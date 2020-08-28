Донбасс: люди-невидимки

Киев начинает официально лишать население Юго-Востока гражданских прав.

Команда Владимира Зеленского пошла на противоправные действия, на которые не решался даже ультраправо-популистский режим Петра Порошенко. Украинский Центризбирком официально лишил права голоса население подконтрольной Киеву части Донбасса, а Минюст прорабатывает вопрос снятия с выборов двух популярных политических сил, совокупный рейтинг которых выше, чем у пропрезидентской партии «Слуга народа».

О решении Центральной избирательной комиссии Украины отменить очередные местные выборы в 18 «громадах» Донбасса стало известно 14 августа. По словам оппозиционных журналистов, оно прозвучало, словно гром среди ясного неба. Речь идет о 10 административных единицах Донецкой области (Светлодарская, Торецкая, Волновахская, Угледарская, Авдеевская, Марьинская, Мирненская, Ольгинская, Сартанская, Очеретинская «территориальные громады») и 8 — в Луганской (Горская, Лисичанская, Попаснянская, Северодонецкая, Счастьенская, Нижнетепловская, Станично-Луганская, Широковская «громады»).

Совокупное количество избирателей на очерченной ЦИК «территории без выбора» составляет порядка 500 тыс. человек. Принимая решение об отмене выборов, Центризбирком ссылался на региональные военно-гражданские администрации, а те в свою очередь — на полицию и Службу безопасности Украины.

Мол, в связи с «агрессией» провести выборы и обеспечить безопасность граждан не представляется возможным. Однако, как заметили журналисты украинского издания «Страна», решение основывается на явном подлоге — выводы киевских силовиков касались территории республик Донбасса, но никак не подконтрольных Киеву районов. Тем более, что выборы в них ещё в прошлом году благополучно проходили.

«Военно-гражданские администрации имеют право давать заключение о возможности проведения безопасных выборов или невозможности проведения безопасных выборов. В выводах Донецкой и Луганской ВГА приводятся аргументы правоохранительных органов, в которых говорится, что именно на неподконтрольной территории невозможно провести выборы. О той территории, которая подконтрольна Украине, они не говорят ничего. Это манипулятивный момент. Во-вторых, ЦИК заявила, что они не имеют полномочий проверять данные. Но при этом ЦИК имеет полное право запрашивать эти данные. Что им мешало направить запросы в Минобороны или Генеральный штаб, чтобы уточнить ситуацию именно на подконтрольных территориях? Таким образом, решение об отмене выборов — полностью манипулятивное, преждевременное, не основывается ни на каких объективных выводах и очевидно принято, чтобы сфальсифицировать выборы», — приводит «Страна» слова адвоката Артема Захарова.

Опрошенные изданием эксперты обращали внимание также на то, что в регионе сейчас действует режим прекращения огня, а ряд населенных пунктов, которые затронет отмена выборов, вообще лежат вдалеке от линии соприкосновения между частями ВСУ и народной милиции.

«Преступление совершено в интересах президента Зеленского и правящей партии «Слуга народа». По надуманным мотивам отменить выборы — это уже слишком! Даже Порошенко со своим БПП на такое не решался. А эти решились», — заявил народный депутат от партии «Оппозиционной платформе — За Жизнь» Ренат Кузьмин.

Причина отмены выборов, по мнению аналитиков, кроется вовсе не в обеспечении безопасности людей, а в реальном рейтинге центральной власти на обсуждаемых территориях.

Во втором туре президентских выборов 2019 года местное население, в надежде на изменение государственной политики и отход от нацистского курса, массово голосовало за Владимира Зеленского, однако он надежды народа не оправдал. Война, насильственная украинизация и снос памятников никуда не делись. И уже на досрочных выборах в Верховную раду в регионе убедительно победила ОПЗЖ, примерно в два раза опередив «прозеленковскую» «Слугу народа». В подконтрольной Киеву части Луганщины ОПЗЖ набрала около 50%, а в «украинских» районах Донецкой области — 43%. По одномандатным округам Донбасса команда Зеленского и вовсе смогла провести всего одного депутата-мажоритарщика.

14 августа 2020 года агентство «Active Group» обнародовало результаты опросов, свидетельствующие о том, что местные выборы по всему Востоку Украины выигрывает ОПЗЖ, набирающая в среднем более 32% голосов избирателей. Еще около 5% берет также находящаяся в оппозиции к действующей власти «Партия Шария». Конкретно в Донбассе рейтинг оппозиции ещё выше — он составляет более 50%. Шансы «Слуги народа» и других прозападных сил получить контроль над местными советами Востока — практически равен нулю. При таком огромном перевесе оппозиции Зеленскому не помогут никакие фальсификации.

Очевидно, поэтому власть и пошла на беспрецедентное решение, лишив, вопреки законам и здравому смыслу, конституционного права выбора население по территориальному признаку.

Если оппозиции не удастся добиться восстановления права на выборы, вся власть в «громадах» будет принадлежать управляемым силовиками военно-гражданским администрациям. Фактически речь будет идти о личной диктатуре Зеленского.

