1985-1991. «Glasnost und Perestroika».1990. После Чернобыля
01. Люди идут по дороге к 30-километровой закрытой зоне вокруг Чернобыльской АЭС
02. Охраняемый вход в 30-километровую закрытую зону вокруг Чернобыльской АЭС
03. Разрушенный 4-й блок Чернобыльской АЭС
05. Работник Чернобыльской станции измеряет уровень радиации на земле в городе, заброшенном после катастрофы
07. Работница Чернобыльской АЭС в раздевалке, где меняют одежду перед выходом на работу. 3 энергоблока все еще работают
08. Работники Чернобыльской АЭС в диспетчерской. Люди все еще работают, им выплачивается двойная заработная плата за работу на станции после аварии
09. Охранник на 4 блоке Чернобыльской АЭС во время аварии получил большую дозу радиации
11. Мальчик на улице возле своей квартиры. Счетчик Гейгера регистрирует исходящее от бетонного тротуара превышение в 250 раз нормального уровня радиации
12. Мария Миньянок, единственная жительница заброшенного села в 30-километровой закрытой зоне вокруг Чернобыльской АЭС
13. Местные жители на автобусной остановке в районе, пострадавшем от аварийного выброса радиации
14. Школьник ежедневно убирает свой класс после окончания занятий, чтобы удалить радиоактивную пыль, в районе рядом с Чернобыльской АЭС
15. Детский сад в городе в 15 км к юго-западу от Чернобыльской АЭС
16. Детский сад в городе в 15 км к юго-западу от Чернобыльской АЭС. В первоначально расчитанном на 30 человек саду, сейчас 8 детей
17. Пациенты детской больницы, созданной для лечения детей, больных лейкемией
19. Мать со своим больным ребенком в детской больнице, созданной для лечения детей, больных лейкемией
21. Настя Жихова и ее мать в детской больнице, созданной для лечения детей, больных лейкемией
22. Ребенку делают проверку щитовидной железы в детской поликлинике, где обследуются дети из районов вблизи Чернобыльской АЭС
23. Ребенка проверяют на респираторные заболевания в детской поликлинике, где обследуются дети из районов вблизи Чернобыльской АЭС
24. Палата в рабочей больнице Чернобыльской АЭС, где рабочие, находившиеся там во время радиационной аварии, живут 1 месяц в году
25. Работницы колхоза с молоком, которое поступает от коров, пасущихся в 30-километровой закрытой территории вокруг Чернобыльской АЭС
Мы в социальных сетях