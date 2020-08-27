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Зачем Грефу “Союзмультфильм” ?

20:36. 27 августа 2020 92 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

 

scale_1200

Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации? Где все имеют возможность получать напрямую информацию, а не через специально обученных политологов, через СМИ, которые как бы независимы ? Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания
Стране не нужны образованные, всесторонее развитые умные люди. Ведь ими сложно управлять! ".
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-56-hDIW2QM

Метки: власть, общество

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