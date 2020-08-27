Путин поможет, Не есть из помойки, Женские миллиарды // Галопом по Европам #284

В этом выпуске:- Российские банки осенью могут недосчитаться 180 миллиардов кредитных рублей;- В счетной палате выяснили – более 500 предприятий с госучастием в последние три года не перечисляли дивиденды в бюджет;- 37 стран, входящих в ОЭСР, за второй квартал потеряли почти 10 процентов своего ВВП;- Франция, Греция, Италия и Кипр проводят военные учения в Средиземном море;- 24 китайские компании внесены в черный список США за строительство искусственных островов в южно-китайском море;- В санкционные списки США попали и 5 российских НИИ;- Форбс обновил рейтинг богатейших женщин России;- Бывший гендиректор РКК «Энергия» Солнцев задержан по в хищениях на миллиард рублей;- В Подмосковье накрыли очередной нелегальный дом престарелых – 13 человек жили в обычном особняке._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xl51LISSkYY