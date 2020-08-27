Новые политические партии рассказали, с чем пойдут на выборы в Госдуму

Новые политические партии, планирующие в 2021 году принять участие в выборах в Государственную думу РФ, рассказали о своих платформах и идеях.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, партии «За правду», «Зеленая альтернатива», «Новые люди» и Партия прямой демократии встретились сегодня с журналистами на базе Экспертного института социальных исследований. В круглом столе «Новые партии. Что предлагают политические стартапы для России?» приняли участие также эксперты в области политтехнологий и избирательных кампаний.

Вячеслав Макаров

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Прямая демократия электронных платформ

Основатель Партии прямой демократии, разработчик игры World of Tanks Вячеслав Макаров заявил, что мнение избирателя важнее, чем представление о происходящем политиков.

«Мы избегаем левых, правых и тому подобных взглядов, — отметил он. — Нас интересуют идеи, близкие нашим избирателям. Какие-то взгляды людей можно описать как левые, какие-то — как правые, но есть некая равнодействующая, которая волнует народ. Наша задача — внедрение механизмов прямой демократии на всех уровнях: от федерального до муниципального. Здесь необходима разработка электронных платформ для принятия решения и контроля за их исполнением. Бумажное голосование — история долгая, электронное — достаточно быстрое. Каждый раз, когда мы будем сомневаться, мы сможем спросить нашего избирателя и быстро получить ответ».

По мнению Макарова, сейчас партии существуют в формате когда-то выбранных ими политических платформ. Однако за время существования политических партий тезисы, которые они заявляли на выборах, становятся неактуальными. В качестве примера докладчик привел обрушившуюся на мир пандемию COVID-19.

«Электронная платформа позволит спросить избирателя: чего ты хочешь? Депутат должен быть рупором той части населения, которая его избрала. Прямую демократию нужно распространять на все сферы жизни, в том числе рассмотрение резонансных дел», — убежден Вячеслав Макаров.

Алексей Нечаев

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Критиковать, но предлагать

Основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев обратил внимание на то, что в России пока не хватает конкуренции в бизнесе и в политике, но есть запрос на обновление.

«Людям хочется новизны, чтобы было меньше запретов. Хочется больше прямой демократии», — полагает он.

Одновременно Нечаев констатировал, что в России имеется и радикальная оппозиция, которая критикуют все, что делает государство.

«Мы стараемся что-то критиковать, но при этом выдвигать предложения, а в идеале — что-то делаем, — объяснил Нечаев. — Мы, в частности, предлагаем реформу МВД. Давайте убирать «мобильные засады», которые так бесят людей, давайте ставить отбойники. Давайте избавим учителей от излишней отчетности. Наши кандидаты в разных регионах России уже сейчас ведут проекты своими силами. Избрание лишь масштабирует их работу. Мы строим партию как большую общественную силу, как место, где человек получает социальный лифт. Это партия людей прогресса, людей развития».

Президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, взяв слово, поинтересовался идеологической составляющей «Новых людей». В ответ Нечаев пояснил, что его партия не выступает отдельно за интересы только человека или интересы только государства и что в целом люди в России устали от вражды.

Руслан Хвостов

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Экологическая альтернатива

Представитель «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов заявил о том, что задача его партии — объединить людей, которых волнуют проблемы экологии.

«Будущее — за природоподобными технологиями. С ними всем нам будет комфортнее жить», — пояснил он.

Хвостов выступил за обеспечение граждан России базовым доходом, а также отметил важность зоозащиты, которая интересует значительную часть общества. По мнению спикера, нужно больше вовлекать людей в акционизм.

В силу левой идеологической составляющей «Зеленой альтернативы» эта партия стала конкурентом КПРФ: по словам докладчика, коммунисты уже начали борьбу с ними, в том числе грязными методами. При этом партия много работает в «грязных» регионах России, где экологические проблемы стоят наиболее остро.

«Экологические проблемы есть в каждом регионе. Мы также будем заниматься социальной составляющей, наша партия — про людей. Людей волнует качество жизни, все хотят жить хорошо», — подытожил Руслан Хвостов, добавив, что на выборах 2021 года они рассчитывают на 7% голосов избирателей.

Александр Казаков

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Справедливость, суверенитет и могущество

Первый заместитель председателя партии «За правду» и её главный идеолог Александр Казаков больше говорил о политической составляющей своей организации.

