой как сказали бы сегодня олигархическое... разгромлены. После того как артиллерийский огонь разрушил часть...было заинтересовано в нем как правителе, способном покончить ... истории Государства Российского. Прорубив "окно на Восток и на Юг",...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)