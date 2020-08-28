Премьер-министр Японии Абэ уходит в отставку по состоянию здоровья.По его словам, он сейчас находится в таком состоянии, когда он не может принимать решения. Поиски преемника уже идут.Абе с нулевых болеет язвенным колитом и в 2006-м году он как раз по причине болезни уже оставлял пост.С тех пор, медицина продвинулась, но видимо полностью залечить болячку не удалось.Абэ запомнился настойчивыми попытками получить у России Курилы, но в конечном итоге его линия потерпела крах и острова он не получил, чем вызвал серьезное раздражение как в правящей партии, так и среди националистов. Также остались без успеха уменьшить зависимость Японии от США, как и ранее – Япония остается государством с ограниченной субъектностью – принципиально Абэ изменить этого не смог.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6127288.html