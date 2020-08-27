Путин поможет, Не есть из помойки, Женские миллиарды // Галопом по Европам #284
20:32. 27 августа 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Российские банки осенью могут недосчитаться 180 миллиардов кредитных рублей;
- В счетной палате выяснили – более 500 предприятий с госучастием в последние три года не перечисляли дивиденды в бюджет;
- 37 стран, входящих в ОЭСР, за второй квартал потеряли почти 10 процентов своего ВВП;
- Франция, Греция, Италия и Кипр проводят военные учения в Средиземном море;
- 24 китайские компании внесены в черный список США за строительство искусственных островов в южно-китайском море;
- В санкционные списки США попали и 5 российских НИИ;
- Форбс обновил рейтинг богатейших женщин России;
- Бывший гендиректор РКК «Энергия» Солнцев задержан по в хищениях на миллиард рублей;
- В Подмосковье накрыли очередной нелегальный дом престарелых – 13 человек жили в обычном особняке.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Российские банки осенью могут недосчитаться 180 миллиардов кредитных рублей;
- В счетной палате выяснили – более 500 предприятий с госучастием в последние три года не перечисляли дивиденды в бюджет;
- 37 стран, входящих в ОЭСР, за второй квартал потеряли почти 10 процентов своего ВВП;
- Франция, Греция, Италия и Кипр проводят военные учения в Средиземном море;
- 24 китайские компании внесены в черный список США за строительство искусственных островов в южно-китайском море;
- В санкционные списки США попали и 5 российских НИИ;
- Форбс обновил рейтинг богатейших женщин России;
- Бывший гендиректор РКК «Энергия» Солнцев задержан по в хищениях на миллиард рублей;
- В Подмосковье накрыли очередной нелегальный дом престарелых – 13 человек жили в обычном особняке.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
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