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Из грязи в князи

09:14. 28 августа 2020 76 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Мальчик, которого мать оставила умирать в мусорке, выжил и стал миллиардером


В 1989 году во Флориде местная жительница родила крепкого, здорового малыша и спустя несколько часов после родов… оставила его умирать в мусорном баке! Непутевая мамаша даже и представить не могла, кем станет ее нелюбимый сын в будущем: настоящим миллионером.

На истошные крики, доносящиеся из мусорного бака, подбежал прохожий, обнаружил там малыша и срочно вызвал полицейских. Ребенка госпитализировали с незначительными травмами.


Вскоре Фредди Фиггерсу подобрали новую любящую семью, которая души не чаяла в мальчике.

Однако он вспоминает, что его детство было по-настоящему трудным. Как только знакомые Фредди узнали, что его нашли в мусорном баке, к нему крепко прикрепился ярлык отброса.

- Когда стал чуть постарше, родители рассказали, что случилось со мной. В детстве я много переживал из-за этого и, честно говоря, жутко стеснялся, – со слезами на глазах рассказывает Фиггерс.

Время шло, и когда мальчику исполнилось 9 лет, приемный отец решил подарить ему компьютер. Благодаря этому подарку мальчик понял, что хочет связать свою жизнь с технологиями.

Уже в возрасте 13 лет Фредди самостоятельно чинил компьютеры по всему городу, а в 15 основал собственную компанию, занимающуюся ремонтом сложной техники. Сначала базировалась она в гостиной у него дома.

Спустя несколько лет парень изобрел GPS-трекер, который вставляется в ботинки. Эта инновационная технология оказалась востребованной на рынке, счастливчик получил за неё 2,2 миллиона долларов (140 млн рублей), пишет World Of Buzz.


Сейчас Фредди глава крупной телекоммуникационной компании Figgers Wireless: стоимость фирмы превышает 62 миллиона долларов
Фото: Twitter.com

Сейчас Фредди глава крупной телекоммуникационной компании Figgers Wireless. По последним данным, стоимость фирмы превышает 62 миллиона долларов (около 4 миллиардов рублей)!

- Лучшее, что может сделать человек, — это оказать положительное влияние на другого, – рассказал Фредди и отметил, что его приемные родители оказали на него положительное влияние и в их честь мужчина открыл благотворительный фонд The Figgers Foundation.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10560704.html

Метки: истории, миллиардеры

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3314 2516
    Игорь 28 августа 2020 в 9:25

    Был случай аналогичный я котенка черного засунул в старую прокопченую печку что в подъезде на выброс стояла. Кот устроил такой концерт что буквально в тот же вечер 31 декабря обрёл себе новую семью.

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