«Они понимают, что проиграют там с разгромным результатом. Настолько разгромным, что пошли на прямое унижение избирателя, наплевали на все нормы закона, и подписали это антинародное постановление. Они показали, что люди Донбасса для них не в приоритете», — заявил, выступая в эфире телеканала «НАШ» сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

Он подчеркнул цинизм официального Киева и заметил, что после такого о доверии местных жителей к украинским властям говорить не приходится.

«Власть продолжает дискриминировать население неблагонадежного региона. Ещё пару слов к отмене выборов на Донбассе. Все мы прекрасно понимаем, что такое было бы невозможно в другом регионе — скажем, в Черновицкой или во Львовской области. Не важно, будь там стрельба, мор, глад, потоп или падение небесного тела (…). Это значит, что из войны не сделано никаких выводов, и власти по-прежнему готовы дискриминировать жителей политически неблагонадежного региона, обращаясь с ним, как с завоеванным и чужим. Мнение местных жителей никого не волнует, их права — тоже. Тем более, что любой протест сразу объявят инспирированным Россией сепаратизмом. Ну а потом можно пойти дальше — скажем, пенсионеры тоже неправильно голосуют», — саркастично подметил в своем блоге украинский журналист Андрей Манчук.

И действительно, лишить права голоса жителей одного только Донбасса киевской власти показалось мало. Общественный совет при Министерстве юстиции Украины официально рекомендовал ведомству запустить процедуру полного запрета деятельности ОПЗЖ и «Партии Шария».

По мнению членов наблюдательного органа при киевском Минюсте, данные политические силы якобы призывают к нарушению суверенитета и территориальной целостности «незалежной». Причем конкретные призывы, не понравившиеся «министерским активистам», бьют все рекорды по уровню политического цинизма. Например, членам совета не нравятся призывы… восстановить выплату пенсий всем живущим в Донбассе старикам. «Патриотов» нисколько не волнует тот факт, что речь идет о людях, десятилетиями плативших отчисления в пенсионный фонд именно Украины.

Представители ОПЗЖ и «шариевцы» усмотрели в движениях Минюста истерику Зе-команды и попытку недобросовестной конкурентной борьбы. Оппозиционеры потребовали от Зеленского остановить политические репрессии и отправить в отставку руководство Министерства юстиции. Но перспектива конструктивной реакции на эти призывы со стороны самого украинского президента вызывает сильное сомнение.

Если власть спокойно позволяет себе лишить права выбора жителей целого региона и пытаться снять с выборов партии, пользующиеся поддержкой нескольких миллионов избирателей, то точка морального невозврата для нее пройдена.

Впрочем, то, чем занимается Зе-команда, прекрасно вписывается в общую концепцию отношения Киева к русскоязычным жителям Юго-Востока и крымчанам, которых украинские власти считают «предателями».

Практически синхронно с мерами, направленными против электората ОПЗЖ и избирателей Донбасса, киевский режим без всяких на то оснований полностью перекрыл границу с российским Крымом, а также принял решение о принудительном переводе украинских граждан с «бумажных» паспортов на ID-карты. Причем население ЛДНР в нормативных актах по «пластиковым картам» уже никак не фигурирует. Получается, что Киев де-факто смирился с тем, что жители Донецка и Луганска считают себя гражданами республик либо Российской Федерации (те, кто успел уже вступить в гражданство РФ), и не видит в них соотечественников. Отлично. Но зачем тогда в принципе вести дело с Донбассом, если все и так ясно?

Мы можем наблюдать за тем, как официальный Киев делит тех, кто до 2014 года были гражданами одной страны Украины как минимум на три сорта. Самые ненавистные и не засуживающие вообще никаких прав, по мнению киевских властей, это жители регионов, которые после «майдана» де-юре или де-факто вышли из-под юрисдикции Киева. По мнению свидомых патриотов, крымчан и обитателей Донбасса можно и нужно безнаказанно убивать, лишать любых элементарных прав, унижать и грабить. Русскоязычное население Юго-Востока следует превратить в подобие спартанских илотов, лишив политических и культурных прав и заставив на себя работать. Выше всех в этой социальной иерархии, как полагают киевские чиновники, должны стоять жители националистического северо-запада, и, особенно, — веками находившейся то в польском, то в австрийском рабстве — Галичины.

Фактически происходит легализация дикого и варварского режима апартеида. Приверженность идеям легально зарегистрированной партии или даже проживание в «неправильном» регионе может стоить человеку гражданских прав, а то и жизни.

Что дальше? Газовые камеры? Крематории для неугодных? Краны с надписью «вода только для галичан»? Скажете — абсурд? Но разве то, что происходит на Украине сейчас, не показалось бы абсолютной дикостью всего какие-нибудь шесть лет назад?

При этом коллективный Запад, наблюдая за всем происходящим в Незалежной, делает вид, что ничего особенного не происходит…

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Источник: https://nstarikov.ru/donbass-ljudi-nevidimki-118536