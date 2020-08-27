Зачем Грефу “Союзмультфильм” ?

Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации? Где все имеют возможность получать напрямую информацию, а не через специально обученных политологов, через СМИ, которые как бы независимы ? Л юди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания !

Стране не нужны образованные, всесторонее развитые умные люди. Ведь ими сложно управлять! ".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-56-hDIW2QM