«Мы позиционируем себя как партия большинства, — заявил он. — Люди, вовлеченные в нашу деятельность, — не маргиналы. Политическая система, созданная в начале 2000-х годов, на сегодняшний день выработала свой ресурс. Она находится в состоянии застоя, как это было при Брежневе, но с гораздо большими рисками. Власть думает, что мы для нее таблетка, а мы — другая реальность».

Казаков убежден, что назрела необходимость не просто реформирования политической системы России, но создания новой конфигурации, и партия «За правду» рассматривает себя как один из инструментов такого строительства.

«Мы — партия идеологическая, — сообщил он. — Это продиктовано нашим происхождением: большая часть наших активистов пришла из окопов Донбасса, другая — из нацбольского движения (НБП1 запрещена в России. — Прим. ФАН). При этом мы — самая цифровая партия России: любой член партии, от Калининграда до Сахалина, может легко в любом момент пообщаться с руководством движения. Сейчас тестируется мобильное приложение. То есть мы сохраняем канал прямой связи с людьми».

По словам Казакова, партия ставит своей задачей поиск нового языка для описания политической реальности начала XXI века, которую до сих пор описывают языком XIX века.

На круглом столе

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Излагая основные идеологические установки «За правду», он обратил внимание на социальное положение в России.

«Социальное расслоение, которое сейчас есть, недопустимо, оно унижает человеческое достоинство и создает риски для государства. Не надо актуализировать древние вольнолюбивые инстинкты русского народа, мало никому не покажется! Мы считаем государство самостоятельной ценностью нашего народа. Мы создаем народное ополчение: если власть, как это было в 2014 году на Украине, не примет жесткие решения, мы примет их сами и не дадим разрушить государство», — пояснил Казаков.

«За правду» выступает за прогрессивное налогообложение и национализацию в экономике. Среди прочего, партия считает необходимым введение безусловного базового дохода в размере 2500 рублей — это, по мнению Казакова, позволит семьям закрыть хотя бы оплату ЖКХ, но не даст лежать на печи. Кроме того, по словам идеолога, новая организация выступает за традиционные ценности и защиту прав большинства.

«Мы — традиционалисты. Мы против политических, сексуальных, культурных и других меньшинств, которые сейчас захватывают власть во всем мире. Мы — партия большинства, требующего защиты от агрессивных меньшинств. Мы хотим восстановить элемент представительства большинства во власти», — объяснил Казаков.

Алексей Чеснаков (в центре)

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Во внешнеполитической части своей платформы «За правду» выступает, в частности, за защиту русских, где бы они ни находились.

«Мы — экспансионисты: Россия без Большого проекта не живет. Мы — за восстановление империи», — заявил Казаков, добавив, что основные образы новой политической структуры — справедливость, суверенитет и могущество.

Затронув тему электоральной базы партии, её идеолог отметил важность участия в политической жизни сорокалетних.

«Мы хотим привести к власти в России поколение условных сорокалетних. Это 22–25 млн человек, выбитых из политической жизни страны. Это брошенное поколение. Но когда возникают кризисы, как в 2014 году в Донбассе, вступают в дело не молодежь и не ветераны, а сорокалетние. Вот наша основная опора», — убежден Александр Казаков.

На круглом столе

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Не врать, не бояться и формировать смыслы

Подытоживая работу круглого стола, политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев высказал напутствие партиям, которые в 2021 году впервые примут участие в парламентских выборах.

«Не врать и не бояться — и тогда все получится. И в следующем году кого-то из вас, а может быть всех, ждет успех», — подчеркнул он.

Алексей Чеснаков, в свою очередь, отметил, что важно сосредотачиваться не на технических или технологических моментах, а на запросах избирателя и смысловом продукте, ему предлагаемом.

«Формулировка месседжей, которые вас отличают от ваших конкурентов, — ваша главная задача. Можно много выстраивать в офф- и онлайне сети распространения чего-то, но если у вас нет продукта, у вас ничего не получится», — констатировал политолог.

Напомним, что выборы в Государственную думу РФ пройдут 19 сентября 2021 года. Помимо традиционных партий, которые регулярно состязаются на парламентских выборах, в них примут участие новые политические силы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Обложка: На круглом столе. Фото Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

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Источник: https://nstarikov.ru/novye-politicheskie-partii-rasskazali-s-chem-pojdut-na-vybory-v-gosdumu-118562