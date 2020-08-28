Фаина Раневская была актрисой от Бога. Она не играла — она жила своими ролями. Была умна и остроумна, невероятно упорна и талантлива, она могла отправить в нокаут одним только взглядом или острым словцом. За шестьдесят лет актерской карьеры она сыграла десятки ролей на театральной сцене и около тридцати — в кино. Почти всегда ей доставались роли второго плана, но своим актерским мастерством она часто затмевала главных героев.Актриса была удостоена звания Народной артистки СССР (1961) и трех Сталинских премий.



Фаина Георгиевна Раневская (настоящая фамилия Фельдман) родилась 27 августа 1896 года в Таганроге в состоятельной еврейской семье. Она обучалась в Мариинской женской гимназии, а после окончания учёбы в этом заведении записалась на занятия в театральную студию. Свою карьеру актрисы начала в провинциальных театрах за два года до революции 1917 года. Актриса работала во многих театрах страны, почти четверть века Фаина Георгиевна была в Театре имени Моссовета. «Я в своей жизни не сделала 99 процентов из ста», — говорила она с сожалением. Но и сыгранные ею роли сделали Раневскую одной из самых известных и узнаваемых отечественных актрис. Начиная с 1934 года, Раневская снималась в кино. Первой ее работой в кинематографе стала роль госпожи Луазо в немом фильме «Пышка» по произведению Ги де Мопассана. Именно тогда ее заметили не только зрители, но и режиссеры. Фаина Георгиевна в кино играла не так часто, как в театре. Но зрители запомнили ее ярких персонажей: вспыльчивую Лялю в комедии «Подкидыш», экономку Маргариту Львовну в музыкальной комедии «Весна», злую мачеху в сказке «Золушка», предприимчивую Маргариту из «Легкой жизни» и многих других. Принимала участие в озвучивании мультфильмов ("Сказка о царе Салтане", 1943; Фрекен Бок в "Карлсон вернулся", 1970).



Раневская была из тех людей искусства, что считают свой талант проклятьем. «Кто бы знал мое одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной…», – сказала она однажды. И вправду – одиночество её было просто космическим. Ни мужа, ни детей, ни одного близкого человека. Так или иначе, единственным существом, скрашивавшим одиночество актрисы, была подобранная ею дворняжка.

Умерла Фаина Георгиевна 19 июля 1984 года после перенесенных инфаркта и пневмонии, ей было 87 лет.

Источник: http://nashaplaneta.su/blog/faina_ranevskaja/2020-08-28-10813