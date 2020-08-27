США ввели санкции против российских НИИ — реакция Москвы

Министерство торговли США ввело санкции против трех российских научно-исследовательских институтов, которые подозревают в связях с российскими программами химического оружия и биологических вооружений.

Об этом сообщается на сайте министерства торговли США.

Комитет по проверке конечных пользователей США (ERC) решил добавить в «черный список» санкций 33-й Научно-исследовательский и испытательный институт, 48-й Центральный научно-исследовательский институт (Киров), 48-й Центральный научно-исследовательский институт (Сергиев Посад), 48-й Центральный научно-исследовательский институт (Екатеринбург) и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, находящийся в России.

В частности, у Минторговли США есть основания полагать, что 33-й научно-исследовательский и испытательный институт и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий является являются объектами Министерства обороны РФ, связанными с российской химической программой и полигоном для испытаний химического оружия.

По мнению американского торгового ведомства, 48-й Центральный научно-исследовательский институт (Киров), 48-й Центральный научно-исследовательский институт (Сергиев Посад) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт в Екатеринбурге — объекты Минобороны, связанные с российской программой создания биологического оружия.

33-й ЦНИИ является ведущим НИИ в области радиационной, химической и биологической защиты, 48-й ЦНИИ — главный разработчик в России средств защиты от наступательного биологического вооружения, участвовавший и в разработке вакцины от коронавируса вместе с Центром имени Гамалеи. Между тем ГосНИИОХТ является головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, используемых на российских объектах по уничтожению химоружия. СМИ писали, что в филиале этого НИИ в Шиханах (Саратовская область) разрабатывался яд «Новичок».

В черном списке, в котором, помимо российских, оказались и десятки организаций из КНР, Гонконга, Индонезии, Малайзии, Омана, Пакистана, ОАЭ, Франции и Швейцарии.

Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии

Это решение прокомментировал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более, что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие „наличия весомых оснований полагать”.



При этом игнорируется тот факт, что международное сообщество в лице Организации по запрещению химического оружия еще в 2017 г. подтвердило полное выполнение Россией положений соответствующей Конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия. Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям.

Подчеркну, что на сегодняшний день Соединенные Штаты остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и под различными предлогами затягивают с их уничтожением.

Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации».

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