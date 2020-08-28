1985-1991. «Glasnost und Perestroika».1990. После Чернобыля



01. Люди идут по дороге к 30-километровой закрытой зоне вокруг Чернобыльской АЭС



02. Охраняемый вход в 30-километровую закрытую зону вокруг Чернобыльской АЭС



03. Разрушенный 4-й блок Чернобыльской АЭС



05. Работник Чернобыльской станции измеряет уровень радиации на земле в городе, заброшенном после катастрофы



07. Работница Чернобыльской АЭС в раздевалке, где меняют одежду перед выходом на работу. 3 энергоблока все еще работают



08. Работники Чернобыльской АЭС в диспетчерской. Люди все еще работают, им выплачивается двойная заработная плата за работу на станции после аварии



09. Охранник на 4 блоке Чернобыльской АЭС во время аварии получил большую дозу радиации



11. Мальчик на улице возле своей квартиры. Счетчик Гейгера регистрирует исходящее от бетонного тротуара превышение в 250 раз нормального уровня радиации



12. Мария Миньянок, единственная жительница заброшенного села в 30-километровой закрытой зоне вокруг Чернобыльской АЭС



13. Местные жители на автобусной остановке в районе, пострадавшем от аварийного выброса радиации



14. Школьник ежедневно убирает свой класс после окончания занятий, чтобы удалить радиоактивную пыль, в районе рядом с Чернобыльской АЭС



15. Детский сад в городе в 15 км к юго-западу от Чернобыльской АЭС



16. Детский сад в городе в 15 км к юго-западу от Чернобыльской АЭС. В первоначально расчитанном на 30 человек саду, сейчас 8 детей



17. Пациенты детской больницы, созданной для лечения детей, больных лейкемией



19. Мать со своим больным ребенком в детской больнице, созданной для лечения детей, больных лейкемией



21. Настя Жихова и ее мать в детской больнице, созданной для лечения детей, больных лейкемией



22. Ребенку делают проверку щитовидной железы в детской поликлинике, где обследуются дети из районов вблизи Чернобыльской АЭС



23. Ребенка проверяют на респираторные заболевания в детской поликлинике, где обследуются дети из районов вблизи Чернобыльской АЭС



24. Палата в рабочей больнице Чернобыльской АЭС, где рабочие, находившиеся там во время радиационной аварии, живут 1 месяц в году



25. Работницы колхоза с молоком, которое поступает от коров, пасущихся в 30-километровой закрытой территории вокруг Чернобыльской АЭС



Источник: https://humus.livejournal.com/7371285.html