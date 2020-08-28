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Абэ уходит

10:04. 28 августа 2020 64 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Премьер-министр Японии Абэ уходит в отставку по состоянию здоровья.
По его словам, он сейчас находится в таком состоянии, когда он не может принимать решения. Поиски преемника уже идут.
Абе с нулевых болеет язвенным колитом и в 2006-м году он как раз по причине болезни уже оставлял пост.
С тех пор, медицина продвинулась, но видимо полностью залечить болячку не удалось.

Абэ запомнился настойчивыми попытками получить у России Курилы, но в конечном итоге его линия потерпела крах и острова он не получил, чем вызвал серьезное раздражение как в правящей партии, так и среди националистов. Также остались без успеха уменьшить зависимость Японии от США, как и ранее – Япония остается государством с ограниченной субъектностью – принципиально Абэ изменить этого не смог.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6127288.html

Метки: абэ, курилы, Россия, США, Япония

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 11328 9184
    Айва 28 августа 2020 в 14:32

    Такая нервная работа не для больных язвенным колитом, сколько он смог продержаться, удивительно! Японец, что сказать, терпеливый, ведь обострение этого заболевания по ощущениям вполне сравнимо с харакири…

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