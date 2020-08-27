Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Собаке собачья смерть сказал следователь. Военные истории

20:33. 27 августа 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Jr9AVheLbpM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Характеристики объектов.
...большинство (более мягко сказать, не всегда правильно... через речку по-собачьи на медведя. Медведь...характеру, а собака она есть собака. Что тут ...разрядка (может наступить смерть), так и перезарядка...., психиатры, криминалисты, следователи и другие специалисты. И...
Феномен Юрия Горного
... рояле "чижика-пыжика" или "собачий вальс" - увы, никакой гипнотизер... Войтенко вплоть до своей смерти оставался самым популярным гипнотизером...мне пришлось сыграть роль следователя. Нужно сказать, что этого я ... пол. Не здесь ли собака зарыта? Одну девушку, с...
Подборка из соцсетей: Суд против ТНТ, приложение TikTok и безопасность детей
... представили героическую смерть от холодных ... имена больше напоминают собачьи клички : Егор ...сети «Вконтакте». Правильнее будет сказать – привлекло название – ...коих сейчас как собак нерезанных, не так... – родители и следователи начинают восстанавливать картину ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)