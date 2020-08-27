Зачем Грефу “Союзмультфильм” ?
20:36. 27 августа 2020 92 просмотра 3 коммент. Опубликовал: Серый
Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации? Где все имеют возможность получать напрямую информацию, а не через специально обученных политологов, через СМИ, которые как бы независимы ? Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания!
Стране не нужны образованные, всесторонее развитые умные люди. Ведь ими сложно управлять! ".
Греф ПРАВ.
Если чел-у покалечить мозг он станет Серым.
И это навсегда
А ты уверен,что мозг покалечен не у тебя?
Что уже и малышей контролировать разучились – что они смотрят? Да одних только годных советских мультиков на три жизни хватит. Сами уперлись в свои гаджеты, а потом начинается:
Да из-за таких как ты,
такие как я
становятся такими как он!