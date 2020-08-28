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1985-1991. «Glasnost und Perestroika».1990. После Чернобыля

09:12. 28 августа 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


01. Люди идут по дороге к 30-километровой закрытой зоне вокруг Чернобыльской АЭС


02. Охраняемый вход в 30-километровую закрытую зону вокруг Чернобыльской АЭС


03. Разрушенный 4-й блок Чернобыльской АЭС


05. Работник Чернобыльской станции измеряет уровень радиации на земле в городе, заброшенном после катастрофы


07. Работница Чернобыльской АЭС в раздевалке, где меняют одежду перед выходом на работу. 3 энергоблока все еще работают


08. Работники Чернобыльской АЭС в диспетчерской. Люди все еще работают, им выплачивается двойная заработная плата за работу на станции после аварии


09. Охранник на 4 блоке Чернобыльской АЭС во время аварии получил большую дозу радиации


11. Мальчик на улице возле своей квартиры. Счетчик Гейгера регистрирует исходящее от бетонного тротуара превышение в 250 раз нормального уровня радиации


12. Мария Миньянок, единственная жительница заброшенного села в 30-километровой закрытой зоне вокруг Чернобыльской АЭС


13. Местные жители на автобусной остановке в районе, пострадавшем от аварийного выброса радиации


14. Школьник ежедневно убирает свой класс после окончания занятий, чтобы удалить радиоактивную пыль, в районе рядом с Чернобыльской АЭС


15. Детский сад в городе в 15 км к юго-западу от Чернобыльской АЭС


16. Детский сад в городе в 15 км к юго-западу от Чернобыльской АЭС. В первоначально расчитанном на 30 человек саду, сейчас 8 детей


17. Пациенты детской больницы, созданной для лечения детей, больных лейкемией


19. Мать со своим больным ребенком в детской больнице, созданной для лечения детей, больных лейкемией


21. Настя Жихова и ее мать в детской больнице, созданной для лечения детей, больных лейкемией


22. Ребенку делают проверку щитовидной железы в детской поликлинике, где обследуются дети из районов вблизи Чернобыльской АЭС


23. Ребенка проверяют на респираторные заболевания в детской поликлинике, где обследуются дети из районов вблизи Чернобыльской АЭС


24. Палата в рабочей больнице Чернобыльской АЭС, где рабочие, находившиеся там во время радиационной аварии, живут 1 месяц в году


25. Работницы колхоза с молоком, которое поступает от коров, пасущихся в 30-километровой закрытой территории вокруг Чернобыльской АЭС

Источник: https://humus.livejournal.com/7371285.html

Метки: история, Россия, фото

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