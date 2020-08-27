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Российские резервы Лукашенко

14:06. 27 августа 2020 203 просмотра 9 коммент. Опубликовал:


В России создан силовой резерв для помощи Белоруссии, на случай, если ситуация там выйдет из под контроля.
Резерв создан по просьбе Лукашенко.

В России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Белоруссии. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам главы государства, резерв из числа российских силовиков был создан по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля… Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою», — подчеркнул Путин.

https://lenta.ru/news/2020/08/27/reserv/ – цинк

Толстый намек на то, что если с подавлением беспорядков не будут справляться белорусские силовые структуру, туда по просьбе Лукашенко зайдут российские. Но пока что МВД и КГБ Белоруссии более-менее справляются самостоятельно и если там не произойдет каких-то форс-мажоров, то резервы из России скорее всего Батьке не понадобятся. Но стоит держать в уме, что такая опция появилась и просьба Лукашенко о появлении данной опции была удовлетворена.

Кроме прочего, данное заявление это сигнал внешним спонсорам протестов, что если они слишком сильно будут шатать Батьку, то вопросом уже напрямую займется Россия, ссылаясь на договоренности с Лукашенко и документы Союзного Государства.

PS. Путин заявил, что задержание ЧВКшников в Белоруссии было результатом спец.операции США и Украины.
PS2. Путин также заявил, что Лукашенко готов всерьез рассмотреть вопрос Конституционной реформы в Белоруссии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6126588.html

Метки: белоруссия, лукашенко, протесты, Путин, Россия

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