Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Путин поможет, Не есть из помойки, Женские миллиарды // Галопом по Европам #284

20:32. 27 августа 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Российские банки осенью могут недосчитаться 180 миллиардов кредитных рублей;
- В счетной палате выяснили – более 500 предприятий с госучастием в последние три года не перечисляли дивиденды в бюджет;
- 37 стран, входящих в ОЭСР, за второй квартал потеряли почти 10 процентов своего ВВП;
- Франция, Греция, Италия и Кипр проводят военные учения в Средиземном море;
- 24 китайские компании внесены в черный список США за строительство искусственных островов в южно-китайском море;
- В санкционные списки США попали и 5 российских НИИ;
- Форбс обновил рейтинг богатейших женщин России;
- Бывший гендиректор РКК «Энергия» Солнцев задержан по в хищениях на миллиард рублей;
- В Подмосковье накрыли очередной нелегальный дом престарелых – 13 человек жили в обычном особняке.

_______________________________________________


Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/

_______________________________________________


Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xl51LISSkYY

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Известный телеведущий приравнял советских людей к нацистам. Комменатрий Андрея Фурсова
Накануне Дня Победы в интернете активно распространяется видео с репликойтелеведущего Владимира Познера, которая фактически приравнивает советских людей к нацистам. Прокомментировать это мы попросили известного историка Андрея Фурсова.Поддержать передачи ...
РУССКАЯ ЖЕНЩИНА.
... матерями. И если у Вас есть сердце матери (а оно у... вас тоже есть), то, думая о собственных детях...
В День памяти жертв этнопреступников дагестанцами был убит русский парень
Снова чурки зарезали мальчишку... Именно в таких случаях и приходит на ум, что "...всех подряд надо в топку, без разбора, и "сюда" не пускать - пусть в кишлаках у себя что хотят устраивают". Лет десять назад также, примерно, погиб коллега по работе - ...
Почему Путин уступит.
..., тогда и появился мистер Путин.Жёсткий и бескомпромисный «мочильщик ...будет расцениваться западом как уверенность Путина в собственной вседозволенности и ...потенциальных претендентов способных составить конкуренцию Путину или Медведеву.Поэтому две ...
Выборы 2012: Как куётся победа Путина
...примерно будет коваться сегодня «победа Путина». «Всех поздравляю с начавшимся праздником... предстоит празднование великой победы Владимира Путина в президентской гонке. «Но ...всё равно зачтёт твой голос Путину. Системами электронного голосования оборудованы ...
ТАТЬЯНА МИРОНОВА. ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА, ЗНАЧИТ ВЫМИРАТЬ
Идиотский вопль «Путин стал другим! Путин будет настоящим патриотом! Путин проведет настоящие реформы!»...зарплату, гарантированную кандидатом в Президенты Путиным, который не устаёт повторять, ... В. В. Путина? Есть такой выход. Не верить Путину и не выбирать...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)