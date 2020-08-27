Главная » Невероятное в мире, Политика

Польша не признает Лукашенко

13:18. 27 августа 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


1. Польша официально отказалась признавать итоги выборов в Белоруссии и считать Лукашенко законным президентом Белоруссии.
Также открыт безвизовый въезд для "жертв репрессий Лукашенко" (аля Флорида для кубинских и венесуэльских диссидентов).
Также польская правящая партия и оппозиция, совместно призвали к "освобождению политических заключенных" в Белоруссии.

2. Также Польша будет настаивать на введение экономических санкций против Белоруссии, считая, что персональные санкции против Лукашенко и его окружения недостаточны.

3. Лукашенко в ответ на это заявил, что против Белоруссии развязана гибридная война и "дипломатическая бойня", но Польша со своими планами оторвать у Белоруссии Гродно ничего в итоге не получит. Клоуны с польскими флагами в Гродно слишком рано спалили польский интерес.

4. После ужесточения контроля на границе Белоруссии и Польше, там были остановлены десятки лиц, который пограничники не впустили на территорию Белоруссии. Среди них были и те, кто пытался ввезти антигосударственную агитацию. Также заблокирован ввоз "гуманитарной помощи" из Польши (кто помнит Венесуэлу, примерно представляет, что это за "помощь" и для чего ее везут – таких помощников следует гнать из страны мокрыми тряпками).

5. Польша усиливает военное присутствие у границ Белоруссии. Свежесозданная 18-я механизированная дивизия в Седльце (дислоцирована в 115 км от границы с Белоруссией) получила партию модернизированных Т-72М1 для 19-й механизированной бригады, которая переводится в состав 18-й дивизии из Люблина. Между тем НАТО продолжает оправдываться, заявляя, что не проводит наращивание войск в Восточной Европе (что является очевидным враньем – не так давно США и Польша подписали договоренность о дополнительном постоянном размещении 1000 человек личного состава и штаба 5-го корпуса).

Вполне очевидно, что Польша проводит враждебную политику в отношении Белоруссии, направленную на ликвидацию Белоруссии как суверенного государства. При этом еще что-то вякают про невмешательство в дела Белоруссии. Полагаю, теперь лишь вопрос времени, когда оппозицию начнут прямо обвинять в том, что она выступает в роли пятой колонны Польши.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6126267.html

Метки: белоруссия, лукашенко, польша

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Позиция здравого смысла от "батьки" Белоруссии
... Украины. Вы Виктора Януковича признаете? Лукашенко А.Г.Россия может что... и наших белорусов. Стерпели. Польша ведет себя паршиво, дальше некуда... Вот Вы говорите, что Польша паршиво себя вела, НАТО вы...Не секрет же, что в Польше географические карты – не иначе ...
Белорусские националисты — бездумный таран западных сил и/или лучшие друзья Лукашенко?
... в Беларуси президента Александра Лукашенко страна долгое время считалась ...Россия, ни Германия не признали политический суверенитет провозглашённой Белорусской Народной...современной Беларуси находилась под властью Польши. Так называемая Западная Белоруссия...
Исповедь Батьки Лукашенко
... президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. "Батька" был поразительно... министра иностранных дел — Польши и Германии — попросились ...что спецслужбы Германии и Польши организовывали эти события. ...хотите, чтобы вас Европа признала?" И так далее, ...
Управление овцами из Чехии, Польши и Британии
..., с западной частью многовекторной политики Лукашенко могут быть серьезные проблемы.Свое... журналистам "Дождя".4. Оппозиция не признает итоги выборов и призывает к... Законопроект инициирован партией Порошенко.6. Польша собирает чрезвычайный саммит Евросоюза по...
Два срока: президентский Лукашенко, а условный Серебренникову
...разменяли и отдали западу, Польше. Что-то на ...Белоруссии будет Александр Григорьевич Лукашенко.Мне совершенно неинтересны ..., которые договорились с Лукашенко, точнее, Лукашенко с ними договорился, ... телевизору в 2010 году признался, что я фальсифицирую выборы...
Зеленский и Лукашенко
... пытаясь играть на многовекторной политике Лукашенко, который, чтобы уравновесить влияние ...политики Лукашенко. Делая такой запрос, Зеленский так официально и не признал его...и сам Лукашенко, когда обвинил в организации протестов против него Польшу, Чехию...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)